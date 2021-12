Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Apotheker im Kreis Miltenberg: Gefälschte Impfpässe im Umlauf

Dunkelziffer vorhanden - Zusammenarbeit mit der Polizei

Miltenberg 02.01.2022 - 15:00 Uhr

Impfpässe werden zunehmend gefälscht und zum Verkauf angeboten.

Clemens Hock von der Amorbacher Abtei-Apothekte schätzt, dass die Zahl derer, die sich in der Apotheke ein Impfdokument erschleichen wollen, im einstelligen Prozentbereich liege. Alle Verdachtsfälle würden der Polizei gemeldet. Die Dunkelziffer sei jedoch hoch, denn: "Gute Fälschungen kann man schlecht erkennen." Man könne zudem nicht jeden Impfpass-Besitzer blind abfragen. Es gebe jedoch Verdachtsmomente. Dazu zähle, wenn jemand, der in großer Entfernung wie etwa in Paderborn geimpft worden ist, nach Amorbach kommt, um sein digitales Zertifikat erstellen zu lassen.

Vorteile des Zertifikats

"Wenn uns etwas auffällt, kontaktieren wir die impfende Stelle, also das Impfzentrum oder den Arzt." Hilfreich seien auch die Chargennummern der Impfstoffe, die man seit Kurzem über das Robert-Koch-Institut abfragen könne. So könne man sehen, ob die Chargen zum Zeitpunkt der Impfung vorrätig waren. Hock sieht dennoch das Positive: "Ich gehe davon aus, dass die meisten Impfpässe nicht gefälscht sind, der größte Teil der Bevölkerung will geimpft sein." Es handle sich um eine kleine Gruppe von Impfverweigerern, die trotzdem die Vorteile des Zertifikates haben wollten.

In der Martins-Apotheke in Bürgstadt schätzt Inhaberin Heike Kaesebier die bisherigen Verdachtsfälle auf maximal fünf. Auch sie findet es sehr schwierig, gefälschte Pässe zu erkennen. In der Elsenfelder Sonnen-Apotheke geht Reinhard Mütterlein davon aus, dass alle regionalen Apotheken mit diesem Thema zu tun haben. Für ihn ist dieses Verhalten "nicht tolerabel".

Allein in seiner Apotheke seien "etliche" Pässe zur Anzeige gebracht worden. Auch Mütterlein erklärt, dass es eine "gewisse Dunkelziffer" geben möge. Man arbeite eng mit der Polizei zusammen und an der Tür warne ein Schild vor dem Gebrauch von Fälschungen. "Es ist ruhiger geworden, weil die Leute wissen, dass wir es zur Anzeige bringen." Eine Möglichkeit sei aber auch, dass die Fälschungen besser würden. Generell sei jedoch mit dem neuen Gesetz Ende November geklärt worden, dass es sich beim Gebrauch von gefälschten Impfpässen um eine Straftat handle. Dies wirke abschreckend, so Mütterlein. juh

Julie Hofmann