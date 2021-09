»Atze« geht, »Lotte« übernimmt Ruder im Circus Blamage

Michael Völker übergibt Vorsitz nach 30 Jahren an Nachfolgerin Laura Spielmann - Emotionaler Abschied mit Ovationen

Kein Halten auf den Stühlen gab es mehr beim "Atze" Lied "Superheld in Unterhosen und Birkenstock". Wechsel: Laura "Lotte" Bundschuh übernimmt den Vorsitz im Verein Kinder- und Jiugendcircus Blamage von Michael "Atze" Völker

Hochrangige Ehrengäste

Auch Schirmherrin Barbara Stamm, Vorsitzende der Lebenshilfe, Bürgermeister Michael Berninger und Alison Wölfelschneider, Vorsitzende des Kreisjugendrings, hatten es sich nicht nehmen lassen, zu dieser ganz besonderen Mitgliedsversammlung zu kommen. Landrat Jens Marco Scherf war nicht persönlich anwesend, hatte aber seine Grußworte schriftlich übermittelt.

»Wer hätte gedacht, dass die letzten zwei Jahre meiner Amtszeit so merkwürdig werden würden.« Mit diesen Worten eröffnete Michael »Atze« Völker die Mitgliederversammlung. Sebastian »Bastel« Langolf, der zweite Vorsitzende des Circus Blamage gab zunächst einen Rückblick auf das Geschäftsjahr 2020, das durch die Pandemie anders war als alle anderen davor. So fand das Ostercamp nur virtuell statt, ebenso wie das Training an Pfingsten.

Tina Fugel, Kassiererin des Vereins, legte die Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2020 offen. Zwar gab es ein kleines finanzielles Defizit. Dieses wurde aber kompensiert, so dass unterm Strich kein Verlust entstanden ist.

Danach wurde es still im großen Saal der Frankenhalle in Erlenbach. Michael »Atze« Völker übernahm das Mikrofon für seine emotionale Abschiedsrede. Diese begann er mit den Worten »Als ich 1989 in der Radsporthalle in Elsenfeld das erste Mal Bekanntschaft mit dem Circus Blamage machte, wusste ich noch nicht, wie sehr dieser Tag mein Leben verändern würde.« Danach folgte ein Rückblick auf die Anfänge des inklusiven Kinder- und Jugendcircus'. »Jedes Jahr kam etwas Neues hinzu.« Seine Dankesworte richtete er an alle, die ihn während seiner Zeit als Vorsitzender begleitet hatten, insbesondere bedankte sich Atze bei seiner Familie und bei allen Akteuren des Circus Blamage.

Seine Rede schloss er mit den Worten »Es war mir eine Ehre.« Darauf folgten donnernder Applaus und minutenlange stehende Ovationen. Die Vorstandskollegen von »Atze Völker« hatten es sich nicht nehmen lassen, ihren langjährigen Vorsitzenden noch einmal ganz besonders zu verabschieden. Sie hatten gemeinsam eine Präsentation mit den besten Momenten zusammengestellt.

Akteure mit Künstlernamen

Rathauschef Michael Berninger stellte in seiner kurzweiligen Ansprache fest, dass beim ersten Vorsitzenden die Tradition des »Künstlernamens« erhalten bleibt. Er betonte auch, dass der Circus Blamage über die Region hinaus etwas Einmaliges ist. Schirmherrin Barbara Stamm freute sich, dass im Circus Blamage von Anfang an Inklusion gelebt wird und schloss: »Mein Herz ist voll.«

Bei den Neuwahlen wurde Laura »Lotte« Spielmann einstimmig als neue Vorsitzende des Vereins gewählt, Sebastian »Bastel« Langolf wurde in seinem Amt als zweiter Vorsitzender bestätigt, ebenso wie Tina Fugel als Kassiererin und Kerstin Nawrot als Schriftführerin. In den Ausschuss wurden Michael Berberich, Raphael Ziegler, Jonas Nutz, Linda Hillerich, Tatjana Stapf, Daniel Blum, Chantal Radeck und David Lehr gewählt.

Zum Abschluss ertönte das Lied, das extra für Michael »Atze« Völker komponiert und getextet wurde: »Superheld in Unterhosen und Birkenstock«.

Miriam Weitz