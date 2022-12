Architektenwettbewerb: Jury kürt besten Kita-Entwurf für Elsenfeld

Insgesamt sieben Kitas in kommunaler Trägerschaft hat die Marktgemeinde Elsenfeld. Nun soll ein weiteres Gebäude für den Elsenfelder Nachwuchs im Ortskern entstehen und zwar im ehemaligen Scheunengürtel in der Hauptstraße. Es geht um eine Kinderkrippe und zwei Kita-Gruppen sowie die Unterbringung des Familienstützpunkts. Schon um die Fördermöglichkeiten der Regierung von Unterfranken auszuschöpfen, hatte der Marktgemeinderat vor knapp einem Jahr beschlossen, einen Architektenwettbewerb auszuschreiben. Den Startschuss dafür setzte am 29. Juli das beauftragte Büro Schirmer in Würzburg, worauf 90 Bewerbungen eingingen. 15 davon kamen in die engere Wahl. Das Fachpreisgericht mit Valtin Dietz (Elfershausen), Tamara El-Sayed (Regierung von Unterfranken), Wolfgang Fischer (Würzburg), Stephanie Sauer (Würzburg), Rainer Tropp (Aschaffenburg) und Frank Welzbacher (Aschaffenburg) tagte mit seinen Stellvertretern am 6. Dezember, unterstützt von den Sachberatern Bürgermeister Kai Hohmann, Berthold Oberle und Annette Weis vom Marktgemeinderat sowie Carina Janetschek, zuständig in der Verwaltung für die Kindergärten und Marion Becker-Kuschel als pädagogische Fachkraft sowie deren Stellvertretung. Weiterhin war Matthias Krah, Abteilungsleiter Bauwesen vom Landratsamt Miltenberg mit dabei.