Amorbacherin eröffnet mit Spenden Krankenhaus in Gambia

Xenia Hügel berichtet von der Zeremonie

Amorbach 08.08.2021 - 14:49 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Xenia Hügel

»Die Zeremonie war einmalig, unfassbar schön, einfach wundervoll. Vor Ort waren die Einwohner aus Jattaba, der Bürgermeister, Gesundheitsdirektor des Kiang West District (Landkreis), die Landrätin, der Bauherr und viele weitere Menschen«, berichtet die Amorbacherin.

In einer Rede sagte sie laut Manuskript: »Ich danke allen Unterstützern und Spendern, meiner Familie, meinen Freunden und allen Arbeitern vor Ort. In unserem Mother Mary Hospital of Jattaba werden Kinder das Licht der Welt erblicken und Menschen werden heilen. Gemeinsam heilen wir die Welt, machen sie zu einem besseren Ort - für dich und für mich. Gott beschütze uns alle. Und jetzt lasst uns feiern. Danke.«

Ein gabisches TV-Team hat laut Hügel gedreht und anschließend im Fernsehen berichtet. Das Inventar wurde am Freitag, 6. August, demnach vom Hafen in Gambia zum Krankenhaus transportiert. »Sobald alles steht, wird das Personal - vier bis fünf Ärzte und Krankenschwestern - vom Staat gesendet und bezahlt werden, ebenso die Medikamente«, berichtet Xenia Hügel das weitere Vorgehen. Sie will weiterhin regelmäßig über das Krankenhaus informieren, »natürlich über die Geburt des ersten Kindes vor Ort.« Xenia Hügel ist euphorisch: »Der Bürgermeister Bakary B. Sanneh nannte mich die Mutter von Jattaba. Das Strahlen, die Freude und die Liebe der Menschen möchte ich an alle Spender weitergeben.«

Und schon hat sie ein nächstes Projekt: »Gemeinsam möchten wir nun den ersten Supermarkt von Jattaba in die Hände einer Frau geben. Binta Sanneh wird kostenlos die Räumlichkeiten vom Bürgermeister erhalten. Was sie nun benötigt sind Sachspenden für Ihren Supermarkt.« Eine Liste mit benötigen Produkten wird Xenia Hügel demnächst auf ihrer Facebookseite veröffentlichen.

Ihre Zwischenbilanz: Sounds of Hope habe in zweieinhalb Jahren knapp 2500000 Euro gesammelt und gespendet, für vier Projekte in Gambia zuletzt 70000 Euro.

Weitere Infos:Sounds of Hope

re