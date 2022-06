Altrocker Dave Hill kann's immer noch

Open Air: Mehrere hunderte Besucher bei zweitägigem Musikfestival auf der Chicken-Ranch Repp in Großheubach - Höhepunkt "Slade"

Großheubach 06.06.2022 - 11:40 Uhr 3 Min.

Kongeniales Duo - John Berry (links) und Dave Hill haben viel Spaß auf der Bühne.

Die Bands waren mitreißend und in Höchstform, die kulinarische Versorgung schmackhaft und das Wetter spielte ebenfalls mit. Repp organisiert schon seit vielen Jahren seinen "Chicken-Run", eine Tagesveranstaltung mit Ausstellungen, Musik und vielem mehr. Seit zwei Jahren knüpft die "Bikes & Kultur"-Reihe daran an.

Ozzyfied und Iron Maidnem am Freitag

Am Freitag baumelte das Damoklesschwert "Gewitter und Starkregen" über dem Festivalplatz. Aber bis auf wenige Tropfen blieb es trocken. Die Festivalbesucher bekamen an diesem Abend ein Doppelkonzert geboten, dass in Qualität und Anspruch nicht zu überbieten ist. Zuerst kam Ozzyfied. Diese Band macht einfach nur sprachlos, man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, weil Sänger Henning Wanner nicht nur wie Ozzy Osbourne aussieht. Er singt genau wie er (vielleicht sogar noch besser), er gestikuliert, geht, spricht und bewegt sich exakt so wie der egozentrische Brite. Auch zieht er sich mehrmals während der Show um. Tributebands werden immer am Original gemessen. Ozzyfied ist wirklich ein Abziehbild des Originals, eine perfekte Kopie und ein Augen- und Ohrenschmaus für alle Ozzy-Fans, die die Band übrigens an diesem Abend nicht von der Bühne lassen wollten. Ozzyfied, deren Musiker im gleichen Maße denen der Vorbilder gleichen, spielten alle großen Hits aus der Vergangenheit, aber auch neue Songs.

In dieser anspruchsvollen Qualität ging es mit der Tributeband Iron Maidnem weiter. Die ungarische Band mit dem charismatischen Sänger Kiss Zoltán stehen ebenfalls dem Original Iron Maiden in nichts nach. Bühnenperformance, spezieller Sound, energiegeladene Gitarrensolis und den speziellen Wumms am Schlagzeug - das klang exakt wie bei den Großen. Auch sie spielten einen Querschnitt aus allen Alben, wie zum Beispiel "Moonlight", "Children of the damned", "Flight of Icarus", "2 Minutes to midnight" oder "The number oft the beast". Langanhaltender Applaus der Fans mit fordernden Zugaben beendete den ersten Festivaltag.

Dobroman, Hairy Groupies und Slade am Samstag

Am Samstagabend, dem zweiten Festivaltag, herrschte strahlender Sonnenschein mit lauen Sommertemperaturen. Der Hauptact Slade lockte über 400 Besucher auf das Gelände, das schon kurz nach dem Einlass von Dobroman, einem coolen Gitarristen und Sänger aus Berlin, beschallt wurde. Er war zwar nur eine One-Man-Show, aber ersetzte mit seinem Gitarrenspiel, Entertainment, seiner bluesig-rockigen Stimme und Sound locker eine komplette Band. Er spielte auf der zweiten Nebenbühne, gegenüber der Hauptbühne.

Ab 20 Uhr spielte Hairy Groupies. Die junge rockige Band ist eine aufstrebende tschechische Truppe um Sängerin und Gitarristin Jackie Daniel's. Sie haben ihre eigenen Songs, aber auch Coversongs gespielt. Bislang brachte die Band zwei Alben heraus. 60 Minuten lang heizten sie vor Slade ein. Während die junge Band auf der Hauptbühne stand, bildete sich plötzlich eine Menschentraube an der Nebenbühne. Der Grund: Die Mitglieder der Band Slade, alle im Alltagsoutfit, kamen, um eine Harley zu signieren. Erst spät bemerkten Besucher, die direkt dort saßen, dass es sich um Dave Hill und Co handelte. Hill genoss es sichtlich, auf der Harley zu sitzen. Er grinste.

Und nur 20 Minuten später stand dann er mit Glitzer-T-Shirt und Hut auf der Bühne und spielte sich die Seele aus dem Leib. Der Mann ist 76, springt auf und ab und zieht an den Saiten wie ein Junger. Zusammen mit seinen Mitmusikern John Berry (Violine, Gesang, Bass, ebenfalls im Glitzerfummel) und Russell Keefe (Vocal, Keyboard) und Schlagzeuger Alex Bines haben sie alle Gäste von ihren Stühlen gerissen und vor die Bühne gelockt. Knapp anderthalb Stunden spielten sie ihre größten Hits wie "Run run away", "My friend Stan", "Noize", "Far far away" oder als Zugabe "My oh my". Mit Keefe und Berry hat Dave Hill starke Musiker an seiner Seite. Der Altrocker möchte spielen, solange er kann. Er kann es auf jeden Fall noch, und wenn man ihn beim Spielen beobachtet, sieht man, dass er, zusammen mit der Band, einen riesen Spaß dabei hat.

Hintergrund: "Bike & Kultur" und "Chicken Run" Christoph Repp ist nicht nur Nudelfarmbesitzer, sondern auch Motorradhändler. Er betreibt das Harley Davidson Würzburg Village. Repp hat Kundschaft aus der ganzen Welt. Alljährlich feiert er neben Tag der offenen Tür in Würzburg auch in Großheubach seinen "Chicken Run", eine Ein-Tages-Veranstaltung. Dort präsentiert Repp auf seinem Gelände alles rund um Harley Davidson Motorräder. Beim "Chicken Run" treten ebenfalls Bands auf. Seit zwei Jahren veranstaltet er in Kooperation mit Andreas Löffelad von Borila Entertainment die Reihe "Bike & Kultur" auf dem Gelände neben seiner Farm. Vor drei Jahren spendete Repp eine Harley, die der Papst in Rom persönlich signierte. Diese Aktion haben die Jesusbiker aus dem Raum Aschaffenburg initiiert. Die Harley wurde dann für ein Projekt in Afrika versteigert. Das Vorhaben sorgte damals für überregionales Medieninteresse. anke