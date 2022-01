Amorbacher Schulz-Stiftung fördert 15 Vereine und Einrichtungen

In elf Jahren 1,8 Millionen Euro ausgeschüttet

Den Förderscheck an den Verein "In Leben helfen" nimmt Vorsitzende Maria Rippberger vom Vorstand des Schulz-Stiftung, Matthias Bauer, entgegen.

Die weit gespannten Förderrichtlinien hatten es dem Kuratorium ermöglicht, im zweiten Halbjahr 2021 Anträge von insgesamt 15 Vereinen und Einrichtungen zu bewilligen und über 46.000 Euro auszuschütten.

Hilfe für Menschen in Not

Die Übergabe der Förderbescheide erfolgte pandemiebedingt nur an die Bürgerstiftung Mudau und an den Verein »Im Leben helfen« persönlich. Repräsentativ für die Region um Amorbach konnte die Vorsitzende Maria Rippberger 7000 Euro für den Verein »Im Leben helfen« entgegennehmen. Der Förderbescheid wurde von Matthias Bauer vom Stiftungsvorstand übergeben.

Der Verein »Im Leben helfen« wird bereits seit Gründung der Schulz-Stiftung mit Zuwendungen berücksichtigt. Seit 1975 kümmert sich der Verein hauptsächlich um in Not geratene Mitmenschen im gesamten Landkreis Miltenberg. Er hilft Menschen, die aus der Bahn geworfen wurden, die in finanzielle Not geraten sind und Familien und Alleinerziehenden mit Kindern, die im Stich gelassen wurden. Wie Maria Rippberger bei der Übergabe sagte, hat die Pandemie die Zahl der Bedürftigen noch erhöht und die Arbeit des Vereins zusätzlich erschwert.

Die etwa 30 ehrenamtlichen Mitglieder begleiten bei Behördengängen, helfen bei schriftlichen Anträgen oder leisten Besuchsdienste in Altenheimen. Ebenso unterstützen sie bei der Arbeits- und Wohnungssuche und vermitteln Bekleidungs- und Einrichtungsgegenstände.

Mit der Fertigstellung des Schülerforschungszentrums im sogenannten Kutscherhaus der Villa Schulz in Amorbach soll heuer das seit Jahren laufende Bildungsprojekt Expirius zur Förderung des Interesses an den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik noch einmal einen deutlichen Schub erhalten. Dafür hat die Stiftung aus den Leader-Mitteln der Europäischen Union erst kürzlich selbst eine Förderung von fast 190.000 Euro erhalten. Das rund 150 Quadratmeter große Schülerforschungszentrum Odenwald soll im Herbst in Betrieb gehen und mit seinen Arbeitsplätzen zum Forschen und Experimentieren Kindern und Jugendlichen Freiräume bieten und sie zum Tüfteln anregen.

Für nachhaltige Innovationen

Einen Schwerpunkt auf nachhaltige Innovationen möchte die Stiftung auch in der Projektförderung setzen und so gezielt Umwelt-, Natur- und Klimaschutz in der Region unterstützen. Das Kuratorium hoffe auf Anträge für gemeinnützige Klimaschutzprojekte, so Stiftungsmitarbeiterin Jessica Büttner. Für die Einreichung von Förderanträgen gibt es zwei Stichtage pro Jahr: 10. April und 10. November. Informationen dazu unter https://www.js-schulz-stiftung.de

Hintergrund: Herbstförderung der Schulz-Stiftung Die "Herbstförderung" der Schulz-Stiftung Amorbach umfasst insgesamt 46.400 Euro, die an die nachfolgenden Vereine und Einrichtungen gegangen sind: • Parzival Mittelschule Amorbach • Tennisclub Grün-Weiß Amorbach • Verein Örtliche Geschichte Schloßau/Waldauerbach • Musikverein Reichartshausen-Neudorf • Musikverein Schloßau • Gemeinde Mudau (Spielplatz Steinbach) • VfR Scheidental • Berufsbildungsstätte Himmelthal • Musikverein Mudau • Kirchengemeinde Mudau (Kindergarten Mudau) • Bürgerstiftung Mudau • Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach • Verein Im Leben helfen Miltenberg • Darmstädter Konzertchor (Weihnachtskonzert Amorbach) • Bücherei St. Gangolf Amorbach kü