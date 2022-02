Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Amtsdeutsch und seine Buchstaben-Monster

Bleibt man in dieser Schiene, lassen sich herrliche Sätze erzeugen. So kann ich froh sein, dass ich nicht eine Lichtzeichenwechselanlage (= Ampel) übersehen habe. Schlimm wäre es ebenfalls gewesen, wenn ich meinen Fahrtrichtungswechselanzeiger (= Blinker) beim Abbiegen nicht eingeschaltet hätte. Nicht auszudenken auch, wenn ich raumübergreifendes Großgrün (= Baum) gestreift hätte oder gar gegen eine Personenvereinzelungsanlage(= Drehkreuz) gestoßen wäre. Man könnte das Ganze weiterspinnen und sagen, im schlimmsten Fall wäre mir die Lebensberechtigungsbescheinigung entzogen worden. Aber Moment mal! Damit ist ja das Familienstammbuch gemeint. Höchst unwahrscheinlich, dass die Polizei dieses Dokument bei einem Verkehrsdelikt vorgezeigt bekommen will.

Auf Zunge zergehen lassen

Amtsdeutsch - auch Papierdeutsch genannt - treibt mitunter seltsame Blüten. Der Duden definiert es als »gespreizte, umständliche, unanschauliche Ausdrucksweise« und trifft damit genau ins Schwarze. Das längste Wort, das der Duden aufführt, lautet »Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung«. Stolze 44 Zeichen. Aber es geht beziehungsweise ging noch besser. 2013 wurde nämlich in Mecklenburg-Vorpommern dieses Gesetz abgeschafft - lassen Sie es sich auf der Zunge zergehen: Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Insgesamt 89 Zeichen. Auch die »Abkürzung« ist in ihrer Abstrusität kaum zu übertreffen: RkReÜAÜG. Zur Erklärung: 1999 war das Gesetz im Zusammenhang mit BSE (Rinderwahn) eingeführt worden. BSE steht übrigens für Bovine spongiforme Enzephalopathie, aber das würde uns in den Bereich der medizinischen Wortungetüme führen und dieses Kapitel bleibt vorerst lieber unangetastet, würde es doch zu einem eigenen Artikel führen.

So sehr man über diese Buchstaben-Monster auch schmunzeln mag, so bitter sind sie für Ausländer. Die verstehen nur Bahnhof, wenn ihnen Behördenpost ins Haus flattert. Aber auch Muttersprachler sind oft überfordert. Das zeigen zahlreiche Webseiten mit Tipps, Amtsdeutsch in leichtere Sprache zu übersetzen. Ob irgendwann die längst überfällige Reformation kommt, bleibt zu bezweifeln. Falls doch, ließe sich der Gesetzgeber bestimmt ein tolles Wort dafür einfallen wie etwa: »Amtsdeutschbereinigungsoffensive«.

Julie Hofmann