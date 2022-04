Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Amnesty fordert Freiheit für Juristen

Miltenberg 08.04.2022 - 18:27 Uhr < 1 Min.

So sei es unter anderem Mohammed Abdullah al-Roken ergangen. Der Rechtsanwalt sei zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Al-Roken hatte sich lange für fundamentale Freiheitsrechte eingesetzt. Wer sich für die Freilassung einsetzen möchte, erhält Postkarten von der Kreisgruppe. »Wir sammeln die Karten und schicken sie an die Botschaft in Berlin«, sagt Elke Clausmeier.

IKontakt zur Kreisgruppe unter:Tel. 09371 67763, E-Mail info@amnesty-miltenberg.de

kev