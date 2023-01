Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Angebote für "Bolzplatz am Trieb" in Bürgstadt überzeugen nicht

Gemeinderat will nach vernünftiger und bezahlbarer Lösung suchen

Bürgstadt 18.01.2023 - 13:39 Uhr 4 Min.

Ob aus dem Bolzplatz ein Soccer-Court-Platz wird, soll nun ein Gutachten zum Immissionsschutz klären. Bürgstat Gemeinderat Meder Annalena Foto: Annegret Schmitz BU: Neu im Bürgstadter Rat: Annalena Meder

Nachdem der Gemeinderat im Oktober die Weiterverfolgung eines Bauantrags zur Errichtung einer Soccer-Anlage abgelehnt hatte, sollte die Verwaltung prüfen, wie sich dieser Bolzplatz attraktiver gestalten lässt. Einen zusätzlichen Motivationsschub erhielt der Bürgermeister, als ihm in der Gemeinderatssitzung am 6. Dezember 2022 eine Unterschriftenliste von 500 großen und kleinen Bürgstadtern überreicht wurde, die eine ganzjährige Bespielbarkeit des Platzes wünschten.

Fachfirma macht Vorschläge

Inzwischen hatte das Bauamt Kontakt mit einer Fachfirma aufgenommen, die drei Alternativen anbot. Eine wassergebundene Decke, ähnlich wie die Wege im Friedhof, war mit 50.000 Euro die preisgünstigste Variante. Ein dunkelroter Kunststoffbelag, wie er auch auf dem Tartanplatz an der Schule zu finden ist, schlug mit 120.000 Euro zu Buche. Die teuerste Lösung war ein Kunstrasenplatz, der auf 130.000 Euro kam.

Grün erinnerte daran, dass die Gemeinderäte geschworen haben, nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden. Er ist der Meinung, dass 50.000 Euro für einen Bolzplatz schon fast den finanziellen Rahmen sprengen. 130.000 Euro zu investieren empfand er als »unanständig viel Geld für einen Bolzplatz«. Er trage die gebundene Decke mit, so Grün, alles andere lehne er ab, nicht zuletzt im Hinblick auf die Investitionen, die Bürgstadt noch zu stemmen hat. Er schlug vor, nach weiteren Möglichkeiten der Platzgestaltung zu suchen.

Jörg Reinmuth (UWG) konnte sich auch mit keiner der drei Möglichkeiten anfreunden und plädierte dafür, nach anderen Oberflächenbelägen zu suchen. Matthias Helmstetter (CSU) war überzeugt, dass es günstigere Alternativen gebe, zudem fehlten noch die Ballfangnetze. Das Ganze habe zu lange gedauert, beklagte er, denn im Haushalt seien 50.000 Euro eingestellt, aber »die Preise laufen uns inzwischen davon«. David Rose (UWG) wollte auch die aus den jeweiligen Belägen resultierenden Folgekosten in die Entscheidung einbeziehen. Auf jeden Fall seien es noch nicht genug Informationen, um eine Entscheidung fällen zu können.

Max-Josef Eck (CSU) wollte die derzeitige Spielfläche von 470 Kubikmeter auf 260 Kubikmeter reduzieren, die Banden mit Netzen ausstatten und erinnerte daran, dass 10.000 Euro an Sponsorengeldern zur Verfügung stehen. Reinmuth warnte davor, aus dem Bolzplatz eine Sportanlage zu machen. Bei einer Neuanlage rutsche man schnell in den Genehmigungsbereich, was Bürgermeister Thomas Grün anhand von zitierten Gesetzestexten bestätigte.

Andere Lösung muss her

Schließlich waren sich die Räte einig, dass weiter nach einer vernünftigen und bezahlbaren Lösung für den Bolzplatz gesucht wird. »Wir finden eine gangbare Lösung«, versprach Grün.

