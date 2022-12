Aschaffenburger Ernährungsexperte Rolf Stockum: »Kitas können Defizite beim Essen ausgleichen«

Viele Kinder ernähren sich zu ungesund – Eltern in der Pflicht – Serie "Kitas im Fokus"

Frittiertes ist lecker, keine Frage. Wenn es allerdings zu häufig auf dem Speiseplan steht, ist das nicht nur ungesund, sondern auch bedenklich. Es ist die Aufgabe von Eltern und Kitas, ihren Schützlingen beizubringen, wie man ausgewogen isst. Wirbt für eine ausgewogenere Ernährung an Kitas: Rolf Stockum, Leiter der Arbeitsgruppe Gesundheit und Prävention bei der Gesundheitsregion Plus.

Wie kommt es zu diesen Zahlen? Die Antwort ist komplex. Sicher scheint: Oft hapert es an den Vorbildern. »Wenn sich Eltern schlecht ernähren, machen es die Kinder nicht besser«, sagt Rolf Stockum, Leiter der Arbeitsgruppe Gesundheit und Prävention der Gesundheitsregion Plus Miltenberg. Umso wichtiger sei gesundes Essen an Kitas.

Im Interview verrät der 58-jährige Heilpraktiker für Psychotherapie mit eigener Praxis in Aschaffenburg, wie Kitas es schaffen, dass sich ihre Schützlinge als Erwachsene ausgewogen ernähren, warum er sogenannte täschchenfreie Kitas befürwortet - und wie viele »toxische Tage« vertretbar sind.

Herr Stockum, immer wieder hört und liest man, dass das Essen in Kitas wichtig ist. Es beeinflusst, ob sich Kinder später allein gesund ernähren. Stimmt das?

Das stimmt, ja. Es ist eine der Kernfunktionen von Kitas, ihre Schützlinge an die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, wie eine gesundes Ernährungsweise funktioniert. Umso mehr, weil viele Eltern dieser Hauptaufgabe in der Erziehung oftmals nicht oder nicht ausreichend nachkommen können. Sie schieben das mitunter weg - vielleicht aus Unkenntnis oder aus finanziellen Gründen. Deswegen ist es so wichtig, dass Kitas und auch Schulen eine gewisse Chancengleichheit schaffen.

Was meinen Sie mit Chancengleichheit?

Gesunde Ernährung ist ein Kostenfaktor, sie ist zweifelsohne teurer. Wie gesund ein Kind zuhause isst, hängt daher oft auch mit dem Bildungsgrad und der finanziellen Situation der Eltern zusammen. Heißt: Je höher das Familieneinkommen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich zumindest ein Elternteil etwas mehr um den Nachwuchs kümmern kann - das steigert auch die Chance auf eine gesunde Ernährung. Das ist nicht zwingend so, aber oftmals eine Tatsache. In Kitas sollte das Einkommen der Eltern jedoch keine Rolle spielen. Dort sollte für alle Kinder dasselbe Essen auf dem Teller landen.

Was nicht unbedingt heißen muss, dass es dann auch für alle gleich gesund ist. Oder? Wie gesund essen Kinder an Kitas im Kreis Miltenberg?

Sagen wir so: Es ist etwas Positives in Gang gekommen, aber diese Entwicklung steht noch am Anfang. Es gibt zahlreiche Kitas und auch Schulen, die gute Ansätze fahren. Problematisch ist allerdings die Kostenhürde, denn - wie gesagt: Eine physiologisch und immunologisch optimale Ernährung kostet einfach ein bisschen mehr (siehe Hintergrund). Das ist gar nicht einmal so viel mehr, aber letztlich hängt damit eben auch ein gewisser Aufwand zusammen. Die Mahlzeiten müssen zubereitet, das Personal ausgebildet werden. Das ist alles andere als ein Kinderspiel. Die Gesundheitsregion Plus hat sich das Thema deshalb auf die Agenda geschrieben und unterstützt Kitas und Schulen mit Informationen und Kontakten.

Sie deuten an, dass an vielen Kitas nicht (mehr) frisch gekocht wird.

Das ist leider so, ja. Es läuft viel über Caterer. Obwohl man sagen muss: Es gibt auch richtig gute Caterer, die Essen in Bio-Qualität anbieten. Die kosten etwas mehr als klassische Anbieter, aber das sollte es uns wert sein: dass wir den Kindern zeigen, wie gesundes Essen funktioniert - und dass sie auf diese Weise lernen, sich später auch allein gesund zu ernähren. Wir haben an dieser Stelle eine echte Vorbildfunktion und die Chance, vorhandene Defizite ein wenig auszugleichen.

Deshalb sind Ihnen all jene Kitas, bei denen Kinder Essen von zuhause mitbringen, auch so ein Dorn im Auge, oder?

