Anbau an Dorfprozeltener Kindergarten ist nicht förderfähig

Neubau im Gespräch

Der Kindergarten "Kunterbunt" im Mai 2021. Archivbild: Frank Dümig

Bürgermeisterin Elisabeth Steger (CSU) informierte darüber, dass die Verwaltung im Mai 2021 ein Bürgstädter Architekturbüro damit beauftragt hatte, zu berechnen, ob sich ein Anbau lohnt. Das war zuvor im Gemeinderat in einer Sondersitzung beschlossen worden. In dieser Sitzung gab es Streit und Kritik der Freien Wähler. Die Berechnung war an die Regierung von Unterfranken geschickt worden. Am 4. Januar dieses Jahres erhielt die Gemeinde die Stellungnahme. Demnach ist ein Anbau im Vergleich zu einem Neubau nicht wirtschaftlich.

Barrierefreier Zugang fehlt

Peter Farrenkopf vom beauftragten Architekturbüro stellte den Räten die Berechnung zur Wirtschaftlichkeit detailliert vor. Er nannte Probleme des aktuellen Bestands. Dazu zählen der fehlende barrierefreie Zugang sowie Schimmelbildung an den Außenwänden. Außerdem seien die Außenspielflächen begrenzt, man habe im Haus viele unterschiedliche Ebenen. Hinzu kommen die Themen Feuerwehrzufahrt und Parken. »Das Erhalten vom Bestand kostet viel Kraft und ist sehr, sehr schwer«, so Farrenkopf.

Dann zitierte der Architekt aus der Stellungnahme der Regierung. Sie kritisierte zum Beispiel die nicht kindgerechten Proportionen des Ruheraums und der Krippe. Die Aussage laute: Man fördere auch einen Neubau. Farrenkopf schlug deshalb eine sogenannte Machbarkeitsstudie vor. In dieser würden mögliche Grundstücke, die Vorplanung und ein Kostenrahmen erfasst. Dafür müsse man rund 10.000 Euro einplanen.

Der erste Schritt

Steger wollte wissen, ob es nicht eigentlich der erste Schritt einer Gemeinde hätte sein müssen, zu prüfen, ob sich ein Anbau lohnt. Damit spielte sie auf die Arbeit ihres Vorgängers, Dietmar Wolz (FW), an. Farrenkopf antwortete nach kurzem Zögern: »Eigentlich gehört eine Maßnahme im Vorgriff mit der Regierung abgestimmt.« Albert Steffl (SPD) erklärte: Wenn er früher schon gewusst hätte, was er heute wisse, hätte er sich wohl schon eher für einen Neubau eingesetzt: »Ich bin so weit, dass ich sage, für mich kommt nur ein Neubau infrage.«

Michael Bohlig (FW) fragte, wie lange man auf einen Neubau warten müsse und ob die Kinder derweil im alten Gebäude bleiben könnten. Farrenkopf schätzte, man müsse mit jeweils eineinhalb Jahren Planungs- und Bauzeit rechnen. Derzeit ist die Betriebserlaubnis für den Kindergarten bis Ende August 2024 befristet. Dennoch geht Farrenkopf davon aus, dass das Landratsamt den Betrieb im Altbau genehmigt - wenn die Planung für den Neubau zeitlich absehbar ist.

Farrenkopf erinnerte auch daran, dass das Landratsamt Sofortmaßnahmen für den Altbestand gefordert hatte, darunter ein Brandschutzkonzept und zwei Fluchttreppen. Dies wurde laut dem Geschäftsleiter der Gemeinde, Sebastian Kiefer, bereits im vergangenen Sommer realisiert, so dass die Einrichtung weiterbetrieben werden konnte. Bürgermeisterin Steger kündigte an, das Thema Kindergarten in der nächsten Sitzung erneut aufzugreifen.

juh

Baumängel am Dorfprozeltener Dorfplatz Dorfprozelten. Bröckelnder Putz und nicht zuletzt Wasser, das auf dem Platz stehen bleibt, wenn es geregnet hat - am Dorfprozeltener Dorfplatz gibt es bauliche Mängel. Fotos davon präsentierte der Geschäftsleiter der Gemeinde, Sebastian Kiefer, in der Ratssitzung am Dienstag. Bürgermeisterin Elisabeth Steger (CSU) wies darauf hin, dass die Gewährleistungsfrist für die Gewerke im Juni ausläuft. Am 1. Juli 2018 war der Platz offiziell eingeweiht worden. Letztlich beschloss der Rat mit einer Gegenstimme, einen Bausachverständigen zu beauftragen. Dieser soll das Ausmaß sowie die Schadensursache in einem Gutachten festhalten und die Sanierungsarbeiten ermitteln. Die Verwaltung schätzt die Kosten auf rund 10.000 Euro. Auf dem Dorfprozeltener Dorfplatz steht nach Niederschlägen das Wasser. Alexander Schüll (CSU) meinte, dies sei »eine stolze Summe«, war aber für den Gutachter. Marliese Klappenberger-Thiel (FW) sprach sich dafür aus, den Architekten zu einem Termin zu bitten. Florian Haberl (CSU) war dagegen, weil einige Mängel Planungsfehler seien. Auch Geschäftsleiter Kiefer plädierte für einen Unabhängigen. Markus Wolz (FW) sagte, die Mängel könnten »nicht mit ein bisschen Farbe« beseitigt werden. Er wollte wissen, ob die Firmen das Gutachten anerkennen müssen. Kiefer verneinte, man müsse eventuell vor Gericht ziehen. Michael Bohlig (FW), der gegen den Beschluss war, befürchtete einen langen Rechtsstreit. Er meinte, man solle das Geld lieber direkt für Ausbesserungen einsetzen. (juh; Foto: Gemeinde Dorfprozelten)