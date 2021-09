Anwohner der Hauptstraße in Hausen ärgern sich über Parkverbot

Gemeinderat in Kürze

HAUSEN. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag in Hausen wurde über weitere Themen informiert, beraten und Beschlüsse gefasst:

Nichtöffentliche Sitzung. In der letzten Sitzung wurde beschlossen, den Gehsteig vor einem Anwesen in der St. Michaelstraße wieder ordnungsgemäß herzustellen. Mittlerweile sind die Arbeiten abgeschlossen. Außerdem wurde dem Antrag der Verwaltung zugestimmt, die Zufahrt und die Bereiche Reiterheim und Schützenhaus zu asphaltieren und die Neigung des Weges so herzustellen, dass ein normaler Wasserabfluss möglich ist. Die Kosten für die Asphaltierung des Weges belaufen sich auf etwa 40.000 Euro, die der Parkfläche und des Weges Richtung Schützenhaus kosten weitere 20.000 Euro.

Bericht des Bürgermeisters. Bürgermeister Michael Bein informierte darüber, dass die Fassadensanierung der Schule durch eine Fachfirma aus dem Würzburger Raum abgeschlossen ist. Im Inneren des Gebäudes wurden neue Datenkabel verlegt und die notwendigen Dosen angebracht. Bestellt wurden die digitalen Tafeln für jedes Klassenzimmer. Die erste ist bereits montiert und wurde zum Schulbeginn in Betrieb genommen. Der Glasfaseranschluss seitens der Telekom erfolgt in den nächsten Tagen. Der Bauhof der Gemeinde hat Anfang August einen Grobschmutzfangrechen am Wieschengraben eingebaut. Die Reinigung des Gitters wird analog zu den anderen Rückhaltemaßnahmen turnusmäßig erfolgen. Das Biotop am Rindfuß hat durch Mitarbeiter des Bauhofes aus Sicherheitsgründen eine neue Umrahmung erhalten.

Kindergarten. Die vorläufige Betriebserlaubnis der zweiten Krippengruppe des Kindergartens Abenteuerland ist bis 31.08.2023 verlängert worden. Das bedeutet, dass weiterhin 99 Plätze zur Verfügung stehen. 75 für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt und 24 Krippenplätze für Kinder ab einem Jahr.

Feuerwehr. Da die aktuellen Helme der Feuerwehrleute nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, wurden für knapp 5.000 Euro neue Helme bestellt.

Zuschüsse. Dem Antrag der KJG Hausen auf Zuschuss zum durchgeführten Zeltlager in Höhe von 225 Euro wurde zugestimmt. Ebenfalls einen Zuschuss benötigt der Kindergarten "Abenteuerland" Hausen. Hier soll das 2020 aufgelaufene Defizit von knapp 75.000 Euro übernommen werden, das teilweise auch durch die Corona-Auflagen verursacht wurde. Bürgermeister Bein machte darauf aufmerksam, dass die Summe allerdings durch umsichtiges Agieren des St. Michaelvereins deutlich niedrig ausgefallen sind als noch im Vorjahr prognostiziert.

Projekt Zukunft. Bei diesem Projekt geht es um die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am kommunalen Leben. Dazu wird die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Miltenberg diese nach Ihren Wünschen, Anregungen oder Verbesserungen, die aus Ihrem Blickwinkel getätigt werden sollten, fragen und wenn möglich natürlich auch umsetzen. Dazu wurde von der Jugendbeauftragten ein Onlinefragebogen erstellt, der wahrscheinlich noch in diesem Monat freigeschaltet wird. Am 22. und 23. Oktober werden Ortsbegehungen durchgeführt. Am 26. November findet im Pfarrheim der Projekttag statt, bei dem in Gruppen die abschließenden Ergebnisse erarbeitet werden.

Ehrung. Manfred Braun wurde in der vergangenen Woche mit der kommunalen Verdienstmedaillen in Bronze ausgezeichnet. Er war 37 Jahre in der Kommunalpolitik aktiv, davon 30 Jahre als zweiter Bürgermeister. Neben seinem politischen Engagement ist er seit 24 Jahren in der Kirchenverwaltung ehrenamtlich tätig, seit 2004 Vorsitzender des Gesangsvereins Hausen. Zehn Jahre war er der Kassier des Sportvereines, über zehn Jahre Schriftführer der Jagdgenossenschaft Hausen und nahezu in allen Bereichen der Dorfgemeinschaft engagiert und ehrenamtlich tätig.

Luftfilter. Jetzt hat sich auch der Gemeinderat Hausen einstimmig für die Anschaffung von Luftfiltern in der Schule ausgesprochen, der entsprechende Empfehlungsbeschluss in Kleinwallstadt wurde bereits gefasst. Für die gesamte Josef-Anton-Rohe-Schule wurden insgesamt 37 Luftfilter zum Preis von knapp 58.000 Euro beschafft, ebenso für den Kindergarten Abenteuerland Hausen zehn Anlagen zu einem Preis von 10.500 Euro. Beide Anschaffungen werden zu 50% gefördert.

Satzungsänderungen. Die Beitrags- und Gebührensatzungen zur Entwässerungssatzung sowie zur Wasserabgabesatzung mussten geändert werden. Gemäß den Bestimmungen der bisher geltenden Satzungen der Verbrauchs- und Benutzungsgebühren waren jährlich zwei Vorauszahlungen zum 10.05. und 10.09. auf die tatsächlich entstehenden Kosten laut Abrechnung im Februar zu zahlen. Durch die in den letzten Jahren beschlossenen Gebührenerhöhungen werden jetzt viele Haushalte bei den jetzigen Abbuchungsintervallen mit relativ hohen Einzelsummen belastet. Deshalb beschloss der Gemeinderat einstimmig, ab dem Abrechnungszeitraum 2022 die Vorauszahlungen auf insgesamt sechs Zahlungstermine mit Vorauszahlungen in Höhe von jeweils einem Sechstels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu erheben.

Photovoltaikanlagen. Geschäftsleiter Markus Michler von der Verwaltungsgemeinschaft informierte das Gremium über die derzeit bayernweit laufende Anfrage an die Kommunen nach freien Flächen, die als Standort für Photovoltaikanlagen in Frage kommen. Auch in Hausen kämen einige Gebiete in Betracht, etwa die Erdmülldeponie, deren Größe ausreichend wäre und die keinen anderweitigen Nutzwert mehr habe. Anderes Gelände wäre eingeschränkt für solche Anlagen geeignet.