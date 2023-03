Am Karl-Ernst-Gymnasium in Amorbach wird häufig mit Tablets unterrichtet

Zirkel und Geodreieck ade

Amorbach 10.03.2023 - 09:00 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mathe-Lehrerin Dorothea Hennig unterstützt ihre Schüler beim Lernen mit dem iPad. Mathe-Unterricht mit Tablets im Amorbacher Karl-Ernst-Gymnasium.

Ab der achten Klasse werden Tablets am Amorbacher Gymnasium standardmäßig im Unterricht eingesetzt. Nur die Oberstufe ist noch nicht mit den schmalen Computern, die auch als iPads bekannt sind, ausgerüstet.

Videos drehen

Die Schülergruppen verteilen sich im Physiksaal, dem Nebenzimmer und dem Schulhauskorridor. Die Jungs blödeln erst einmal etwas mit ihrem Modellauto herum, dann drehen sie Videos davon, wie das Spielzeug beschleunigt. Eine andere Gruppe lässt einen Tennisball von einer Leiter fallen und wieder andere Schüler filmen, wie eine Billardkugel eine andere in Bewegung versetzt. Aus den Videos errechnet eine App auf den Tablets selbstständig ein Diagramm. Die Schüler können sich dann mit dem Beamer verbinden und ihre Ergebnisse an die Wand projizieren.

Eine Schülergruppe macht mithilfe der Tablets einen Versuch zur Beschleunigung im Physik-Unterricht.

Das ist für Lehrer Hammer ein großer Vorteil. Er sieht in der neuen Technik aber generell auch einen anderen großen Pluspunkt: »Man kann Realmessungen ohne großen Aufwand machen und hat vor allem die Auswertung gleich.« Ohne die iPads wäre für ihn ein zu großer Aufwand damit verbunden. Der Versuchsaufbau würde wertvolle Minuten kosten, die von der Unterrichtszeit abgehen. »So kann ich viel mehr besprechen und das ist natürlich eine enorme Erleichterung«, erläutert der Physiklehrer.

Genauer analysieren

Einen weiteren Vorteil erläutert Zehntklässlerin Marlene: »Man hat alle Hefteinträge auf einen Blick.« Das Herumschleppen schwerer Bücher ist Geschichte, denn bei Marlene ist alles auf dem Tablet gespeichert - bis auf ihr Englisch-Vokabelheft. Vollkommen digital läuft im Physik-Unterricht aber noch nicht alles ab. Um die Beschleunigungskurve genauer zu analysieren, schiebt Lehrer Hammer irgendwann die Tafel hoch und zeichnet Linien mit Kreide ein.

Auch im Mathe-Unterricht in der fünften Klasse arbeiten die Schüler mit iPads. Doch in der Unterstufe sind sie noch nicht standardmäßig mit den Geräten ausgerüstet (siehe Hintergrund). Deswegen hat Lehrerin Dorothea Hennig an diesem Tag einen von sechs schuleigenen Koffern ausgeliehen, in denen iPads aufbewahrt werden. Als die Lehrerin sagt, dass sich jetzt jeder ein Tablet nehmen kann, gibt es einen regelrechten Ansturm nach vorne. Die Jungen und Mädchen sind schon ganz heiß darauf, in dieser Geometrie-Stunde mit der neuen Technik zu arbeiten.

Ein Junge löst eine Mathe-Aufgabe mit einem iPad.

Als jeder ausgerüstet ist, verteilt Hennig ausgedruckte Arbeitszettel. »Die ersten zwei Aufgaben: Parallelen, Senkrechte und Kreise zeichnen. Bei der dritten Aufgabe plant ihr ein Krankenhaus. Ihr müsst einen optimalen Standort finden.« Gleich darauf sind ihre Schützlinge schon fleißig am Arbeiten mit der App GeoGebra. In der Stunde davor arbeiteten die Schüler noch analog mit Zirkel und Geodreieck. Übergroße Varianten dieser Werk-zeuge hängen auch im Klassenzimmer an der Wand, bleiben heute aber unbenutzt von der Lehrerin. »Wir übertragen das Analoge ins Digitale«, erklärt sie.

