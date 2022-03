An Mömling mehr gerodet, als erlaubt

Hintergrund

2. Leseebene

Immer wieder taucht der Vorwurf auf, durch die häufigen Stillstände sei das Wasserkraftwerk an der Mömling unwirtschaftlich. Wir haben bei der EZV nachgefragt. Die Anlage sei nach längerem Stillstand von Mitte Februar bis Mitte November gelaufen. Danach stand sie wegen Hochwasser und weil Wasser ins Öl der Anlage gelangte. Dieser Sachverhalt würde derzeit überprüft. Norbert Berres möchte für einzelne Anlagen der EZV keine detaillierten Zahlen zur Rentabilität nennen. Die Ergebnisse und Bilanzen würden veröffentlicht. Ein Bäcker würde auch nicht bekannt geben, an welcher seiner Produkte er am meisten verdient. hjf