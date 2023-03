Archäologisches Spessartprojekt nimmt Wüstung bei Dorfprozelten ins Visier

Der Lufthof und seine Geheimnisse

Dorfprozelten 13.03.2023 - 13:50 Uhr 5 Min.

Ausschnitt aus der Jagdgrenzkarte des Wertheimer Malers Christoff Ussleber aus dem Jahre 1612. Der Lufthof (B) war wahrscheinlich auch ein Versorgungshof für die Burg Kollenberg (I), hier als ein stattliches Schloss im Mittelpunkt des Bildes dargestellt. Heute weist nur noch eine Waldabteilung mit dem Namen "Lufthof" auf den geschichtsträchtigen Ort hin. Ausschnitt aus der Pfinzing-Karte von 1594: Zwischen "Procelden Dorff und Kolenberg" ist rechts "Zum Lufft" angeführt, der Lufthof. Will den Geheimnissen des Lufthofs auf den Grund gehen: Harald Rosmanitz vom Archäologischen Spessartprojekt. Verstecktes Idyll: Hoch über Dorfprozelten in der alten Waldabteilung "Lufthof" haben aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrte Soldaten 1924 diese Gedächtnisskapelle errichtet. "Treue Kameraden ihren teueren Toten" steht über dem Eingang. In der Kapelle sind die Namen der Gefallenen und Vermissten des Ersten Weltkriegs festgehalten. 1954 wurde der Kapelle eine Gedächtnisstätte für die Gefallenen und Vermissten des Zweiten Weltkriegs angegliedert.

Erstmals hatte sich die Vereinsführung im September 2022 in einer Sitzung anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Kriegergedächtniskapelle im Jahr 2024 mit dem Thema beschäftigt. Weil die Bausubstanz der Kapelle vornehmlich aus Mauersteinen des nahegelegenen »Lufthofes« stammt, wurde beschlossen, sich mit dem ASP in Verbindung zu setzen, um mehr über dieses geschichtsträchtige Areal herauszufinden. Das ASP zeigte sich begeistert, und so entstand die Idee, daraus ein »Grabungsprojekt« für das kommende Jahr 2024 zu gestalten, an dem sich der Heimat- und Geschichtsverein tatkräftig beteiligen will.

Zusammenhänge mit Kollenburg?

Neue Erkenntnisse aus den Grabungen selbst und aus Grabungsfunde könnten dann eine weitere »Lücke« in der Geschichte Dorfprozeltens schließen. Vor allem genauere Zusammenhänge des Versorgungshofes »Lufthof« mit der benachbarten Kollenburg wären hier von großer Bedeutung. Die Grabungserkenntnisse sollen dann in einem öffentlich zugänglichem Grabungsbericht, verschiedenen Publikationen in allen möglichen Medien, sowie in einer digitalen Aufzeichnung der gesamten Grabung festgehalten werden.

Der Archäologe Harald Rosmanitz, Grabungsleiter bei vielen Projekten des ASP, verbreitete bei seinem informativen Vortrag am Freitagabend in der Gaststätte »Fröhlichkeit« eine gewisse Vorfreude auf diese Kampagne. Um den Besuchern Eindrücke von der Arbeitsweise zu vermitteln, stellte Rosmanitz dies anhand bereits abgeschlossener Grabungen am Kloster Elisabethenzell - auch Einsiedel genannt - bei Langenprozelten und am Gotthardsberg zwischen Amorbach und Weilbach vor.

Die Grabung selbst soll als Erwachsenen- und Schülerprojekt gestaltet werden und vor allem durch ehrenamtliches Personal geleistet werden. Rosmanitz betonte hierbei, dass für das Gelingen des Projektes neben der fachlichen Leitung der Grabungen durch das ASP vor allem viele »Freiwillige« und »Archäologiebegeisterte« Helferinnen und Helfer benötigt würden. Auch müsse man noch verschiedene Sponsoren und Fördermöglichkeiten dafür gewinnen. Er meinte aber auch, dass dies aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen mit den zuständigen Behörden keine unlösbare Herausforderung sei.

