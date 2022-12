Amorbacherin sucht Nachfolger für ihr Geschäft

Die Nachricht, dass Sabine Rohmann ihr Amorbacher Geschäft schließen will, hat auch ihre Amorbacher Stammkunden erreicht.

Heidi Rogge findet das drohende Aus "fürchterlich". "Das wird echt ein Verlust für Amorbach." Sie sei schon 1973 zum Vorgänger von Rohmann. Der Laden gehöre einfach zur Barockstadt. Bei Rohmann gefallen ihr der Service und das gute Sortiment. Rogge fragt sich, was sie tun soll, wenn sie zum Beispiel eine spezielle Mine für einen Kugelschreiber braucht. "Die kriege ich nur im Fachgeschäft." Deswegen hofft sie - wie die Inhaberin Sabine Rohmann auch -, dass ein Nachfolger gefunden wird.

Regina Waldeis kennt "Buch & Papier Rohmann" als Privatkundin, aber auch durch ihre Position als Leiterin der Amorbacher Bücherei. Man habe im Geschäft Neuerscheinungen und Bestseller gekauft und Rohmann habe der Bücherei Dekomaterial zur Verfügung gestellt. "Wir hatten immer eine sehr gute und verlässliche Zusammenarbeit in all den Jahren", sagt Waldeis. In der Bücherei bedauere man sehr, dass Sabine Rohmann zumache. Waldeis befürchtet auch, dass viele Leute stattdessen bei Amazon bestellen werden. "Ich finde es sehr schade, dass man wegen Heften und einem Block in den Supermarkt oder nach Miltenberg muss", so die Bücherei-Leiterin.

Wolfgang Härtel, der auch zweiter Bürgermeister in Amorbach ist, fände eine Schließung sehr schlecht, weil direkt in der Nähe vier Schulen sind. "Es kann nicht sein, dass die Schulen da nichts mehr bestellen und die Schüler sich nicht mehr mit Heften eindecken können." Genauso tragisch fände er es, wenn man in der Barockstadt keine Bücher mehr kaufen könnte. "Das wäre für Amorbach ganz schlecht", so Härtel. (juh)