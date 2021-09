Video+Portrait: Andreas Adrian aus Großwallstadt - Vorgestern Nazi, heute Linker

Bundestagsdirektkandidat, Wahlkreis Main-Spessart/Miltenberg

Großwallstadt: Speed-Interview mit dem Bundestagskandidaten für die Linken, Andreas Adrian. Foto: Stefan Gregor 20.08.2021

Gerade kommt er von seiner ersten Fahrstunde. »Es wird Zeit für den Führerschein, damit ich meine Tochter auch mal herumfahren kann«, sagt Andreas Adrian während er die Haustür aufschließt. Adrian lebt in Großwallstadt (Kreis Miltenberg). Zur Bundestagswahl im September tritt er als Direktkandidat für die Linke im Wahlkreis Main-Spessart/Miltenberg an. Links war er nicht immer: »Ich war ein Nazi, durch und durch.«

Adrian, 21 Jahre alt, schmale Statur, blau gefärbte Haare, Piercings in der Lippe, bittet seinen Besuch zum Gespräch in die Küche seines Elternhauses. Eine eigene Wohnung kann er sich noch nicht leisten. Erst vor wenigen Wochen hat er die Fachoberschule (FOS) in Darmstadt mit dem Fachabitur abgeschlossen. Zuvor machte er eine Ausbildung als Kinderpfleger.

Die Berufswahl hatte sehr persönliche Gründe. Adrians Tochter ist viereinhalb Jahre alt. Er wurde in einem Alter Vater, in dem für viele Gleichaltrige die Erwachsenenzeit noch fern ist. »Ich musste plötzlich Verantwortung für ein Kind übernehmen«, sagt Adrian. Nach der Realschule begann er eine Ausbildung im Einzelhandel, brach sie jedoch ab. Es passte einfach nicht. Es folgte die Ausbildung als Kinderpfleger. Adrian war zwar Vater eines Kleinkindes, hatte aber keine Ahnung von kleinen Kindern: »Ich sagte mir, wenn ich den Beruf des Kinderpflegers lerne, dann lerne ich das, was ich als Vater brauche: Den richtigen Umgang mit Kindern.«

Ausbildung nicht bereut

Der junge Mann hat die Ausbildung nicht bereut. Ihm wurde aber schnell klar: Mit dem Beruf lässt sich nicht genug Geld verdienen, um vor allem seiner Tochter ein angenehmes Leben zu bieten. Schließlich soll sich nicht immer alles um die nächste Geld-Ausgabe drehen. Auch ein Linker will gut leben. Im Herbst wird Adrian ein Studium in Frankfurt beginnen: Politologie. Er habe zwar auch über ein Studium der sozialen Arbeit nachgedacht, sagt Adrian, aber, na ja, die Verdienstmöglichkeiten...

Den Kampf für soziale Themen sieht er als seine politische Aufgabe. Was ist ihm besonders wichtig? Adrian überlegt, seine Hand fährt zum wiederholten Mal durch seine Haare. Im Moment sind ihm bezahlbare Mieten wichtig. Jugendarbeit auch. Kinderarmut. Umwelt und Verkehr: Adrian setzt sich dafür ein, dass am Untermain das 365-Euro-Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr kommt. Überdies will er mehr psychologische Hilfsangebote für die Menschen am Untermain.

Adrian erzählt: Ein Bekannter von ihm litt an einer psychischen Erkrankung. Seine Wartezeit für einen stationären Therapieplatz: sechs Monate. Er hielt nicht so lange durch, »er brachte sich in der Zwischenzeit um«. Adrian redet über Studienergebnisse, redet von alten Bedarfsberechnungen, die der Realität schon lange nicht mehr entsprechen.

In ein Thema eingearbeitet

Der junge Mann redet wie ein Politiker, der sich erkennbar in ein Thema eingearbeitet hat. So macht er es immer, wenn er Zusammenhänge verstehen will, sagt er. Dann liest er und liest. Er will verstehen. Viel gelesen hat er auch damals. Damals, als er vom Flüchtlingsfeind zum Flüchtlingshelfer wurde. Damals, als er noch Nazi war.

Adrian trinkt einen Schluck aus seinem Glas. Er öffnet die zweite Wasserflasche, schüttet nach. »Ich bin da ganz offen«, sagt er und erzählt: Wie der Hass auf Ausländer oder der Hitlergruß zum guten Ton unter den Jungs in seiner Klasse gehörten. Wie ihn ein früherer Freund mit nach Aschaffenburg nahm und er dort eine Gruppe Nazis kennenlernte. Wie diese ihn umgarnten. Ihn, den seine Mitschüler nie akzeptierten. Sie besorgten ihm, dem damals 14 Jahre alten Jungen, Zigaretten. Sie boten ihm bei Problemen mit anderen ihre Hilfe an. Bei den Nazis in Aschaffenburg war er kein Außenseiter mehr.

