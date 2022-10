Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Amorbacher Schüler lernen journalistisches Schreiben im Main-Echo-Workshop

Karl-Ernst-Gymnasium

Amorbach 12.10.2022 - 12:31 Uhr 1 Min.

Engagierte Schüler: Die Gymnasiasten aus Amorbach löchern Main-Echo-Reporter Kevin Zahn beim Workshop über zwei Schulstunden mit vielen Fragen.

"Früher waren Zeitungen die einzige Nachrichtenquelle", erklärte Kevin Zahn. Dies habe sich heute natürlich in Zeiten von Social Media deutlich geändert. Aber genau bei Massen an Fake News und Skandal-Überschriften spiele objektiver Journalismus eine immer wichtigere Rolle. "Eine Aufgabe von uns ist, dass ihr euch eine Meinung bilden könnt", so der Reporter. Zeitung solle deshalb eine vertrauenswürdige, verständliche und transparente Informationsquelle darstellen.

Berichte liefern nicht nur Hintergrundwissen, sondern bringen ihre Leserschaft auch auf den neusten Stand über die wichtigsten Ereignisse in der Region und weltweit. Heutzutage könne man Journalismus nahezu als die "vierte Gewalt der Demokratie" bezeichnen, informierte der Referent. Kritisches Hinterfragen und dadurch die Kontrolle der Entscheidungsträger habe einen hervorgehobenen Stellenwert.

Aber wie schreibt man nun einen guten Artikel? "Wir wollen als Zeitung nicht wie Wissenschaftler klingen, sondern einfach Leser wie dich und mich ansprechen", betonte der Reporter. Ein gelungener Artikel müsse daher dynamisch klingen. Genau das übten die Schülerinnen und Schüler im zweiten Teil des Workshops anhand eines kurzen Videoclips, über den sie anschließend berichten sollten: W-Fragen beantworten, Überschriften finden und passende Zitate einbauen. Schritt für Schritt entstand so der erste fertige Artikel. "Herzlichen Glückwunsch! Jetzt habt ihr eine Nachricht geschrieben", gratulierte Kevin Zahn den jungen Reporterinnen und Reportern.

Er gab diesen daraufhin die Möglichkeit Tipps und Feedback zu ihren formulierten Artikeln zu erhalten. Zusätzlich stellte sich Kevin Zahn den Fragen der interessierten Jugendlichen zum Berufsfeld Journalismus. Vielleicht hat dadurch der eine oder andere nun Lust bekommen, auf diesem Gebiet später tätig zu werden? Viel zu schnell ging der eineinhalbstündige Workshop zu Ende. Die Heranwachsenden freuten sich über die Einführung in den Journalismus, wobei sie nun das Handwerkszeug besitzen, eigene Artikel zu verfassen.

Autorin Antonia Maria Berberich ist Schülerin am Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach. Diesen Artikel hat sie nach dem Workshop am 10.10. eigenständig verfasst. Weder unsere Redaktion noch die Schule haben inhaltliche Veränderungen vorgenommen.

Antonia Maria Berberich