Ein Frühlingsspaziergang bei Niedernberg

Am Strand mit Seeblick schlendern

Auch die Tiere freuen sich über die Spazierwege. Am Silbersee gibt es einen Abschnitt, an dem Hunde baden können. Am Wasser lassen sich tolle Sandburgen bauen: Berthold Pei aus Haibach genießt den Ausflug mit seinem Enkel und seiner Frau. Madlen Großkopf (links) aus Haibach und Andrea Breunig aus Obernburg haben sich eine der Holzliegen gesichert und genießen bei einem Treffen die Sonne.

Am Badesee mit Liegefläche haben sich am Vormittag bereits einige Besucher einen Platz gesichert. Am Sandstrand mit großzügiger Wiesenfläche sind die Holzliegebänke, mit Blick auf den See, heiß begehrt. Auch zwei Freundinnen haben es sich hier gemütlich gemacht. Heute treffen sie sich nach zweieinhalb Jahren das erste Mal wieder und hätten sich mit strahlendem Sonnenschein hierfür kein schöneres Wetter aussuchen können. »Die Wärme macht es einfach viel angenehmer«, so Madlen Großkopf über den Frühling. Andrea Breunig freut sich über die Sonne und Feste - soweit sie in diesem Jahr wieder stattfinden können: »Mehr Zufriedenheit und Vitamin D« bringt die blühende Jahreszeit für die 38-jährige Obernburgerin mit sich. Madlen Großkopf erzählt von Spielplatzbesuchen mit ihrem Sohn: »Draußen sein macht einfach mehr Spaß als drinnen zu sein«, so die 36-Jährige. Das bestätigt auch, wieso alle Liegebänke am Beach besetzt sind - das Wetter zieht die Menschen nach draußen, sei es um zu verweilen, zu sporteln oder eine Runde zu spazieren.

Auch Tiere freuen sich

Auch die Tiere freuen sich über so viel Sonnenschein. Auf dem See zieht eine Gruppe von Schwänen ihre Bahnen. Nicht weit davon entfernt hat Berthold Pei mit Frau und Enkel eine Sandburg mit Wassergraben gebaut. Zu dritt machen sie heute einen Ausflug am See, werkeln und spielen gemeinsam an der Burg. Der Enkel achtet auf seine Großeltern: »Du kannst dich etwas ausruhen«, sagt er zu seinem Opa, der auf dem Weg zur Sitzbank ist um eine kleine Pause zu machen. Hin und wieder kommen sie von Haibach hier an den Niedernberger See: »Bei dem Ausblick kommt Urlaubsstimmung auf«, so Berthold Pei über den Honisch Beach. Am Frühling freut er sich auf die Sonne und dass es wieder wärmer wird. »Es gibt Energie«, verrät der 69-Jährige.

Begleitet von Vogelgesang geht es eine Runde um den See. Was direkt auffällt? Das Wasser ist klar und man kann am Rand bis auf den Grund schauen. Auch die leicht türkise Farbe des Wassers löst Urlaubsgefühle aus. Hierzu tragen auch die buschigen Pampasgräser bei, die sich am Ufer neben noch etwas kahlen Bäumen und ersten Frühlingsblühern immer wieder entdecken lassen. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, alleine oder in Gesellschaft - hin und wieder begegnet man Gleichgesinnten, die sich eine Auszeit gönnen und das Idyll in vollen Zügen genießen.

In unregelmäßigen Abständen fliegen Schwäne und Wildgänse über das Gebiet um ein nahes Feld anzusteuern oder einen Landeanflug ins kühle Nass zu wagen. Am Silbersee entdecken wir einen kleinen Weg, der runter ans Wasser führt. Das Ensemble aus Wasser, Sand, Sonne und einem Baum mit weißer Blütenpracht versetzt direkt in Urlaubsstimmung. Ein leichter Wind weht die Blütenblätter auf den Weg und ein Frühlingsduft liegt in der Luft.

Mutig ins Wasser

Am Nachmittag ist die Temperatur auf stolze 18 Grad geklettert und am Beach ist einiges los. Ob mit Picknickdecke oder Liegestuhl - es wird gefaulenzt, gelesen, in Badekleidung gesonnt oder am Wasser sowie auf dem Spielplatz gespielt. Ein paar Mutige trauen sich schon ins kalte Nass: In Badehose, Neoprenanzug oder zum Stand-up-Paddling. Auf der Beachvolleyballfläche wird der Ball übers Netz gepritscht während sich Besucher nebenan in der Honischland Beach-Bar eine Erfrischung gönnen. Am Niedernberger Seengebiet liegen bei Sonne pur nicht nur Frühlingsgefühle in der Luft. Die Mischung aus warmen Temperaturen und Urlaubsidyll versetzen die ersten Besucher bereits in Sommerlaune, die hier wunderbar ausgelebt werden kann.

Christin Reiter

Tipp: Spaziergang in Niedernberg Natur genießen und in Urlaubsstimmung versetzt werden: An der Seenplatte in Niedernberg ist das möglich. Ein Rundweg um den Bade- und Hotelsee eignet sich wunderbar für einen entspannten Spaziergang. Los geht es am Parkplatz am Honisch Beach. An der Liegewiese führt ein Weg rechts am See entlang. Dieser Fuß- und Radweg führt einmal komplett um das Gewässer. Verlaufen kann man sich hier eigentlich nicht. Von jeder Seite gibt es in der Natur etwas zu entdecken und man wird mit einem tollen Seeblick belohnt. Mit knapp drei Kilometern eignet sich die Strecke für einen gemütlichen Spaziergang. Es lohnt sich zwischendurch mal nach rechts und links zu schauen und hin und wieder einen kleinen Halt einzulegen. So lässt sich die Natur rund um den See besser wahrnehmen und macht den Ausflug gleich zu einem noch schönerem Erlebnis.