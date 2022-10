Et­wa 50 Be­su­cher sind am Frei­tag zur Bür­ger­ver­samm­lung in Al­ten­buch ge­kom­men, um sich von Bür­ger­meis­ter And­reas Amend über die Orts­po­li­tik zu in­for­mie­ren. Zu­nächst ging es um die fi­nan­zi­el­le Si­tua­ti­on der Ge­mein­de in den letz­ten Jah­ren.