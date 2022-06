Annika Namyslo neu in der Redaktion

Volontärin im Kreis Miltenberg

Obernburg 02.06.2022 - 16:00 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Neue Main-Echo-Volontärin Annika Namyslo.

Die 25-Jährige wohnt in Aschaffenburg-Nilkheim, aufgewachsen ist sie im Stadtteil Leider. Sie hat 2014 am Friedrich-Dessauer-Gymnasium in Aschaffenburg Abitur gemacht und dann Psychologie in Osnabrück und in Landau in der Pfalz studiert. Bei einer Pfälzer Tageszeitung hat sie Spaß am Schreiben gefunden. Nach dem Studium hat es sie aus familiären Gründen wieder an den Untermain gezogen. Unser Verlag war da gerade auf der Suche nach Nachwuchs, "so kam eins zum anderen und ich in die Redaktion", sagt Annika Namyslo.

Als erste Station ihres zweijährigen Volontariats lernt sie in den kommenden drei Monaten den Kreis Miltenberg kennen. "Die lebhaftesten Erinnerungen an den Landkreis habe ich durch meine Sulzbacher Uroma. In ihrem Garten haben wir im Hochsommer oft Zwetschgen gepflückt und dazu Malzbier getrunken." Zum Schwimmen kommt sie gerne an den Niedernberger See.

Den südlichen Teil des Landkreises kennt sie "bisher eher spärlich", gibt sie zu, "aber allein der vertraute Dialekt auf den Straßen gibt mir das Gefühl, hier richtig zu sein". In den nächsten Wochen wird sie mit einem E-Auto den Landkreis erkunden - auch um zu testen, wie weit man mit E-Mobilität in der Region schon kommt.

Wenn Sie Tipps in Sachen E-Mobilität für Annika Namyslo haben: Whatsapp: 0151-28500676, annika.namyslo@main-echo.de

re