Immer mehr Freizeit verbrachte er dort: lungerte am Bahnhof herum, pöbelte Fremde an, schimpfte auf Ausländer und Flüchtlinge, fuhr mit den Nazis zu Prügeleien. Aber diese Gewalt - Adrian denkt zurück, fährt sich durch die Haare.

Da war dieses Erlebnis

»Ich mochte Gewalt nie«, sagt Adrian. Und dann war da dieses Erlebnis: Mit Kumpels stand Adrian auf dem Dämmer Steg am Aschaffenburger Bahnhof. Ein Mann ging an der Gruppe vorbei, einer seiner Kumpels rempelte ihn an. Wenig später lag der Mann am Boden, benommen und verletzt. Der Kumpel hatte ihn übel verprügelt, war außer Kontrolle. Einfach so. Adrian: »Ich war entsetzt. Damals sagte ich mir, niemals soll es so weit gehen, dass ich die Kontrolle über mich verliere.«

Er verlor sie nicht. Nach diesem Erlebnis auf dem Dämmer Steg besuchte Adrian seine ältere Schwester und ihren damaligen Mann in Oberhausen (NRW). Eine Woche war er dort. Sie wussten von Adrians rechter Gesinnung, aber sie bedrängten ihn deswegen nicht. Sie nahmen ihn einfach mit zu Freunden, einige mit Migrationshintergrund, einige bei der Piraten-Partei aktiv. Mit denen redete, diskutierte er. »Mich beeindruckte, wie viele Detailkenntnisse die hatten.«

Hintergrund: Andreas Adrian Andreas Adrian wird 1999 im Kreis Miltenberg geboren. Der ist Vater einer verieinhalb Jahre alten Tochter lebt in Großwallstadt. Nach der Realschule lässt er sich zum Kinderpfleger ausbilden. An der Fachoberschule in Darmstadt erwirbt Adrian die Fachhochschulreife. Im Herbst 2021 wird er in Frankfurt ein Studium der Politikwissenschaften beginnen. Adrian sitzt seit 2020 für die Linke im Kreistag. Er ist Kreisvorsitzender der Linken Aschaffenburg und Bayerischer Untermain. Adrian hat es nach eigenen Angaben geschafft, den Mitgliedschwund der Linken im Kreis Miltenberg zu stoppen. Vor allem sei ihm das durch konsequentes Bespielen sozialer Medien wie Instagram und Facebook sowie organsisatorischer Arbeit gelungen. Der junge Mann strebt als "Langziel" einen Platz im deutschen Bundestag an. Auch für die Wahl des nächsten bayerischen Landtags erwägt eine Kandidatur. (mai)

Keine Argumente mehr

Nach etlichen Gesprächen hatte Adrian, der schon immer so gerne über alles diskutiert, er, der am Ende immer Recht behalten will, »keine Argumente mehr«. Wieder daheim in Großwallstadt begann er zu lesen: Über Fluchtursachen, über Flüchtlingsbewegungen, über ... er sog alles auf, was er las. »Bei den Nazis glaubte ich, was mir gesagt wurde.« Heute prüft er nach, was er hört. Adrian schaffte den Ausstieg aus der Nazi-Szene: Neuer Freundeskreis, Unterstützung von Geschwistern - nach rund anderthalb Jahren endete der Irrweg.

»Das Thema Flucht und Migration hat mich politisiert«, sagt Adrian heute. Nach dem Szene-Ausstieg begann der Jugendliche, sich in der Flüchtlingshilfe zu engagieren. Das Engagement ist das eine. Aber: »Ich will im Großen etwas verändern«, sagt Adrian. Nur dort, in den Parlamenten, lasse sich wirklich etwas bewegen, ist Adrian überzeugt. Bei den Jusos (Jugendorganisation der SPD) schaute er vorbei, aber »bei der SPD machen die Alten Politik und die Jungen die Arbeit«. Adrian will selbst Politik gestalten. Das tut er nun bei den Linken, der Partei, die mit »meinem Wertesystem am meisten übereinstimmt«. Seit der Kommunalwahl 2020 sitzt er für die Linke im Kreistag. Und jetzt in den Bundestag?

Ihr Denken aufbrechen

»Natürlich gehen meine Chance auf einen Platz im Bundestag gegen null«, sagt Adrian und lacht. Dennoch kämpft er um Wählerstimmen. »Ich will mit den Menschen reden und ihr Denken aufbrechen. Die sehen mich und denken: Blaue Haare, Piercings - was ist das denn für einer? Und dann hören sie mir zu und denken vielleicht: Der hat ja Ahnung oder der hat ja Recht.« Adrian will seine Gegenüber überraschen. Er ist eloquent, reflektiert, redet gerne. Sehr gerne. Er geht keiner Diskussion aus dem Weg - nervt damit andere, das weiß er. Er habe immer Argumente, sagt er. Nur einmal hatte Adrian keine mehr - damals, am Ende des Besuchs bei seiner Schwester.

TORSTEN MAIER