Verhandlungen mit Staatsforsten

Aktuell wenig zufriedenstellend zeigen sich die Verhandlungen mit den Bayerischen Staatsforsten, die Eigentümer des möglichen Grabungsareals sind. Es wurde diesbezüglich von Seiten des Heimat- und Geschichtsvereins schon mehrmals Kontakt mit dem Forstbetriebsleiter des Forstbetriebs in Rothenbuch aufgenommen, um das Projekt vorzustellen, und um eine entsprechende Genehmigung zu erhalten - bis jetzt ohne Erfolg. Auch auf die schriftliche Bitte um einen Termin wurde die Vereinsführung bis heute vertröstet. Eine offizielle Genehmigung der Bayerischen Staatsforsten für eine Grabung sei aber eine grundlegende Voraussetzung für das Projekt, so Rosmanitz. Man werde aber diesbezüglich von Seiten des Vereins nicht locker lassen, um eine für beide Seiten einvernehmliche Lösung zu finden, zumal von den Staatsforsten keine finanzielle Beteiligung am Projekt erwartet werde, betonte der Vorsitzende Wolfgang Heim.

Entstanden um 1250

Georg Veh, langjähriger Vorsitzender und Ehrenmitglied des Heimat- und Geschichtsvereins, hatte bereits vor mehreren Jahren die ihm zugänglichen Quellen gesichtet, ausgewertet und sein Wissen in mehreren Abhandlungen veröffentlicht. Der Name »Lufthof« (oder »zem Lufft«, »uffm Lufft«, »villa Lufthof«) taucht in historischen Quellen der Gemeinde über ein halbes Jahrtausend immer wieder auf. Bei allen Bezeichnungen handelt es sich um eine kleine Ansammlung von Gebäuden, umgeben von einem Waldgebiet oberhalb des Mains. Entstanden ist der Hof etwa um das Jahr 1250 durch die Schenken von Klingenberg und Prozelten - die ehemaligen Besitzer der nahegelegenen Henneburg. An diesem Mainabschnitt entstand um 1150 nicht nur die Henneburg, sondern in der Nähe auch die Burg Kollenberg.

Wem gehörte der Hof?

Wem genau der Lufthof nach der Gründung der Burg Kollenberg gehört hat, ist wegen fehlender Aufzeichnungen recht schwierig festzustellen. Zeitweilig scheint der Hof im Besitz der Rienecker Grafen gewesen zu sein. 1379 ist in einer Urkunde festgehalten, dass Conrad Rüde, Deutsch Ordensmeister, seinem Bruder Eberhard Rüde die Burg »zu Kohlenberg«, das Dorf »zu Ruhenberg« (Rauenberg), das Dorff »zu Wessigental«, den Hof »zu Trenbach« (Tremhof) und den Hof »zum Lufft« zu rechtem Lehen verlieh. Dies bedeutete, dass der Deutsche Orden weiterhin im Besitz (Lehensherr) des Lufthofes blieb, die Rüden auf der Burg Kollenberg aber nach dieser Aussage »Lehensempfänger« waren und die Landesherren persönliche Dienste oder Abgaben für das »Geliehene« erbringen mussten.

Obwohl der mächtige Deutsche Orden seine Besitztümer im Maintal gefestigt hatte, kam es aber in dieser Zeit immer wieder zu Zwistigkeiten mit den Kollenbergischen Rüden. Dies mag wohl auch ein Grund dafür sein, warum 1483 der Deutsche Orden durch einen Gebietstausch mit dem Erzbistum Mainz aus dieser Gegend verschwand.

Im Jahr 1594 tauchte die erste bekannte kartografische Andeutung des Hofes »zum Lufft« in der Spessartkarte von Paul Pfinzing dem Älteren auf. In der Legende der Karte wird der Lufthof als ein Schafhof geführt.

