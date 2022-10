Amorbach will zukünftig Trinkwasser sparen

Wasserversorgung: Einstimmig stellte der Stadtrat die Jahresabschlussrechnung 2021 der Amorbacher Wasserversorgung mit einer Bilanzsuppe von circa 3,21 Millionen Euro und einem Jahresgewinn von rund 34239 Euro fest. Gleichzeitig beschloss das Gremium, dass der Jahresgewinn zur Tilgung des Verlustvortrages verwendet wird, die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt weiterhin banküblich verzinst werden und die Konzessionsabgabe weiterhin in der steuerlich zulässigen Höhe an die Stadt abgeführt wird.

Badebetrieb: Einmütig stimmten die Ratsmitglieder der Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung für das Jahr 2021 für die Badebetriebe der Stadt zu. Der Jahresverlust von rund 37.069 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. Bürgermeister Peter Schmitt (CSU) informierte, dass das bereits seit Längerem geschlossene Hallenbad Ausgaben in Höhe von etwa 954 Euro als Abschreibungsaufwand sowie das Freibad Einnahmen von knapp 86680 Euro sowie Ausgaben von rund 122.794 Euro 2021 aufgewiesen habe.

Sicherheitswacht: Einstimmig befürwortete der Stadtrat eine Bestreifung der Bayerischen Sicherheitswacht in Amorbach und beauftragte im gleichen Zuge die Verwaltung, einen entsprechenden Antrag an die Polizeiinspektion Miltenberg zu stellen und die Kontrollgebiete sowie Zeiten abzustimmen. Ein Bürger hatte den Einsatz der Sicherheitswacht Anfang September per E-Mail bei der Stadt beantragt. Bürgermeister Schmitt informierte das Gremium und die zwei Zuhörer über die Befugnisse und Aufgaben der Sicherheitswacht, die als sichtbares und ansprechbares Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei fungiere. Allerdings kein Ersatz für die Polizei sein könne und solle. Die Aufwandsentschädigung und alle anderen Kosten für die Errichtung, den Betrieb und Unterhalt werden komplett durch den Freistaat Bayern übernommen. In Amorbach wäre der Einsatz der Sicherheitswacht an Orten wie dem Bahnhofsareal, Bürgerpark, Innenstadt, Schulgebiet, den Wohngebieten oder auch an städtischen Märkten und Veranstaltungen laut Schmitt denkbar.

Glasfaserausbau: Bürgermeister Schmitt informierte, dass die BBV Deutschland zur ihrer Zusage zum flächendeckenden Glasfaserausbau in den neun Kommunen der Odenwald-Allianz stehe. Derzeit die Grobplanung abgeschlossen habe und sich nun in der Fein- und Genehmigungsplanung befinde. Im ersten Quartal 2023 solle begonnen werden und bereits im Dezember 2022 der Spatenstich in Amorbach erfolgen. jel