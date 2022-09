Andreas Thümmler stellt seine Rüdenauer Destillerie bei Reis-Stiftung vor

Vom Whisky-Hippie zum Branchen-Visionär

Obernburg 12.09.2022

Mit den Zahlen der St.Patrick's Destillery in Rüdenau zehn Jahre nach ihrer Gründung beeindruckt Andreas Thümmler in der Walter-Reis-Stiftung die Zuhörer.

Als »Hippie der Whiskybranche« bezeichnete ihn wegen seiner früheren Partybegeisterung 2020 das Frankfurter »Top-Magazin«, »vom Deal zur Destille« titelte kurz davor »Capital«, im Netz kursiert das Etikett »vom Investmentbanker zum Destiller« - ein Beleg dafür, dass auch online manchmal das Wesentliche getroffen wird. Thümmler war tatsächlich viele Jahre lang ein erfolgreicher Investmentbanker, der sich weltweit auf die Beratung beim Kauf und Verkauf von Firmen spezialisiert hatte. Der Umgang mit Milliardenbeträgen gehörte damals für ihn zum Alltag.

Wie er nach einer Art »Saulus-Paulus-Erlebnis« vom Investmentbanker 2012 bis heute zum Besitzer der Whiskydestillerie geworden ist, die bis heute schon über 100 Goldmedaillen einheimsen konnte, hat das Zeug zu einem modernen Märchen - allerdings zu einem, das den Vorzug besitzt, wahr zu sein, und das Thümmler in einer unvergleichlichen Mischung aus seriösen Fakten, lockerem Plaudern und immer wieder spürbarer Begeisterungsfähigkeit in Eisenbach erzählte. Ob der Entschluss tatsächlich im Gruppen-Whiskyrausch fiel, ob wirklich sein Freund, der irische «Whiskypapst« David Hynes ohne Absprache mit ihm nach einem im Wortsinn berauschenden Abend in Rüdenau am nächsten Morgen in Thümmlers Namen für 2,4 Millionen Euro Equipment bestellte, um eine riesige Destillerie in dieser ehemaligen Kleiderfabrik auf dem riesigen Gelände im 750-Seelen-Ort aufzubauen, ob tatsächlich erst ein dringlicher Anruf der Mutter dafür sorgte, dass Thümmler die allmählich verfallende Fabrik kaufte und damit seinem Heimatort den größtmöglichen Gefallen tat? Die locker-humorvolle Erzählung klang ganz glaubwürdig, jedenfalls hätte man sie nicht besser erfinden können als Gründungsstory einer verblüffenden und höchst eindrucksvollen Erfolgsgeschichte von inzwischen zehn Jahren Dauer.

Ein Schuss Selbstironie

Typisch für Thümmler waren durchaus selbstironische Sätze wie »der Whisky in der Birne motivierte mich zum Weitermachen«. Bis heute hat er rund 15 Millionen Euro in das Start up investiert. Schon gegen Ende der »1. Phase« der Unternehmensentwicklung von »St. Kilian« in Rüdenau zeigen die Fakten, wie erfolgreich das gewagte, wenn nicht gar tollkühne Vorhaben gelaufen ist: Nach der Gründung 2012 konnten am St.Patrick's Day 2016 die ersten Kenner den Single Malt genießen, heute gibt es in Rüdenau 30 feste Mitarbeiter, aktuell beträgt die Jahresproduktion 300 000 Liter reinen Alkohols, also rund 600.000 Liter Whisky - die »St.Kilian Distillery« ist damit inzwischen zur größten Whisky-Destillery nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Kontinentaleuropa avanciert. Die Kapazität der Anlage in Rüdenau lässt sogar noch eine Steigerung um 100 Prozent bei der Produktion zu.

Das Erfolgsgeheimnis: harte Arbeit, nie versiegende neue Einfälle und Pläne, ein Blick für gute Mitarbeiter wie den Braumeister Mario Rudolf und keine Sorge davor, dass das Ende der Fahnenstange schon erreicht sein könnte. Im Gegenteil: Die Nutzung eines ehemaligen Natogeländes mit 120 Bunkern im Odenwald, in denen heute rund 10.000 Whiskyfässer gelagert werden, um in vielen Jahren immer mehr als Qualität und Wert zu gewinnen, erwies sich als wichtige Zukunftsinvestition. Dazu kamen werbewirksame Namen - neben dem der Destillery die von Bud Spencer und Terence Hill auf den Etiketten oder Bandnamen wie »Grave Digger« und »Judas Priest«, die Heavy-Metal-Fans als Zielgruppe fest ins Visier nehmen. Die Ideen sprudeln bei Thümmler nur so und lassen vermuten, dass der »Bär« nach der Internationalisierung des Geschäfts, das bisher »nur« in Deutschland, Österreich und der Schweiz läuft, erst so richtig abgeht.

Kein Wunder, dass der Unternehmer auch Ideen entwickelt, die beim Publikum in Eisenbach auf ziemlich viel Skepsis stießen. Seine »Utopie«, inmitten dystopischer Entwicklungen weltweit, eine Art »Whiskycoin«, eine Whiskywährung als flexible Kryptowährung zu installieren, die vor dem drohenden Geldverfall schützen könne, schien vielen Zuhörern mindestens noch ausbau- und verbesserungsfähig. Diejenigen, die ihrem Unmut darüber freien Lauf ließen, dass an diesem Abend nur in einem anschaulichen Video zu Beginn Interessantes über die Whiskyherstellung zu erfahren war, hatten vermutlich die Einladung des Walter-Reis-Instituts nicht genau gelesen. Dem nämlich geht es um das Vorstellen von Projekten und von Unternehmerpersönlichkeiten, die Vorbildcharakter haben können. Daran mangelte es am Sonntag nicht - trotz der durchaus berechtigten Skepsis am Ende. Wer mehr über Whisky und die Destillery in Rüdenau erfahren will kann das auf der Homepage tun: https://www.stkilliandistillers.com oder auch eine der Führungen buchen, was aktuell schon knapp 30.000 Menschen im Jahr tun. Das Verkosten eines Single-Malt-Whiskys aus Rüdenau mit 49,5 Prozent Alkohol glättete am Ende jedenfalls die Wogen und ließ alle zufrieden den Heimweg antreten.