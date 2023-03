Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Amorbacher Kreis blickt auf Hessen- und Bayernwahl

Dreiländertreffen: Spitzen von CSU und CDU beraten

Amorbach 07.03.2023 - 18:10 Uhr 1 Min.

Einladender war der Mitbegründer des Kreises, Amorbachs Altbürgermeister Karl Neuser, der das Treffen bei dem Migrations- und Krankenhauspolitik im Mittelpunkt standen, auch moderierte.

In ihren Berichten aus dem Bundestag gingen die Abgeordneten Patricia Lips und Alexander Hoffmann auf die aktuelle Weltlage ein. Die geopolitischen Veränderungen im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine zeige, dass die Rolle Europas im Vergleich zu China und den USA zunehmend schwächer werde. »Wir müssen das als Chance nutzen und gewaltig Gas geben«, sagte Lips.

Die aktuell rasante Inflation habe aber nicht ausschließlich den Krieg als Auslöser, sondern beruhe in weiten Teilen auch auf der EZB-Politik zur Stabilisierung verschiedener europäischer Staaten und auf den nationalen Corona-Hilfen. Beides habe dazu geführt, dass viel Geld im Umlauf ist.

Die Migrationssituation sehen beide Abgeordneten deutlich schlimmer als im Jahr 2015. Verursacht werde dies vor allem durch Zuzug über das Mittelmeer und die Balkanroute. Deutschland wirke aufgrund des politischen Verhaltens der Ampelregierung und der gebotenen finanziellen Anreize wie ein Magnet auf Flüchtlinge. Die EU müsse konsequente Maßnahmen zum stärkeren Schutz ihrer Außengrenzen treffen, so Hoffmann, der zum Brief des Miltenberger Landrats Jens-Marco Scherf an Kanzler Scholz anmerkte, Scherf habe darin eine seit langem erhobene CSU-Forderung nach Entlastung der Kommunen übernommen.

Hilfe für die über das Mittelmeer Flüchtenden sei zwar notwendig, wichtiger jedoch sei es, in deren Heimatländern dafür zu sorgen, dass diese erst gar nicht weggehen. »Dies würde weitaus mehr Leben retten und das Migrationsthema an der Wurzel beheben«, so Hoffmann.

Ebenfalls angesprochen wurde die von Bundesgesundheitsminister Lauterbach geplante Krankenhausreform. Landrat Achim Brötel sah das geplante dreistufige Modell als massive Gefahr für die medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Dieser werde bei der Regelversorgung abgehängt.

Mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in Hessen und Bayern betonte Landtagsabgeordnete Sandra Funken, dass die hessische CDU gestärkt und mit Zuversicht in den Wahlkampf gehe. Als Nachfolger für den nicht mehr antretenden Berthold Rüth stellte sich Martin Stock als CSU-Landtagskandidat im Wahlkreis Miltenberg vor. Der frühere Richter und Staatsanwalt ist aktuell Bürgermeister der Gemeinde Sulzbach und äußerte sich besonders zu Migrations- und Sicherheitspolitik. Angriffe auf Hilfsdienste, Feuerwehr und Polizei wie Berlin dürften sich nicht wiederholen.

