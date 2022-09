Andre Stark aus Obernburg ist neuer stellvertretender THW Bundessprecher

Technischen Hilfswerk wählt in Hoya ihren Bundesvorstand

Obernburg 19.09.2022

Andre Stark vertritt somit als einer der höchsten ehrenamtlichen Vertreter im THW die Interessen der rund 80.000 Einsatzkräfte in Deutschland gegenüber Behörden, Ministerien, Verbänden, Medien und Politik. Er wirkt zudem bei grundsätzlichen, die ehrenamtlichen Belange betreffenden Angelegenheiten innerhalb des THW mit, heißt es in der THW-Mitteilung weiter.

Künftig wird sich Andre Stark bundesweit insbesondere auf die Themen Einsatz im In- und Ausland, Forschungsprojekte, Einsatzlogistik, Grundsatz Technik, Beschaffung von Fahrzeugen und Material, der Informations- und Kommunikationstechnik sowie Digitalisierung konzentrieren. Themen, die im Sinne des Bevölkerungsschutzes immer mehr an Bedeutung gewonnen haben und den Kern der Einsatzbereitschaft des THW repräsentieren.

Andre Stark trat 1985 in das THW im Ortsverband Obernburg ein. Zunächst als Junghelfer, später als Trupp- und Gruppenführer, übernahm er 1997 bis 2017 die Funktion des Zugführers des Technischen Zuges in Obernburg. Auch in der Jugendarbeit des Ortsverbandes hat er sich als Jugendbetreuer engagiert. 1995 wurde er zudem zum stellvertretenden Landesjugendleiter Bayern und ab 2001 bis 2015 zum THW Landesjugendleiter Bayern gewählt. So gestaltete er fast 25 Jahre die Jugendarbeit des THW in Bayern als Vertretung im Bundesvorstand sowie dem bayerischen Jugendring mit. 2013 wurde er stellvertretender THW Landessprecher Bayern und schließlich 2018 zum THW Landessprecher Bayern gewählt. Seit 2019 ist Stark auch als stellvertretender Ortsbeauftragter im THW Obernburg tätig. Das Amt des stellvertretenden Bundessprechers übt er ab jetzt zusätzlich aus.

