Amorbach wird 2022 Gastgeber von "Franken Helau"

Es darf wieder gelacht werden

Amorbach 04.06.2021

Jubel beim CCA: "Franken Helau" kommt nach Amorbach

Das gab der Carneval Club Amorbach (CCA) am Freitag bekannt. Nach einer coronabedingt verhinderten Kampagne 2020/21 darf nun sozusagen wieder gelacht werden. Für die Amorbacher haben damit mitten im Sommer die Vorbereitungen für eine der außergwöhnlichsten Prunksitzungen in der Vereinsgeschichte begonnen.

"Franken Helau" ist ein Format des Bayerischen Rundfunks, das der Sender - wie auch die Kultsendung "Fastnacht in Franken" gemeinsam mit dem Fastnachtsverband Franken ausrichtet. Jedes Jahr wird die Sitzung eines anderen Vereins in Franken im Fernsehen übertragen. Diesmal hat sich der BR für die Stadt im Kreis Miltenberg entschieden.

Für ihre TV-Sitzung haben die Amorbacher bereits das Motto "Franken Helau – Mitten ins Herz!" ausgerufen. Es solle schon typisch für die Barockstadt und die Region Bayerischer Odenwald werden, so Sitzungs- und Vereinspräsident Ulrich Etzel. Selbstverständlich sind im Programm die mittlerweile weit über die Region hinaus beliebten Amorbacher Klostersänger vorgesehen. Alles andere ist beim CCA allerdings noch in den Planungen und wird noch bekanntgegeben. Der Kartenverkauf wird vermutlich im Herbst starten. Dies dürfte dann auch von der aktuellen Pandemie-Situation abhängig sein. Fest steht: Der BR und der Fastnachtsverband wollen an ihrer Faschingsreihe im TV definitiv festhalten. Schon in diesem Jahr gab es zum Beispiel Produktionen angepasst an die Hygieneregeln.

Der Carnevalclub Amorbach wurde 1954 gegrundet und organisiert seither das närrische Treiben in der Stadt. Der Verein gliedert sich in die Abteilungen Faschelnacht, Garden und Moderner Musikzug. Die Amorbacher "Faschelnacht" hat eine lange Tradition. Nachweislich seit 1429 schlängelt sich schon der traditionelle Gaudiwurm am Faschelnachtsdienstag durch die närrisch geschmuckten Straßen der Barockstadt im Odenwald.

