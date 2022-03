An Cat Dubh Light spielen in der Obernburger Kochsmühle facettenreiche irische Folk-Stücke

Klingende Grüße von der grünen Insel

Obernburg 07.03.2022

Begeistern mit ihrem Celtic- und Irish Folk: Die Gruppe An Cat Dubh in ihrer "Light"-Version am Sonntagabend in der Obernburger Kochsmühle.

Dies tat allerdings der Qualität keinen Abbruch: Schon bevor die ersten Töne erklangen, wurde dank sympathischem Auftreten und Humor der Draht zum Publikum im heimeligen Ambiente der Spielstätte hergestellt. Und ebenfalls gleich zu Beginn wurde klargestellt, dass es beim Auftritt um viel Spontanität und dem damit auch einhergehenden Facettenreichtum im künstlerischen Ausdruck gehen sollte.

Eine vorgefertigte Setlist wie bei bei anderen Formationen gab es nicht. Brauchte es bei solch versierten Celtic und Irish Folk-Künstlern auch nicht - vielmehr vermittelte die Band ganz viel Spaß am und Leidenschaft für das Musizieren, was sich schnell in einem begeisterungsfähigen Publikum erkennbar machte: »Bonnie Ship The Diamond« war der ideale Eröffnungssong für eine Auswahl an Liedern, die neben allen handwerklichen Qualitäten und Lockerheit gleichzeitig auch die verschiedensten Stimmungs- und Gefühlswelten offenbarten.

Die Palette der Band reichte von rasanten, zum Mitwippen und rhythmischer Unterstützung einladenden Nummern bis hin zu ruhigen, balladesken Abschnitten - Wendungen innerhalb einzelner Kompositionen, die gar in dieser Hinsicht verschiedene Aspekte vereinten, inklusive. Somit war bei all der guten Stimmung auch Platz für Material mit etwas mehr Melancholie im Klangbild, was für Kontraste im Programm sorgte. Und so kamen Stücke wie »High Germany« nicht zuletzt auch dank abwechslungsreicher Instrumentierung, mit welchen die Musiker auftrumpften, bestens ausbalanciert zur Geltung. Die bodenständige Art der Gruppe zusammen mit ihrem authentischen Auftreten vermittelte den Geist des Folks auf eine wunderbare Art und Weise.

Marco Burgemeister