Alle paar Minuten meldet sich eines der Kinder. Teilweise sind es technische Probleme, die sie haben. Zwei Schüler müssen sich letztlich ein iPad teilen, weil eines nicht funktioniert. Die Fünftklässlerin Anna gesteht: »Manchmal weiß ich nicht, was ich drücken muss.« Trotzdem kommt die Technik bei den Lernenden gut an. »Es macht Spaß, weil wir nichts schreiben müssen, sondern das einfach mit den Fingern einstellen können«, sagt zum Beispiel Denny.

»Immer noch konzentriert«

Nach der ersten Stunde zieht Lehrerin Hennig Resümee: »Die sind mit Spaß dabei: Obwohl die ganze Stunde rum ist, sind sie immer noch konzentriert.« Besonders freut sie sich darüber, dass ein Schüler im Unterricht mit den Tablets besonders viel mitgemacht habe, der sonst nicht so aktiv sei. Er sei stolz darauf gewesen, der Klasse seine Ergebnisse per Beamer zeigen zu dürfen. »Er war richtig gut drauf«, sagt seine Lehrerin. »Er hat sogar die ganze Pause durchgearbeitet.«

Doch nicht immer läuft mit der modernen Technik alles rund. So etwa im Religionsunterricht in der achten Klasse. Eigentlich findet Lehrerin Heidi Erbacher die Tablets gut, denn: »Ich habe in den Reli-Klassen oft das Problem, dass ich keine Bücher habe.« Sie müsse dann schauen, wo sie ihr Material herbekommt. Doch mit den Tablets sei es möglich, tagesaktuell zu arbeiten. »So bin ich letztendlich unabhängig.« Zudem könnten die Schüler selbstständig arbeiten. So lasse sie die Klasse zum Beispiel manchmal einen fiktiven WhatsApp-Dialog zu einem bestimmten Thema schreiben.

Doch an diesem Tag gibt es Probleme. Als zwei Mädchen ein buntes Plakat zeigen, das sie mit den iPads gestaltet haben, funktioniert noch alles. Aber dann will sich ein Programm aktualisieren. Aufhalten kann Erbacher das nicht mehr und für einige Minuten kann sie die Technik nicht mehr nutzen. Doch sie hat etwas in der Hinterhand: ein Quiz, das die Schüler zu Propheten im Alten Testament machen sollen. »Man muss improvisieren können«, erklärt die Religionslehrerin.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Wie das KEG die Tablets einführt Der umfassende Einsatz eigener Tablets als Heftersatz und Werkzeug beginnt am Karl-Ernst-Gymnasium (KEG) in Amorbach ab der achten Klasse. Denn in der Unterstufe sei es wichtig, dass das handschriftliche Schreiben geübt werde, sagt Schulleiter Ulrich Koch. Die Einführung der iPads war laut Koch ein Weg, den Unterricht zu modernisieren. »Ich habe natürlich Kollegen, die ganz klar sagen, bei mir liegt das Ding daheim, ich nutze das nicht«, gibt Koch zu. Die meisten Lehrer unterstützten den Einsatz der Tablets aber mittlerweile. Ulrich Koch ist Direktor des Karl-Ernst-Gymnasiums Amobrach. Hinsichtlich der Eltern war »der Gegenwind am Anfang ein laues Lüftchen und ist dann immer weniger geworden«, so der Schulleiter. Eltern sehen die Vorteile. Sie seien schon beim Übertritt der Schüler von der Grundschule ans Gymnasium über die künftige Nutzung der iPads informiert worden.

Die Geräte müssen die Eltern der Schüler selbst bezahlen. In den wenigen Fällen, in denen Eltern sich das nicht leisten können, helfe die Schule in Absprache mit Elternbeirat und Unterstützern des KEG aus. »Zum Beispiel in sozialen Härtefällen hatten wir die Möglichkeit, entsprechend auszuhelfen«, sagt Koch. (ElZe)