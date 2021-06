Erweiterung Gewerbegebiet: Anwohner in Sulzbach befürchten mehr Dreck und Lärm

Hintergrund: Kritische Fragen der Anwohner und Bürger:

Viele kritische Fragen und Meinungen gab es von den Anwesenden, darunter zahlreiche Anwohner des angrenzenden Misch- und Wohngebiets der Margarethenstraße. Die Anwohner befürchten eine starke Zunahme des Lkw-Verkehrs. "Wer überwacht die Zahlen"?. "Wer gewährleistet, dass die Auflagen eingehalten werden"? "Warum wurde die Zufahrt ins Gewerbegebiet so gewählt"? "Erfolgt der Transport des Bauschuttes mit offenen oder geschlossenen Lkws"? "Wer bezahlt die Kosten, bei einem möglichen Rückbau der Firma"? "Wenn die Betriebszeiten Samstag bis 16 Uhr sind, kann man nicht mehr auf der Terrasse sitzen, ohne dass man Lärm hört". "Der Lärm mindert die Lebens- und Wohnqualität und den Wert der Häuser". "Der zunehmende Verkehr gefährdet Kinder und Senioren und belastet Sulzbach noch mehr als bisher". "Solche Baumaßnahmen gehören in ein Industriegebiet und sind im Gewerbegebiet nicht erlaubt"? Kritisiert wurde auch der Gemeinderat, der nicht weitsichtig gedacht habe, als er den Verkauf der Gewerbefläche für das geplante Bauvorhaben in Aussicht gestellt hat. Doch es gab auch jemand der meinte, dass die Leute empfindlich geworden seien, jeder in Urlaub fahren, bauen und Autofahren will, aber keiner den Lärm haben will.