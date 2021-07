Aktuelle Projekte in Leidersbach: Arbeiten in Roßbachs Ortsdurchfahrt von zwei Seiten

Open-Air-Bürgerversammlung

Unweigerlich gesperrt! Ortsdurchfahrt in Roßbach. Um Geschäfte und Anwesen schnellst möglich wieder andienen zu können, werden die Bautätigkeiten von 2 Seiten begonnen. In eine Richtung wird der Kanal, in der Gegenrichtung die Wasserleitung gebaut, wie in der Bürgerversammlung am Donnerstag zu erfahren war.

Eingangs informierte Alexandra Zwengauer vom Fachbüro für kommunale Abgaben Bitterwolf über demnächst in Leidersbach anstehende Ermittlungen von beitragspflichtigen Grundstücks- und Geschoßflächen. Die Mitarbeiter des Fachbüros werden ab sofort alle Haushalte in Leidersbach aufsuchen und zusammen mit den Grundstückseigentümern die tatsächlichen Gegebenheiten neu kalkulieren. Dies solle etwa alle zehn Jahre gemacht werden und diene unter anderem zum Festsetzen der Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge. Der Bürgermeister betonte, Eigentümer bereits bestehender Gebäude müssten jetzt nicht mit zusätzlichen Kosten rechnen.

Durchfahrt in Anliegerstraßen

Beim Thema Ortsdurchfahrt Roßbach lobte der Bürgermeister die Getränkefirma Pawlik, die einen Teil ihres Anwesens für die Durchfahrt in anliegende Seitenstraßen kostenlos zu Verfügung gestellt habe. Andreas Graf von der zuständigen Baufirma informierte über den Baufortgang. Das Projekt werde mit mehreren Arbeitskolonnen von zwei Seiten angegangen. Von der einen werde mit dem Kanalbau begonnen, in entgegengesetzter Richtung werde der Bau der Wasserleitung vorangetrieben. So werde schnellstmögliche wieder Andienbarkeit erreicht, ergänzte Schüßler.

Der Bürgermeister verwies in seinem Bericht beim Thema Hochwasserschutz auf das Bürgerforum am 29. Juli ebenfalls auf dem Parkplatz vor der Mehrzweckhalle. Hier sollen rechnerische Wassertiefen bei Starkregenereignissen mit den Erfahrungen der Bürger abgeglichen werden. Eine Präsentation zu diesem Thema sei bereits auf der Homepage der Gemeinde eingestellt. Zudem betonte er, dass Leidersbach bereits Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt habe, leider sei eins dieser Bauwerke 2018 böswillig zerstört worden. In der Septembersitzung will der Gemeinderat auch beschließen, ob gegen den »Beseitiger« zivilrechtlich vorgegangen werden soll.

Hilfe für Vereine im Gespräch

Da die Vereine 2021 besonders unter der Pandemie gelitten hätten, so Schüßler weiter, habe die Gemeinde Liegenschaften kostenlos Vereinen, die Jugendarbeit betreiben, überlassen. Zudem will der Gemeinderat im September beschließen, ob und in welcher Höhe Vereine eine Zuwendung erhalten sollen.

Vom Spatenstich zum Pflegeheim am 30. Juli konnte der Bürgermeister berichten. Das geplante Pflegeheim biete 73 Plätze für zu betreuende Personen und 70 bis 75 Arbeitsplätze, was einem Mehr an Arbeitsplätzen von 13 Prozent entspräche. Auch von planmäßig verlaufenden Umbauarbeiten und der Eröffnung der Krippe im September 2021 berichtete Michael Schüßler. Beim Neubau der Kindertagesstätte Brunnenfeld, durch den fehlende Plätze ausgeglichen werden, sei der Grunderwerb abgeschlossen, mit dem Bau der Zufahrt werde Anfang 2022 begonnen. Das Vergabeverfahren für die Planung und Genehmigungsplanung sei angestoßen.

Der Glasfaseranschluss in Schule und Rathaus erfolgt laut Bürgermeister bis Anfang 2022. Zudem sei ein flächendeckender Glasfaserausbau durch die Telekom bis in jedes Haus geplant, soweit eine Beteiligung von 33 Prozent der Bürger erreicht sei. Die Nachfragebündelung soll dieses Jahr noch starten. Zudem sei kostenloses WLan bei den vier Feuerwehrhäusern in Fertigstellung und könne ab September von Jedermann genutzt werden.

Digitale Schulausstattung

Zwölf digitale Tafeln, 14 Endgeräte und 15 neue EDV-Arbeitsplätze seien bei einer Förderung von 90 Prozent in Betrieb genommen worden. Es ist geplant, dass zukünftig 50 Geräte für 250 Schüler zur Verfügung stehen, was bei einem Aufwand von 200 000 Euro die Gemeinde aufgrund der Förderung nur 20 000 Euro kostet.

Wie der Bürgermeister weiter mitteilte, ist der neue Aufzug im Rathaus in Betrieb, der Umbau zum barrierefreien Eingangsbereich soll im Herbst erfolgen.

Eine Bürgerumfrage zum Standort des Outdoor-Calisthenics-Parks ist abgeschlossen, 70 Prozent der Teilnehmer haben sich für den Standort an der Mehrzweckhalle ausgesprochen. Im September sei ein Ortstermin mit Bürgern vorgesehen.

Dorferneuerung im Gange

Von einer gut verlaufenden Dorferneuerung in Volkersbrunn, wo die zu 66 Prozent geförderten Straßenbauarbeiten am Heidberg demnächst abgeschlossen werden und bezüglich des Kirchenvorplatzes die Auftragsvergabe erfolgt ist, und einer nicht laufenden Dorferneuerung in den drei anderen Gemeindeteilen berichtete der Bürgermeister. In Roßbach sei ein erster Entwurf zur Gestaltung des Dorfplatzes dem Amt für ländliche Entwicklung vorgelegt, in Leidersbach und Ebersbach die Entwurfsplanung für die Hofwiese und Floßgasse in Vorbereitung.

Abschließend verwies Schüßler auf den hohen Freizeitwert der Gemeinde mit Radfahren, Joggen und Reiten in der Natur. Leider komme es hierbei oft zu Kollisionen mit Jägern und Landwirten, weshalb er um gegenseitige Rücksichtnahme warb.

Hintergrund Im Anschluss an seinen Bericht gab es noch die Möglichkeit für die Bürger Fragen zu stellen, wovon aber lediglich Willibald Hartig Gebrauch machte. Er beklagte sich über Lärm durch schadhafte Fahrbahn und zu schnell fahrende Autos vor seinem Wohnanwesen in der Hauptstraße und fragte an, warum der Gemeinderat einen Antrag auf Tempo 30 abgelehnt hatte. Der Bürgermeister verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass es sich bei der Hauptstraße um eine Kreisstraße handele und die Errichtung einer Geschwindigkeitsbeschränkung nicht in der Macht der Gemeinde liege. Seitens des Kreises war eine Beschränkung auf kürzerer Strecke abgelehnt worden, eine Beschränkung der gesamten Ortsdurchfahrt auf 30 km/h hätte vorgenommen werden können. Dies hätte bedeutet, dass in Leidersbach auf über 3 km Länge die Geschwindigkeit auf 30 reduziert worden wäre, was keine Zustimmung im Rat gefunden hatte. zaj