Ein Dorn im Auge vielleicht nicht, aber das stellt sich immer wieder als Problem heraus. Denn mitgegeben wird oft Abgepacktes, ganz viele Fertigteile, die viel zu süß oder zu überwürzt sind. Das macht es schwer und ist nicht gut für die Chancengleichheit. Leider sind die sogenannten täschchenfreien Kitas, bei der die Kinder kein Essen mitbringen, aber noch immer in der Minderheit.

Warum ist das so?

Da geht es um Ressourcen. Natürlich ist der Aufwand höher, wenn ein Frühstück oder auch Snacks zubereitet werden müssen. Wo das passiert, geben sich die Kitas aber oft viel Mühe. Dort lässt sich zudem der nachgewiesene Gruppentrieb nutzen: Wenn die führenden Kinder und die Betreuerinnen das Richtige essen, dann machen es die anderen Kinder gerne nach. Überall dort, wo Kinder ihr Essen mitbringen, fällt dieser Effekt weg.

Nun bin ich mit dem Essen an der Kita meines Kindes unzufrieden. Was raten Sie solchen Eltern? Protestieren oder Ruhe bewahren und es daheim so gut wie möglich ausbügeln?

Wenn Eltern es zuhause besser hinkriegen, dann ist das ja eine tolle Geschichte. Ansonsten müsste man vielleicht mal zusammenstellen, was es die letzten sechs Wochen zu essen gab - und die Kita-Leitung anschließend darauf hinweisen, dass zum Beispiel zu viel Säugetierfleisch, zu viel Zucker oder auch Mehlspeisen auf dem Speiseplan standen. Klar muss sein: Eltern und auch Kitas können so etwas nicht von heute auf morgen verändern. So klein sie auch sind: Auch Kinder sind Gewohnheitstiere. Das ist unser aller Manko. Den Geschmack umzustellen, ist eine große Nummer. Es dauert lange, bis sich Kinder auf etwas Neues eingestellt haben. Das braucht viel Geduld und Zeit - und eben auch Personal. Vielen Kitas fehlen aber schlichtweg die Ressourcen.

Müsste man dann nicht vielleicht direkt viel früher ansetzen und den Eltern beibringen, was ihre Kinder brauchen?

Das ist grundsätzlich keine schlechte Idee. Das Problem ist: Da gibt es diesen Weg des geringsten Widerstandes, all diese gemeinen Trigger-Punkte. Wir sind instinktiv auf süß getrimmt. Die Evolution wollte das so. Wenn es reife Früchte oder Nahrung im Überfluss im gab, sollten wir möglichst viel davon essen, um uns einen Speckgürtel für die nächste Dürre, die nächste Mangelsituation oder den nächsten Winter anzufressen. Und wenn wir uns die Energie angefressen hatten, dann sollten wir uns auch noch möglichst wenig bewegen, damit der Speckgürtel bleibt. Für die Jetzt-Zeit ist das eine extrem kontraproduktive Polung. Denn jetzt leben wir im großen Überfluss und bewegen uns generell zu wenig. Kein Normalbürger läuft täglich noch 30 Kilometer wie es einst die Jäger und Sammler taten.

Aber ist es dann nicht noch wichtiger und richtiger, dass man nicht nur die Eltern, sondern auch die Kitas beim Thema Essen an die Hand nimmt?

Absolut. Bei den Erziehern sollte schon in der Ausbildung angesetzt werden. Ernährung sollte eines der Hauptfächer sein, sie müssten zumindest eine kleine Lebensmittelkunde erhalten. Hinzu kommt, dass bei einigen selbst noch etwas Luft nach oben ist. Dass sie sich beispielsweise selbst nicht optimal ernähren. Da ist aber auch mal der Gesetzgeber oder das Gesundheitsministerium gefragt. Das Ernährungs- und Gesundheitssystem verfolgt bereits seit Jahrzehnten den falschen Ansatz: Wir doktern an Symptomen rum, nicht an Ursachen. Dabei müssen wir systemisch ansetzen.

Hinzu kommen die Interessen großer Unternehmen.

Richtig. Die finanziellen Interessen der Lebensmittelindustrie und der Bauernverbände sind nicht zu leugnen. Es ist traurig, dass ihre Anliegen scheinbar so viel wichtiger sind als das Wohl der Kinder. Noch immer wird ihnen Fleisch aus Massentierhaltung feilgeboten. Auch als hochverarbeitete Produkte - wie etwa Lachwurst - , die schlichtweg höchstungesund sind. Davon sollte man die Finger lassen. Das gilt für Kitas und Eltern.

Und doch haben Kinder ja so ihre Vorlieben, die Eltern in den Wahnsinn treiben können. Was raten Sie Eltern, die ein Kind mit ausgeprägter Nudeln-mit-Tomaten-Soße- oder Weißtoast-mit-Leberwurst-Phase haben?

