Aschaffenburger Sozialarbeiterin spricht über die Eingewöhnung von Kindern in die Krippe

Agathe Schäfer: »Es ist auch für die Mama eine Trennung«

Agathe Schäfer unterrichtet an der Fachakademie für Sozialpädagogik Aschaffenburg und kennt sich mit der Eingewöhnung in die Krippe aus. Foto: Jochen Hauck

Gibt es ein pauschales Alter, ab dem ein Kind in die Krippe gehen kann?

Das ist eine Frage, die sich Eltern immer wieder stellen. Ich glaube, es ist weniger vom Alter abhängig, sondern von der familiären Situation. Wenn Eltern zum Beispiel kurzfristig wieder arbeiten gehen wollen und keine Zeit für eine Eingewöhnung haben, ist es problematisch. Eltern müssen sich darauf einlassen, dass sie zwei, drei Wochen gemeinsam mit dem Kind in der Einrichtung sind.

Wie sollte eine Eingewöhnung im Idealfall aussehen?

Sie sollte sich an den Bedürfnissen des Kindes und der Eltern orientieren. Wir haben in Deutschland zwei Eingewöhnungsmodelle: das Münchner und das Berliner Modell. Beim Münchner Modell geht es um Transitionsforschung (Anmerkung der Redaktion: »Transition« bedeutet »Übergang«). Eine Projektgruppe hat festgestellt, dass Kinder in Trennungserfahrungen ein erhöhtes Stressmuster zeigen, weil Hormone ausgeschüttet werden. Gemäß dem Modell sollen die Mutter oder der Vater den ganzen Vormittag in der Krippe mit dabei sein. Man erkundet alle Räume zusammen, auch die Kindergruppe wird miteinbezogen. Die Projektgruppe sagt: Nie eine Trennung vor dem sechsten Tag. Die Eingewöhnung dauert insgesamt rund drei Wochen.

Und das Berliner Modell?

Hier geht es um sogenannte Bindungsmuster, die Kinder schon mit zwölf Monaten ausgeprägt zeigen. In erster Linie wird die Bindung zwischen dem Kind und der Bezugserzieherin fokussiert. In den ersten drei Tagen passiert keine Trennung. Die Mama kommt mit dem Kind für eine Stunde in die Einrichtung. Im Grunde ist es die Aufgabe der Eltern, ein sicherer Hafen zu sein. Die Kinder bleiben meist auf dem Schoß sitzen oder in der Nähe der Mutter. Vielleicht gibt es zaghafte Versuche, erste Kontakte zur Erzieherin zu knüpfen, etwa über Spielzeug. Die Mama sollte nicht drängen, dass ihr Kind mit einem anderen spielt. Der erste Trennungsversuch kann am vierten Tag erfolgen. Die Trennung sollte maximal auf 30 Minuten ausgedehnt werden. Die Mutter verlässt den Raum, sagt: Ich geh jetzt und komme gleich wieder. Zum Schluss ist die Erzieherin zum sicheren Hafen für das Kind geworden.

Was sollte man tun, wenn das Kind anfängt zu weinen?

Es ist ganz normal, dass jedes Kind nach der ersten Trennung erst einmal verstört sein wird. Es wird erstarren, verunsichert sein und auch weinen. Aber wenn die Erzieherin es auf dem Arm hat und es sich beruhigen lässt, ist das okay. Nur wenn dem nicht so ist, muss die Mama sofort zurückgerufen werden. Wenn ein Kind zwei, drei Minuten weint, ist das sehr lange. Ängste prägen sich bei Kindern schnell ein, weil sie erhöhten Stress verursachen. So entstehen Stressmuster bei Kindern, die bei weiteren Trennungssituationen wieder aktiviert werden. Wenn ein Trennungsversuch nicht funktioniert, heißt das nicht, dass man es sofort wieder probiert. Da wartet man zwei, drei Tage ab. Ich halte nichts davon, wenn man sagt: Ach, das Kind beruhigt sich schon nach einer halben Stunde wieder.

Gibt es neben dem Weinen noch andere Anzeichen, die einem zu Denken geben sollten?

Wenn Kinder einen erhöhten Erregungszustand haben, reagieren sie ruckartig oder unkoordiniert, oder sie schreien. Dann muss der Erwachsene feinfühlig aufs Kind eingehen. Das ist erst einmal die Mama und dann hoffentlich die Erzieherin. Die wird zur sicheren Basis. Aber das braucht Zeit.

Wer entscheidet, welches Modell eingesetzt wird?

Die jeweilige Krippe. Jede gute Krippe besitzt ein Eingewöhnungsmodell. In Unterfranken ist meist das Berliner Modell vertreten. Häufig gestalten Krippen auch eine Mischform. Das Eingewöhnungsmodell ist etwas ganz Wichtiges. Eltern sollten schon beim Einführungsgespräch darüber informiert werden. Vielleicht ist es auch gut, wenn sie ein Infoheftchen mit nach Hause bekommen. Eltern sind beim Gespräch sehr aufgeregt und da kann man dann was nachlesen.

Eingewöhnung ist ein sehr emotionales Thema...