Gemeinderat Bürgstadt in Kürze: Bürgstadt. In der ersten Sitzung des neuen Jahres hat sich der Gemeinderat Bürgstadt außerdem mit diesen Themen befasst: Neue Mitglieder: Bürgermeister Thomas Grün vereidigte die neue UWG-Gemeinderätin Annalena Meder, die für den ausgeschiedenen Holger Reinfurt in den Gemeinderat nachgerückt ist. Meder ersetzt Holger Reinfurt im Hauptverwaltungsausschuss, als Stellvertreterin im Bau- und Umweltausschuss sowie Rechnungsprüfungsausschuss und in der Gemeinschaftsversammlung VG. Zum neuen Fraktionsvorsitzenden der UWG wurde Peter Neuberger ernannt, der von Dieter Braun vertreten wird. Betontankstelle: In Bürgstadt kann man künftig nicht nur Benzin und Diesel, sondern auch Beton tanken. Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag für die Errichtung einer Betontankstelle in der Industriestraße zu und erteilte die beantragten Befreiungen. Altenhilfe: Der Bürgermeister informierte die Räte über den Jahresbericht 2022 der Stiftung Altenhilfe, die im letzten Jahr 123.500 Euro an stationäre und ambulante Einrichtungen ausgeschüttet hat. Für 2023 sollen 120.000 Euro an teil- und vollstationäre Einrichtungen gezahlt werden, für die ambulanten Dienste sind 20.000 Euro vorgesehen. Kita Rasselbande: Der Freistaat hat zugesagt, die Erweiterung der Kindertagesstätte Bürgstadter Rasselbande finanziell zu unterstützen, und angekündigt, 50 Prozent der zuweisungsfähigen Kosten zu übernehmen. Aus den Gesamtkosten in Höhe von 8.500.000 Euro errechnen sich zuwendungsfähige Ausgaben in Höhe von vier Millionen. Die voraussichtliche Zuwendung beträgt folglich rund zwei Millionen. Hundekot: Klaus Elbert (CSU) richtete einen dringenden Appell an die Räte und den Bürgermeister, etwas gegen die durch Hundekot verschmutzten Wiesen und landwirtschaftlichen Flächen zu unternehmen. Er sehe jeden Morgen, wie zehn bis zwölf Hunde auf den Wiesen tollen und sich niemand um deren Hinterlassenschaften und deren Entsorgung kümmere. Es müsse gehandelt werden, so seine Forderung. Er wies darauf hin, dass diese Kothaufen in die Nahrungskette eingehen, ein mit Hundekotpäckchen verunreinigter Heuballen unbrauchbar sei. Zudem treten bei Pferden und Rindern gesundheitliche Probleme auf, die den Landwirt viel Geld kosten. Bürgermeister Thomas Grün versprach, mit dem Ordnungsamt Rücksprache zu halten, um geeignete Maßnahmen zu suchen, die dann auch umgesetzt werden sollen. Er gestand, dass auch die Bauhofmitarbeiter beim Rasenmähen oft von diesen Hinterlassenschaften betroffen seien und sich nicht selten sogar umziehen müssten. Tankstelle für Bauhof: Aus nichtöffentlicher Sitzung gab Thomas Hofmann als Geschäftsstellenleiter bekannt, dass der Gemeinderat die Ersatzbeschaffung einer Eigenverbrauchs-Dieseltankstelle mit 7500 Liter im gemeindlichen Bauhof beschlossen hat. Lieferung und Montage wird die Firma MAG Tanktechnik in Hösbach zum Bruttoangebotspreis von 36.000 Euro übernehmen. Ferner wurde die Anschaffung von zwei Notstromaggregaten beschlossen. Ein 150-kVA-Aggregat zum Preis von 44.000 Euro (brutto) sowie ein Zapfwellenaggregat zum Preis von 10.000 Euro liefert die Firma BGG Deutschland in Kleinostheim. asz

Die Belange älterer Bürger im Blick Bürgstadt. Die älteren Bürgern sollen sich künftig noch wohler in Bürgstadt fühlen. Der Gemeinderat hat entschieden, einen Förderantrag an den Freistaat zu stellen, um einen Quartiersmanager für Bürgstadt einzustellen. Bei dem Quartiersmanager handelt es sich um eine Person, die in einer Teilzeitstelle die Belange die älteren Bürger im Blick hat. Die Unterstützung soll auf vielfältige Art und Weise geschehen. Der Manager berät bei Fragen zur Barrierefreiheit, bei Zuschussanträgen, sorgt sich um barrierefreie Gehwege, Grünanlagen, kann aber auch beim Aufbau von Seniorenhausgemeinschaften helfen. Darüber hinaus ist die Vernetzung von bereits bestehenden Angeboten (Helfen verbindet und Aktionen des Seniorenbeauftragten) eine weitere Aufgabe. Er kann Bildungs- und Sportangebote initiieren, Internetcafés, Mittagstisch und Computerkurse organisieren. Es sollen Strukturen geschaffen werden, die Menschen bei unterschiedlichem Unterstützungsbedarf die passenden Möglichkeiten aufzeigt, von Haushaltsleistungen bis zum Pflegebedarf. Bürgermeister Thomas Grün betonte, dass es um eine neutrale und vertrauliche Beratung gehe, aber auch um den Aufbau eines Gesamtkonzepts für die Kommune. Voraussetzung für eine staatliche Förderung durch das Programm SELA (selbstbestimmt Leben im Alter) ist allerdings, dass eine Nachhaltigkeit des Seniorenkonzepts nachgewiesen wird. Dann kann mit einer Förderung von 80.000 Euro für den Zeitraum von vier Jahren kalkuliert werden. Bürgermeister Grün wollte nun von den Gemeinderäten wissen, ob sie einen Quartiersmanager für wünschenswert halten, oder ob die Angebote reichen, die Bürgstadt für Senioren zu bieten hat. Er plädierte dafür, den Antrag zu stellen und zu schauen, was sich innerhalb von vier Jahren entwickelt. Matthias Helmstetter (CSU) zeigte sich überzeugt, dass "auch wir dieses Angebot eines Tages nutzen werden", wollte aber nur den Förderantrag stellen. Ob dann eine entsprechende Person eingestellt wird, möchte er von der Haushaltslage abhängig machen. Denn allein mit der Förderung ist der Quartiersmanager nicht zu finanzieren. Der Rat entschied sich, den Antrag zu stellen und nach der Bewilligung im nächsten Schritt an die Stellenausschreibung zu gehen. Gesucht wird dann eine Person, die eine sozialpädagogische Ausbildung vorweisen kann, wobei auch eine gut im Ort vernetzte Person in begründeten Fällen die Stelle besetzen kann. asz