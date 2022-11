Amorbach sucht Parkplätze, um ein Tempolimit einführen zu können

Mit dem The­ma »Tem­po 30 in der Weil­ba­cher Stra­ße« hat sich der Amor­ba­cher Stadt­rat in sei­ner Sit­zung am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag be­fasst. Wie Bür­ger­meis­ter Pe­ter Sch­mitt (CSU) un­se­rem Me­di­en­haus mit­teilt, for­dern An­woh­ner nun ei­nen kla­ren Zeit­punkt für die Um­set­zung, da sie be­reits vor ei­nem Jahr ih­ren An­trag ge­s­tellt hat­ten. Die Ver­wal­tung will nun ei­nen prag­ma­ti­schen Weg ein­schla­gen, um das Tem­po­li­mit zü­g­i­ger ein­füh­ren zu kön­nen.