Das ist auch verständlich. Die Eingewöhnung gelingt nicht nur, wenn sich ein Kind wohlfühlt, sondern auch wenn die Eltern sagen: Hier kann ich mein Kind gut lassen. Wenn die Mutter selbst mit Tränen kämpft, spürt das das Kind und die Trennung wird schwieriger werden.

Was kann man machen, um die Trennung leichter zu gestalten?

Es gibt Übergangsobjekte, die man bereit halten kann. Es kann helfen, wenn die Mama zum Beispiel ihren Schal dalässt, das Kuscheltuch des Kindes oder ein Stofftierchen. Oder die Eltern haben ein Familienbüchlein mit Bildern vorbereitet. Das Übergangsobjekt kann das Kind am Anfang und darüber hinaus begleiten.

Kinderspielzeug hängt in einer Kindertagesstätte.

Wie lange dauert eine Eingewöhnung?

Manchmal ist sie erst in drei Wochen geschafft. Je besser aber die Eingewöhnung gelingt, desto besser kann das Kind generell in der Krippe sein.

Wie merkt man, dass sich Kinder in der Krippe wohl fühlen?

Man spricht hier von Bindungs- und Explorationsverhalten. Wenn Kinder in der Krippe sicher gebunden sind, werden sie diese kleine Welt entdecken wollen. Kinder sind von Natur aus neugierig und wollen die Umgebung erkunden. Sie beschäftigen sich dann mit Spielzeug, mit den anderen Kindern. Da weiß man: Aha, jetzt ist das Kind angekommen.

Was raten Sie den Eltern für die Übergangsphase?

Ich rate zu Zeit und Geduld. Und dazu, auf die eigenen Gefühle zu vertrauen. Normalerweise weiß man: Jetzt geht es dem Kind nicht gut. Dann nimmt man es wieder mit nach Hause. Man darf aber auch auf die Kompetenzen der Erzieher vertrauen. Wichtig ist, dass die Erzieher Eltern eine Rückmeldung geben. Etwa dass sich das Kind beruhigt hat, gespielt hat, oder auf Arm der Erzieherin geblieben ist.

Kann man das Kind auf die Krippe vorbereiten?

Die beste Vorbereitung ist, wenn die Mutter oder der Vater vor der Anmeldung eine Stunde in der Krippe mit dem Kind ist. Manche Krippen bieten Hospitationstage an, sodass die Mama schon mal ein Gefühl für das Arbeitsfeld bekommt. Ich kenne eine Krippe, die geben den Eltern Fotos vom Krippenraum mit. Da kann man sagen: Hier kannst du auch bald hingehen, da gibt es viele Kinder und viele Spielsachen. Manche Krippen arbeiten auch mit Sanduhren. Die werden auf eine Viertelstunde gestellt. So sieht das Kind: Wenn der Sand unten ist, kommt die Mama wieder.

Was raten Sie Eltern, die dennoch besorgt sind?

Es ist auch für die Mama eine Trennung. Beim ersten Kind ist das nochmal extremer. Deswegen müssen junge Mütter und Väter von Erzieherinnen begleitet werden. Sie müssen über Ängste reden können, zum Beispiel über die Angst, dass das Kind die Erzieherin lieber mag. Das wird aber nie der Fall sein. Kinder lieben ihre Eltern. Wenn Kinder allerdings spüren, meine Mama mag die Erzieherin nicht, ist das für sie ein Loyalitätskonflikt. Generell ist ein Aufnahme- oder Anmeldegespräch wichtig, wo man sich dort mal umschauen kann. Wenn Eltern sich in der neuen Umgebung wohl fühlen und den Krippenraum als angenehm und mit guter Atmosphäre erleben, kann auch das Kind gut dort ankommen.

Über die Wichtigkeit der Architektur in Kitas hat vor Kurzem ein Kollege von mir geschrieben. Sie sehen das also auch so?

Ja. Der Raum ist der dritte Erzieher. Kleine Kinder wollen die Welt entdecken. Die Raumgestaltung ist dabei etwas sehr Inspirierendes.

Warum ist es generell so wichtig, dass die Eingewöhnung gut verläuft?

Eine gelungene Eingewöhnung ist oft der Beginn einer echten Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Eltern und Erzieherinnen. Und wenn der erste Übergang gut verläuft, merken Kinder sich das. Da haben die nächsten Übergänge große Chancen, ebenfalls gut zu verlaufen, zum Beispiel der in die Schule.

JULIE HOFMANN

Zur Person: Agathe Schäfer Agathe Schäfer ist Diplom-Sozialarbeiterin. Die 63-Jährige unterrichtet seit 25 Jahren an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Aschaffenburg. Aktuell ist sie tätig als Dozentin für das Fach Praxis- und Methodenlehre mit Gesprächsführung. Zu ihren Schwerpunkten zählt die Krippenpädagogik. Schäfer begleitet auch Praktikanten in diesem Bereich. Schäfer ist zudem in der systemischen Beratung ausgebildet. Das bedeutet, dass sie etwa bei Verhaltensauffälligkeiten von Kindern das ganze familiäre System unter die Lupe nimmt. Sie wohnt in Schöllkrippen (Kreis Aschaffenburg) und hat selbst zwei erwachsene Söhne. (juh)