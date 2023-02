Anne Folger ist "blitzgescheit, charmant, spritzig, frech und hintergründig"

Die virtuose Musikkabarettistin sorgt in der Kochsmühle Obernburg für Jubelstürme

Obernburg 06.02.2023 - 17:17 Uhr 2 Min.

Anne Folgers Ironie und Schlagfertigkeit und ihr brillantes Klavierspiel - in Obernburg eine Erfolgsgarantie. Heinz Linduschka

"Volles Haus, das freut mich sehr" begrüßte die kreative und spontane Mittvierzigerin die erwartungsvollen Besucher und man glaubte ihr gerne, wie froh sie ist, nun wieder regelmäßig vor Publikum auftreten zu können. Das zweite Programm der Künstlerin, die so viel gute Laune und Freude an der Musik ausstrahlt, ist genau das, was der Titel ihres ersten andeutete, ein "Selbstläufer". In der oben genannten Begründung fehlte eigentlich nur eines: der Hinweis auf das brillante Klavierspiel der Musikerin, die jahrelang nach einem exzellenten Konzertexamen in ihrer alten Heimat Weimar in den großen Konzertsälen auftrat, bevor sie nach ihrem Umzug in den Schwarzwaldort Kirchzarten und einer Schauspielausbildung in Freiburg mit ihrem ersten Soloprogramm ihren Siegeszug über die kleinen und größeren Kleinkunstbühnen startete.

Was man erwarten durfte, deutete schon ihr erster Gang ans Klavier an, das übrigens in der Kochsmühle vor jedem Abend mit Musik neu gestimmt wird - eine lohnende Investition und genau der Respekt, den eine Virtuosin wie Anne Folger verdient hat. Eine kreative, witzige und zugleich anspruchsvolle Mischung aus dem "Painted Black" der Rolling Stones und unverkennbaren Stilelementen der Musik von Shostakovich und Brahms leitete bruchlos zu einem neuen Lied aus ihrer Feder über, zum "Ich hab 'ne neue Jacke", einer witzigen, ironischen Hommage an Ehepaare, die sich im Corona-Lockdown erst so richtig kennengelernt haben - wegen Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Therapeuten. Wer selbst - im Gegensatz zur Musikerin ohne nennenswertes Talent - Klavierstunden er- und überleben musste, freute sich wie Bolle über ihre Erfahrungen mit ihrer russischen Klavierlehrerin - Motto: "Ich bin geladen und spiele den 'fröhlichen Landmann'."

Spontaneität, Schlagfertigkeit und vor allem erfrischende Selbstironie sorgen dafür, dass bei Anne Folger die Moderation nie zur ungeliebten Überleitung zum nächsten Musikhighlight verkommt, sondern spannende und anschauliche Geschichten mit biografisch und zeitgeschichtlich interessanten Bezügen bietet. Von zentraler Bedeutung auch in "Fußnoten": die kluge und erfrischende Mischung aus Ironie und Selbstironie - in den verbindenden Texten und in den Liedern wie bei Roger Ciceros "Hey, mein Freund, du bist schlecht gelaunt". Den Song interpretierte sie dann in einer Genderversion, die auch genießen konnte, wer das Gendern nicht grundsätzlich verdammt und regte zum Nachdenken darüber an, mit welchem Tier man einen bequem gewordenen Lebensgefährten am besten charakterisieren könnte.

Apropos Ironie: Anne Folger erinnerte sich und die Zuhörer daran, dass man auf Kleinkunstbühnen gesellschaftlich relevantes Kabarett bieten sollte. In ihrem Programm war das ein Tête-à-Tête zwischen dem deutschen Nestle-CEO Ulf Mark Schneider und der ehemaligen Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner - umspielt mit Musikelementen aus einem Rosamunde-Pilcher-Film. Bei einem Tritt gegen den "Scheißverein" muss man eben, so ihr Credo, auch mal in Kauf nehmen, dass nicht immer Ton und Niveau von Arte gewahrt bleiben. Ein Glanzstück mit Kultcharakter: Anne Folger als Influencerin Doremi, die auf Youtube für "Intervallfasten" wirbt - witzig und unterhaltsam, aber vielleicht nicht ganz so mitreißend wie Doremis Youtube-Schminkkurs zu Beethovenklängen im "Selbstläufer".

Ein stilles unaufdringliches Highlight: Folgers "Pour Adrenalin", bei dem selbst Musikfreunde, die gegen Richard Clayderman allergisch sind, ihren Spaß hatten. Es war ein rundum gelungener Abend, bei dem sich für ihren Vortrag des "Fliegenden Robert" im Sturm von Vivaldis "Vier Jahreszeiten" das Eintrittsgeld schon allein gelohnt hätte.

Mancher mag am Ende des Programms gegrübelt haben, ob es Ironie oder ein Versprecher war, dass sie den Crossover-Song "Here comes the sun" als Mix aus Bach und den Rolling Stones bezeichnete - vielleicht war es ja auch ein Test. Zum Schluss noch eine schlechte Nachricht an alle, die in Obernburg keine Karte mehr ergattert haben: Ihr Terminkalender verrät, dass Anne Folger erst am 21.4. mit dem Auftritt in Wiesbaden wieder in unsere Gegend kommt. Bis dahin lohnen Texte und Videos einen Besuch auf ihrer Homepage: https://www.annefolger.de.

