Andreas Kümmert im Erlenbacher Beavers: Starke Stimme, authentisches Auftreten

Erlenbach a.Main 15.05.2022 - 10:26 Uhr 1 Min.

Sänger/Gitarrist Andreas Kümmert sowie Drummer Michael Germer überzeugten am Donnerstag im Erlenbacher Beavers mit authentischer, bodenständiger Musik.

Unverfälschter Gesang, Akustikgitarre, unaufdringliche, aber versierte und sehr abwechslungsreiche Drums waren für das Duo die Mittel der Wahl. Mehr an Instrumenten oder gar verfremdende oder aufpeppende Effekte brauchen die beiden nicht. Sie brauchen von der ersten bis zur letzten Sekunde beeindruckend wenig, um Großes zu leisten.

Ein Mann wie eine Band

»Something in my heart« vom Album »Harlekin Dreams« war ein Paradebeispiel und steht stellvertretend für Kümmerts Herangehensweise. Der Musiker aus Gemünden am Main glänzte mit abwechslungsreichem Gitarrenspiel. In Kombination mit den Vocals erfüllt er alleine den Saal, wie es sonst nur komplette Bands schaffen. Die Fans waren begeistert.

Dabei wusste Drummer Germer in genialer Weise, dem Songwriter mit Rhythmusarbeit ein Gerüst zu geben, in dem sich der Klang seiner Stimme entfalten konnte. »Heart of stone« war ein weiterer Höhepunkt, der mit einem fantastischen Refrain gekrönt war und der dank der sympathischen und voller Engagement daherkommenden Spielfreude ganz besonders nachhaltig wirkte.

Mal rockig, mal balladesk

Dass Kümmert hier und da mal bluesgetränkt, an anderer Stelle mit einer Portion Soul zu Werke geht, lässt die verschiedenen Einflüsse durchschimmern, die er zu seinem ganz eigenen Stil formt. Kleine Melodieläufe, hier und da eine rockigere Herangehensweise oder balladeske Passagen: Kümmert ließ keine Zweifel daran, dass hier jemand Musik liebt und lebt. Dem Material von anderen Musikern und Bands drückt er seinen Stempel auf und wahrt gleichzeitig den Respekt vor dem Original.

Kümmerts eigene »Klassiker«, dürfen da nicht fehlen: etwa »Simple man« oder »Keep my heart beating«. Mit »Sweet oblivion« wurde dem Publikum auch die neue Single und ein Vorbote des kommenden Albums präsentiert, welches sich gerade in der Entstehung befindet.

Was das Konzert noch zu einem Erlebnis werden ließ, war die Tatsache, dass Stimme, Gitarre und Drums gekonnt ausbalanciert waren. Gerade bei wenigen Elementen kommt jedem einzelnen eine große Bedeutung zu. Das Bühnenlicht war fein gewählt, unterstrich das Ambiente, das Kümmert und Germer kreierten. Vehement und lautstark forderte das Publikum nach Ende des offiziellen Teils eine Zugabe - und nach dieser nochmals. Kümmert und Germer erfüllten diese Wünsche und rundeten das Konzert ab.

Marco Burgemeister