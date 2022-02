Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Amorbacher Klostersänger bleiben in diesem Jahr stumm

"Franken Helau": Faschingssendung des BR in Amorbach auf 2023 verschoben

Die Klostersänger bei der Probe. Betröppelte Gesichter bei den Faschingsnarren. In diesem Jahr sieht es mit Fasching ganz düster aus. Von links nach rechts die drei Vorstände des CCA: Sebastian Höh, Jürgen Elflein und Ulrich Etzel, der gleichzeitig auch Klosterbrüder-Sänger ist. In dieser Halle hätte "Franken Helau" stattfinden sollen.

"Wir waren dreimal bei "Fastnacht in Franken" dabei und wir hatten jedes Mal gutes Feedback bekommen. Von den Zuschauern, dem Sender und natürlich von den Amorbachern. Dass wir diesmal in Veitshöchheim nicht dabei sind, ist dem geschuldet, dass wir bei "Franken Helau" auftreten sollten. Auf diesen Auftritt haben wir uns vorbereitet", so Wolfgang Jach.

Probenbeginn im August

Weiter führt er aus: "Wir haben schon im August 2021 angefangen, zu proben. Natürlich immer im Hinterkopf, dass wir vielleicht umsonst proben. Allerdings waren wir irgendwie doch optimistisch. Wir hatten schöne Themen, wie zum Beispiel den Abschied von Angela Merkel. Aufgrund der sich politisch dauernd verändernden Lage ist das gar nicht so einfach mit der Aktualität. Wir hatten auch Aiwanger mit seinem Impf-Thema, das während der Proben wieder inaktuell wurde. Dennoch - wir müssen ja aktuell sein und wir hatten eine schöne Themenauswahl. Es gab ja Vieles zu beackern."

Nachdem vom BR-Sender die Mitteilung kam, dass die Sendung auf 2023 verschoben wird, haben die Klosterbrüder die Probearbeit eingestellt. Die haben sie übrigens mit hohen Auflagen ausgeführt. Vor jeder Probe haben sich die Sänger getestet. "Die Probearbeit in der Zeit von August bis Januar war dann leider doch für umsonst. Obwohl bei jeder Probe immer wieder das Thema Absage aufgeploppt ist, war die letztendliche Verschiebung der Sendung dann doch noch mal etwas anderes. Wir waren schon sehr traurig."

Ganze Saison verschoben

Normalerweise habe der Chor noch andere Auftritte. Vergangenes Jahr waren das um die zehn Stück. "Da waren wir viel in der Region unterwegs, stellenweise sind wir bis nach Nürnberg gefahren." Aber auch das fällt heuer aus. Die Amorbacher Klosterbrüder-Saison ist sozusagen komplett auf das Jahr 2023 verschoben.

Ulrich Etzel ist ein Vorstand des Faschingvereins CCA und gleichzeitig ein Klosterbruder. Er meint: "Anfang Dezember gab es noch ein Casting mit regionalen Faschingsknüllern wie Ralf Zang oder Wolfgang König, die regelmäßig auf Prunksitzungen in der ganzen Region auftreten. Die Klostersänger brauchten kein Casting mehr. Sie waren für die Sendung fest eingeplant."

Der Verein hatte sich bereits auf die Sendung vorbereitet: "Unter der Leitung von Tanja Schmitt-Klapper haben die Vereinsmitglieder mit Herzblut in vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden ein neues Bühnenbild gebaut. Das brauchen wir aber zukünftig auch unabhängig von der Fernsehsendung. Insofern waren Kosten und Mühen nicht vergebens", so Etzel. Die Verlegung der Sendung hat aber vielleicht doch etwas Gutes: Die Sendung wäre in der Parzival-Turnhalle produziert worden. Aber nach der Fertigstellung der "Susanne und Joachim Schulz Halle" (Sommer 2022) wäre diese Location der Favorit des Vereins.

Spontanität gefragt

Gar keinen Fasching feiern zu können ist für alle Narren schlimm. Die derzeitige Lage sehe auch nicht danach aus, etwas zu machen, so Etzel. Zusammen mit seinen Vorsitzkollegen Jürgen Elflein und Sebastian Höh seien sie die Ersten, die kurzfristig etwas auf die Beine stellen, wenn irgendetwas gehen sollte. Was, das wissen sie selbst nicht. Sie werden die Lage täglich checken und gegebenenfalls sofort reagieren.

anke

Hintergrund: Amorbacher Klostersänger Die Klostersänger gibt es mit Unterbrechung schon mehrere Jahrzehnte. Sie gehören zum Carnevalclub Amorbach (CCA). Wiederbelebt wurden sie 1995 von Bernd Schötterl, Peter Schmitt, Oliver Neuberger, Harald Schenk und Walter Berberich. Zur Zeit singen: Egid Ballweg, Walter Berberich, Ulli Etzel, Gerhard Ewald, Michael Friedel, Wolfgang Jach (Chorleiter), Dominik Neuberger, Oliver Neuberger, Michael Picard, Thorsten Roth, Harald Schenk, Roland Setzer und Klaus Weintz. In dieser Formation sind sie seit rund zehn Jahren zusammen. Geprobt wird im "Kloster Neuberger", einem Raum in der Firma von Oliver Neuberger. Jeder Auftritt der Klostersänger wird von einer Live-Band begleitet, auch in Veitshöchheim und bei der Sendung "Franken Helau". anke