Streit ums Jagdrecht

Das Mainzer Fürst- und Erzbistum hatte sich durch den Gebietstausch im Jahre 1483/84 mit dem Deutschen Orden in unserem Gebiet endgültig festgesetzt, und brachte nach und nach auch das gesamte Umland fest in seinen Besitz. Um 1600 jagten die Mainzer in Gebieten, die damals auch von den Rüden von der Burg Kollenberg beansprucht wurden. Das Jagdrecht war im Mittelalter ein Statussymbol und Privileg des Adels. Doch um das Jahr 1600 kam es zu ernsthaften Unstimmigkeiten. Jetzt beanspruchten beide Parteien, sowohl Adam Rüd von der Collenburg wie auch die Kurmainz unter Erz- und Fürstbischof Johann Schweikart von Kronberg, das Jagdrecht um den Lufthof. Es kam zu einem Prozess vor dem Reichskammergericht in Speyer. Bei dieser gerichtlichen Auseinandersetzung wird der Lufthof erstmalig durch eine Jagdgrenzkarte aus dem Jahre 1612 in den Mittelpunkt gesetzt, und auch bildlich dargestellt. Auf dieser »Rüdschen Jagdgrenzkarte« sieht man eine detaillierte Aufzeichnung des Hofes und seines Umfeldes. Es ist darauf zu erkennen, dass das umgebende Plateau des Lufthofes gerodet war und vornehmlich als Weideland diente, meist für Schafherden. In der Klageschrift wird der Lufthof als Rüdisches Eigentum aufgeführt, das an das Kurmainzische Jagdrevier grenzt. Den Ausgang des Verfahrens erfährt man aus den Akten nicht. Im Jahr 1635, als Johann der letzte der Kollenberger Rüden starb, fiel die Burg mit all ihren Besitzungen als »heimgefallenes Lehen« an die Kurmainz zurück - natürlich auch mit dem Lufthof. Danach ist zu vermuten, dass durch die Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges und vielleicht auch durch die Pestepidemien der Lufthof längere Zeit bis etwa 1700 nicht bewirtschaftet war.

Der letzte Pächter

In den Matrikelbüchern der Pfarrgemeinde Dorfprozelten wird erst nach 1700 aufgeführt, dass der Hof wieder bewohnt und bewirtschaftet wurde. 1705 wurden erstmalig mit Johannes Adam und Marie Nebel wieder Pächter angeführt. Der Name Marcus Fried stand als letzte Person, die im Zusammenhang mit dem Hof genannt wurde. Letztmalig tauchte der Hofname im Jahre 1802 in Verbindung mit dem Amt Prozelten auf, bei dem in einer Notiz eine verpachtete Wiese des Lufthofes angegeben wurde.

Es ist zu vermuten, dass sich die Schafhaltung auf dem Lufthof in den späteren Jahren nicht mehr lohnte, und man deshalb keinen Pächter mehr fand. Das ganze Areal wurde deshalb der Natur überlassen. Die Baulichkeiten verfielen nach und nach und gerieten in Vergessenheit. Der Hof hatte von den anderen umliegenden Kameralhöfen (Tremhof, Häuserhof, Gußhof, Hofthiergarten, Dürrhof) die schlechtesten Voraussetzungen: Wasserknappheit, hügelige Feldstrukturen und wenig fruchtbare nutzbare Flur.

Erst nachdem der Orkan »Wiebke« im Jahr 1990 zahlreiche Bäume der Waldabteilung »Lufthof« entwurzelte, konnte man wieder Überreste der Grundmauern und viele bauliche Überbleibsel unter den Wurzelscheiben entdecken. »Nicht in Vergessenheit geraten sollte deshalb der »Lufthof« in der Gemeinde«, schrieb Georg Veh in einer Publikation aus dem Jahr 2017. »Über ein halbes Jahrtausend gehörte er schließlich zum Dorf, und war fester Bestandteil unserer Heimat«.

Werner Rodenfels