Die ungesunden Sachen einfach nicht mehr anbieten. Irgendwann kommt der Hunger und Überlebenswille und dann isst das Kind auch etwas anderes, probiert vielleicht mal etwas. Aber in solche Situationen manövrieren sich Eltern oft auch selbst, weil sie das Nörgeln ihres Kindes nicht mehr ertragen und eine gesunde Ernährungsweise nicht konsequent vorleben. Im Zweifel sind keine Nudeln mit Tomatensoße da. Oder ich trickse mit Linsennudeln oder koche eine frische Soße mit Gemüse.

Und im besten Falle koche ich die Gemüsesoße mit den Kindern gemeinsam.

Korrekt. Das wäre optimal: frisch gemeinsam zu kochen, nebenbei Lebensmittel erklären und zwanglos probieren lassen. Das wäre auch in Kitas toll. Außerdem ist es wichtig, zusammen am Tisch zu sitzen und zu essen. Das passiert genau so in vielen Kitas, kommt bei vielen daheim aber immer mehr unter die Räder.

Essen nebenbei oder allein ist also keine gute Idee?

Essen ist mehr als Nahrungsaufnahme. Es ruft ein positives Gemeinschaftsgefühl hervor, das sehr archaisch in uns verankert ist. Wenn man das bei Kindern fördert, lässt sich viel erreichen. Sie müssen verstehen, dass Lebensmittel einen Wert haben. Auch das Woher müsste viel mehr und viel früher gelehrt werden. Man müsste ihnen klar machen, was Tierwohl und Tierquälerei ist. Wenn man sich aber jeden Tag das halbe Kilo Hackfleisch für knapp vier Euro auf den Tisch stellt, weil es viel und billig ist, dann braucht man auch nicht erwarten, dass sich die Kinder später allein besser ernähren.

Und doch geht nicht direkt die Welt unter, wenn Kinder mal einen Schokoriegel zu viel essen oder es in der Kita ein Eis gibt, oder?

Wissen Sie: Ich habe zum Beispiel eine Schwäche für Toblerone. Finde ich eine, dann haue ich die weg. Dann hab ich Bauchweh und schwöre mir: nie wieder (lacht). Das habe ich allerdings schnell vergessen, sobald ich eine neue finde. Was ich sagen will: Es geht nicht darum, asketisch zu leben oder fanatisch zu werden. Ein toxischer Tag in der Woche, an dem ich esse, was ich will, ist vollkommen okay. Das steckt ein Mensch unglaublich gut weg. Das Problem ist die Gewohnheit, wenn sie sich sehr oft oder gar täglich so ernähren.

KATHRIN WOLLENSCHLÄGER

Hintergrund: Was ist gesundes Essen? Was macht eine gesunde Ernährung aus? Eine einfache Antwort gibt es auf diese Frage nicht. »Es gibt drei Sachen, die ich dabei unterscheide«, sagt Rolf Stockum, Leiter der Arbeitsgruppe Gesundheit und Prävention der Gesundheitsregion Plus Miltenberg: o Wer gut produziertes Eiweiß - etwa Hülsenfrüchte, Fisch und Bio-Fleisch -, gesunde Fette und Kohlenhydrate vor allem in Form von Gemüse zu sich nimmt, sei gut aufgestellt. Finger weg heißt es bei Fleisch aus Massentierhaltung und bei Kohlenhydraten in Form von Zucker und Mehl. »Das ist die physiologische Sichtweise«, sagt Stockum. Zum Verständnis: Die Ernährungsphysiologie untersucht, welche Nährstoffe und Lebensmittel ein Organismus für eine optimale Versorgung benötigt. o »Hinzu kommt die immunologische Sichtweise«, sagt Stockum. Dabei geht es um Allergien, Unverträglichkeiten, all jene Dinge, die unserem Körper schaden. »Als Homo sapiens liegt eine lange Entwicklungsgeschichte hinter uns - erst seit kurzem gibt es Mono-Kulturen und diese ständige Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln.« Essen ist also ständig zu haben, vieles davon zudem in minderer Qualität. Das größte Problem jedoch sei die Überzuckerung, so Stockum. »Da sind wir bei den Kinder ganz vorne. Säfte, Soft Drinks, Süßigkeiten, Fertiggerichte: Es ist eine Katastrophe, was wir unseren Kindern zumuten.« Hinzu kämen moderne Getreidesorten wie Weizen, Roggen oder Gerste, die zwar physiologisch gut seien, aber immunologisch bedenklich, weil immer mehr Menschen sie nicht vertrage. o Nicht zuletzt gibt es den psychologischen Faktor. »Der ist ganz immens«, sagt Stockum. Essen sei nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern habe auch eine soziale Komponente. Heute essen immer weniger Familien bewusst zusammen - aus Zeitmangel oder Bequemlichkeit, wie Stockum meint. Dabei sei genau das ein wichtiger Baustein für eine gute, gesunde Ernährung. (kwo)