60 Männer in Schule untergebracht: Asyldebatte erreicht Klingenberger Stadtrat

Neuer Mietvertrag soll ausgehandelt werden

Alte Schule im Klingenberger Stadtteil Röllfeld

Die Sorge um ein hohes Konfliktpotenzial in dem ehemaligen Schulgebäude treibt die Fraktion der Neuen Mitte um. Wenn 60 Männer auf engstem Raum zusammenlebten, führe dies zu Aggressionen: Das war in dem Antrag formuliert worden, den Michael Zengel vortrug. Er bezog sich auf ein angebliches Versprechen von Landrat Jens Marco Scherf, aus der Ukraine geflüchtete Familien mit Kindern in den Räumen unterzubringen. Dem widersprach Harald Fischmann (Grüne): Der Mietvertrag sei nie an Bedingungen geknüpft gewesen. Er sah in dem Antrag einen »latenten Fremdenhass«, wogegen sich Zengel vehement wehrte. Der Neue-Mitte-Stadtrat bezog sich auf »potenzielle Quellen für Konflikte«, die es zu berücksichtigen gelte. Der Rathauschef erklärte, dass es sich bei der Röllfelder Schule um eine Notunterkunft handelt und die dort untergebrachten Flüchtlinge nach wenigen Wochen in dezentrale Einrichtungen umziehen. Derzeit wohnen dort 30 Asylsuchende aus Afghanistan.

Reichwein verlas eine E-Mail, die ihn vor wenigen Tagen von Matthias Krah vom Landratsamt Miltenberg, zuständig für die Verwaltung der angemieteten Immobilien, erreicht hatte. So wird es nach dessen Aussage in dieser Woche keine neue Belegung geben. Eine Woche später ist laut Krah vorgesehen, dass 20 Personen in Zentralunterkünfte einziehen. Eine weitere Belegung der Notunterkunft vor dem Faschingswochenende bis einschließlich Faschingsdienstag sei dadurch vermieden.

Eskalationsgefahr an Fasching?

»Wir müssen zusehen, dass wir keine Spannungen aufbauen«, so Reichwein. Er sah die Gefahr einer Eskalation bei Faschingsveranstaltungen und zeichnete ein Szenario, bei dem alkoholisierte Besucher rund um die Hemmelrath-Halle die Situation anheizen könnten. Als Ziel der derzeitigen Kommunikation mit dem Landratsamt nannte er eine befriedigende Lösung, zumindest bis Aschermittwoch. Mittlerweile sei auch die Bushaltestelle im Umfeld der Schule auf Wunsch der Eltern verlegt worden.

Judith Mündel-Hechtfischer (Grüne) stellte die rhetorische Frage: »Wie können wir konstruktiv mit der Situation umgehen?« Ihr Vorschlag war, Angebote für die Geflüchteten zu entwickeln und mit ihnen in Kontakt zu treten, mit ihnen zu kommunizieren. Ihr Fraktionskollege Harald Fischmann erinnerte an den mit 16:2 Stimmen gefassten Beschluss, den Mietvertrag abzuschließen. Er fragte auch, warum der Antrag der Neuen Mitte als dringlich deklariert und nicht auf die Antragsliste gesetzt wurde. Stefanie Lang von seiner Fraktion hakte noch einmal nach. »Es ist deshalb dringend, darüber zu reden«, antwortete Reichwein, »um zu erklären, was Sache ist.«

Georg Klingenbeck (CSU) sprach sich dafür aus, die Diskussion zu beenden und auf den Vorschlag einzugehen, über einen neuen Mietvertrag mit festgelegten Kriterien zu verhandeln. Kurt Heuß (FW Trennfurt): »Wir müssen dafür sorgen, dass keine Ausländerfeindlichkeit entsteht.« Gegen die Stimmen von Judith Mündel-Hechtfischer und Stefanie Lang wurde der Kompromissvorschlag beschlossen und von einer Kündigung des derzeitigen Mietvertrags zunächst Abstand genommen.

Hintergrund: Kriterien für neuen Mietvertrag In ihrem Antrag von Ende Januar 2023 fordern die Mitglieder der Fraktion der Neue Mitte Klingenberg, dass nach Ablauf des bis 30. November gültigen Mietvertrags für die alte Schule in Röllfeld mehrere Kriterien in einem neuen Mietvertrag verbindlich festgelegt werden. Diese betreffen den Familienstand der unterzubringenden Personen (Familien, Kinder, Jugendliche, Frauen, alleinstehende Männer) und eventuell deren Anteile sowie die Anzahl der untergebrachten Nationalitäten. Die Belegung soll begrenzt werden, bei Nichtbeachtung der Belegungskriterien der Stadt ein außerordentliches Kündigungsrecht eingeräumt werden.

Stadtrat in Kürze Verschiebung der Kräfteverhältnisse: Nach dem Ausscheiden von Fridolin Bachmann (Freie Wähler Klingenberg-Röllfeld) aus dem Rat und dem Nachrücken von Christian Schmitt wurden die Karten neu gemischt. Schmitt wurde auf eigenen Wunsch in die SPD-Fraktion aufgenommen, Uwe Zahn (bisher FWKR) schloss sich der Neuen Mitte an, um seinen Fraktionsstatus nicht zu verlieren. Damit haben sich auch die Kräfteverhältnisse verschoben. Am Dienstag hatten SPD und Neue Mitte die Besetzung der Ausschüsse vorzuschlagen. »Das kann auch immer wieder neu geregelt werden«, führte Bürgermeister Ralf Reichwein aus. Sitzungsgeld: Künftig erhält jedes Stadtratsmitglied 25 Euro für die Teilnahme an Fraktionssitzungen. Erfolgen sie am selben Tag der Sitzung, werden 20 Euro vergütet. In der Entschädigungssatzung wird auch ein neuer Paragraf eingefügt, nach dem die Beauftragten (Senioren, Integration, Jugend, Umwelt) eine monatliche Pauschale von 50 Euro sowie das jeweilige Sachkostenbudget erhalten. Kita-Benutzungsgebühren: Nach den Tarifabschlüssen für den öffentlichen Dienst sind auch die Benutzungsgebühren für die städtischen Kindergärten angepasst worden und die sich daraus ergebenden Centbeträge auf 50 Cent beziehungsweise einen Euro aufzurunden. Dies wurde vom Stadtrat für die neue Satzung so beschlossen, die am 1. September in Kraft tritt Bürgerfragestunde: Ingeborg Wolf aus dem Stadtteil Trennfurt wollte die derzeit unbefriedigende Situation bei den Kinderspielplätzen in Trennfurt geklärt wissen. Sie fragte nach, ob der Spielplatz am Gänsrain weiter genutzt werden darf, das Spielgelände Am Müller beschattet werden kann und wann der Platz am Roßgrabenweg wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Weiterhin fragte sie nach dem Fortschritt der Planung im Bereich der Trennfurter Straße/Große Gasse. »Wir sind dran«, versicherte Bürgermeister Ralf Reichwein.