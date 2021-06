Aquaphobie-Festival: Nicht so bombastisch wie in den Vorjahren

500 junge Menschen feierten am Samstag in Erlenbach - Abgespeckte Version wegen Corona

Erlenbach a.Main 27.06.2021

500 Menschen feierten am vergangenen Samstag auf dem Aquaphobie-Festival in Erlenbach.

Wer die Veranstaltung seit ihren Anfängen 2016 begleitet hat, der erkannte in der Corona-Ausgabe wenig vom kontinuierlich ausgebauten Spektakel und Bombast der Vorjahre. Damals konnten tausende Feierwütige vor mehreren Bühnen ausgelassen feiern und abtanzen. Die pandemiegerechte »Little Las Dalias Edition« des Musikevents präsentierte sich in vielem abgespeckt, auf Showeffekte wurde verzichtet. Der Besuch der Veranstaltung von 16 bis 22 Uhr war wegen der Pandemie auf Basis des für kulturelle Veranstaltungen geltenden Rahmenkonzepts stark von Hygieneauflagen und Abstandsregeln reglementiert. Diese waren den Veranstaltern sehr wichtig und für ihre Einhaltung sorgte auch das Security-Team.

Kontaktdaten hinterlassen

So mussten die 500 Gäste - die maximal mögliche Teilnehmerzahl unter freiem Himmel - am Einlass all ihre Kontaktdaten hinterlassen. Beim Einchecken hakte es sehr oft, beim Scannen der QR-Codes mit der Luca-App traten immer wieder technische Probleme auf. Stattdessen mussten die Kontaktdaten dann manuell erfasst werden, was zu Verzögerungen führte. Das sollte aber der durchgehend guten Stimmung an diesem lange mit Vorfreude herbeigesehnten Abend keinen Abbruch tun. Dass die junge überregionale Fangemeinde dem Event trotz aller Widrigkeiten die Treue hält, zeigt die Tatsache, dass die gruppenweise personalisierten Tickets im Online-Shop binnen zwei Tagen ausverkauft waren.

Ibiza-Atmosphäre

An den Plattentellern standen diesmal die DJs Tilman Haferbeck, Marcel Roemer, Akki und Klanglos. Sie sorgten mit sommerlichen Beats dafür, dass bei perfektem Partywetter und kühlen Getränken gechillte Ibiza-Atmosphäre herrschte. Dafür war das großzügige Gelände hinter dem Weinfestplatz ideal geeignet, das vor dem schönen Erlenbach-Panorama mit Peter- und Paul-Kirche sowie Werft im Hintergrund terrassenförmig abfällt.

Das Publikum zeigte sich im Gros diszipliniert und einsichtig. Mehrmals schaute die Polizei vorbei. Daraufhin ergingen Appelle von der Bühne ans Partyvolk, bitte an den eigenen Tisch zurückzugehen und nur dort zu tanzen..

Zwischenruf: Große Portion Mut

Dass ein solches Event überhaupt stattfinden kann, ist den Veranstaltern von Main.Music.Event Nik Ebert, Thomas Hillerich und Daniel Berninger zu verdanken. Hervorragend haben sie die Herausforderung gemeistert, eine solche Veranstaltung corona-konform auf die Beine zu stellen und durchzuführen. Es ist utopisch zu glauben, dass sich bei einer derartigen Veranstaltung so viele Menschen in jeder Situation »regelkonform« verhalten - ein Ding der Unmöglichkeit, zumal wenn der Alkoholpegel steigt und die Musik förmlich vom Hocker reißt. Den Veranstaltern ist hier kein Vorwurf zu machen. Im Gespräch mit unserer Redaktion wurde deutlich, mit wie viel Akribie, Ausdauer und Verantwortungsgefühl sie dieses Unterfangen - sie sprechen bei der Organisation von einem »Papierkrieg« - im Zusammenspiel mit allen beteiligten Behörden angegangen haben. Dazu gehört auch eine große Portion Mut. Es war insgesamt ein Lichtblick für die seit langen Monaten darbende Kultur- und Veranstaltungsbranche, der zeigt, was möglich ist. Und eine reine Freude für die jungen Leute, die einfach nur dankbar waren und das Wiedersehen sichtlich genossen. Benjamin Bohlender