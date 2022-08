An drei Tagen 251 Kilometer und 1770 Höhenmeter im Odenwald geradelt

Drei-Länder-Radtour: Positive Bilanz - Erster Tag extrem anstrengend - Abschluss in Amorbach

Miltenberg 08.08.2022 - 14:16 Uhr 2 Min.

Nach drei anstrengenden Tagen schloss die Drei-Länder-Radtour am späten Samstagnachmittag mit der Einfahrt in die Amorbacher Altstadt ab. Foto: Winfried Zang/Landratsamt

Landrat Jens Marco Scherf, der am ersten und dritten Tag in die Pedale trat, war laut Pressemitteilung des Landratsamtes beim Abschluss auf dem Amorbacher Marktplatz am späten Samstagnachmittag begeistert: "Eine grandiose Tour, perfekte Organisation und eine tolle Stimmung", fand er und hatte festgestellt, dass die Freude am gemeinsamen Fahren deutlich spürbar gewesen sei. Auch Neckar-Odenwald-Landrat Achim Brötel ließ es sich nicht nehmen, in den Fahrradsattel zu steigen.

Dabei war die Tour vor allem am ersten Tag höchst anstrengend. War die Fahrt bis gegen 11 Uhr durch das kühle, schattige Morretal noch gut zu meistern, änderte sich das auf den Höhen des Baulands, als die Sonne an einem der heißesten Tage des Jahres auf die Fahrer niederbrannte. Nicht alle Teilnehmenden schafften das, mehrere mussten wegen Erschöpfung aufgeben. Die 100 Übernachtungsgäste und 35 Tagesteilnehmenden allerdings, die am Abend in Bad Wimpfen ankamen, durften sich für ihre Leistungen auf die Schultern klopfen. Unzählige Liter Getränke flossen durch die Kehlen, um den großen Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Die Fahrttage Freitag und Samstag waren angesichts niedrigerer Temperaturen deutlich einfacher zu bewältigen. Zwischen zehn und 15 Tagesteilnehmer schlossen sich nach Angaben aus dem Landratsamt an diesen Tagen den Übernachtungsfahrern an.

Der Zeitplan wurde an allen drei Tagen eingehalten, und als besonders effektiv erwies sich die Neuerung, dass Tourleitung, BRK und Polizei erstmals in permanentem Funkkontakt standen. So konnte man sicherstellen, dass das Feld das Tempo verlangsamte, wenn Nachzügler aufschließen mussten. Dass es in diesem Jahr so flott voranging, war sicher auch der Tatsache geschuldet, dass man weit und breit fast nur E-Bikes sah.

Die Radfahrer legten laut Landratsamt in den drei Tagen insgesamt 251 Kilometer zurück, die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 16,5 Kilometern pro Stunde. In rund 15,5 Stunden Fahrzeit legte der Tross 1770 Höhenmeter zurück. Am Samstag erwies sich die Stadt Amorbach als perfekter Gastgeber. Zahlreiche Gäste empfingen den Tross, als der kurz nach 17 Uhr in die Altstadt einfuhr. Die aufgestellten Bänke am Marktplatz waren kurze Zeit später voll besetzt, die Band "Schmitti & Friends" heizte den Gästen mit Hits der letzten Jahrzehnte ein.

Dass die Drei-Länder-Radtour weithin bekannt ist, bewies in diesem Jahr auch die Tatsache, dass sogar Teilnehmer aus Bückeburg bei Hannover dabei waren, aber auch Gäste aus Paderborn und Aachen waren unter den Radfahrern. Eine besondere Auszeichnung durfte Adi Hirschbichler entgegennehmen: Mit 88 Jahren war er nicht nur der älteste Teilnehmer, er war darüber hinaus bereits zum 20. Mal dabei. jo

