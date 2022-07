Appell: Mehr Rücksicht beim Parken nehmen

Gemeinderat: Parkmoralbereitet Probleme im Ort

Collenberg 27.07.2022 - 12:12 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Zur Entschärfung der Situation bat Freiburg die Einwohner, ihre Autos nicht auf der Straße, sondern wo möglich in der Garage oder auf dem Hof zu parken. »Mit etwas gutem Willen wäre hier ohne größeren Aufwand eine spürbare Entlastung möglich«, fand er. Der Gemeinderat sei willens, sich mit dem Thema zu beschäftigen, verwies er auf eine Klausurtagung, in der nach praktikablen Lösungsansätzen gesucht werde.

Regelungen nur wenn nötig

Klar sei allerdings, dass großflächig verschärfte Regelungen und Einschränkungen kommen würden, sollte sich die Situation nicht in absehbarer Zeit bessern. Parkverbote, Parkzonen mit Zeitbegrenzung, Einführung von Anwohnerparkausweisen - das Instrumentarium der Gemeindeverwaltung gibt hier einiges her. »Es macht wirklich keinem Spaß, so etwas einführen zu müssen«, appellierte Freiburg an alle Bürger, mehr Rücksicht zu nehmen und konsequent vorhandene Stellflächen auf Privatgrund zu nutzen.

Eine Regelung traf der Gemeinderat bereits in der Sitzung: Da an der Zufahrt zum Feuerwehrhaus von Fechenbach kommend der Kurvenbereich immer wieder durch Anhänger und Lastwagen zugeparkt ist, kommt es laut Bürgermeister oft zu kritischen Situationen, wenn die Feuerwehr ausrückt. Zudem verhindere die Bebauung auf der rechten Seite mit Mauer und einem blickdichten Zaun eine ausreichende Sicht in die Kurve. Daher empfahl Freiburg dem Gremium, in diesem Bereich eine beidseitige Parkverbotszone auszuschildern. Kurzzeitiges Halten werde dann immer noch möglich sein, argumentierte der Bürgermeister. Diesem Ansinnen schloss sich der Gemeinderat einstimmig an.

wiz