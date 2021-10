Altgedienter Kapitän des Yachtclubs Miltenberg geht von Bord

Helmut Dörr übergibt Vorsitz an Konrad Grimm und Carsten Reimers

Der Yachtclub-Hafen, wie er in den früheren Jahren einmal aussah. Carsten Reimers (links) und Konrad Grimm bilden die neue Führungsspitze im Yachtclub. Helmut Dörr gibt nach 36 Jahren den Führungsstab ab.

Es ist ein großes Erbe, das die beiden neuen Vorsitzenden antreten. Mit dem Abgang von Helmut Dörr endet eine beeindruckende Ära. Über 40 Jahre war er dem Verein treu und engagierte sich fast bis zur Selbstaufgabe. Für seine Verdienste haben ihn seine Vorstandskollegen erst kürzlich während der 50-Jahr-Feier im September in der Mittelmühle Bürgstadt geehrt. »Helmut Dörr schaffte es wie kein anderer, mit seinem einzigartigen Talent, die Kompetenzen und Fähigkeiten seiner Mitglieder und Vorstände auf die Erfordernisse des Hafens abzustimmen und fand dabei immer die beste Lösung«, so Vereinskollege Rudi Klein. Ohne ihn stünde der Verein heute nicht so da, fügte er hinzu. Dörr habe bei allen großen Baumaßnahmen nicht nur die Leitung, sondern auch die Verantwortung oder persönliche Haftung übernommen. Meist stellte er dafür seine Firma und persönlichen Interessen in den Hintergrund. Der Yachtclub war sein Leben.

Die beiden neuen Vorsitzenden sind froh und dankbar für das, was Helmut Dörr mit seinen Vereinskollegen in jahrzehntelanger Arbeit aufgebaut haben. Es gebe da auch nicht viel daran zu ändern, nur ein wenig zu optimieren. »Wir wollen Geschaffenes erhalten, Bewährtes pflegen, aber auch Neues wagen« so Reimers, der seit 2016 dem Club angehört. In erster Linie wollen sie die Vereinsaktivität beibehalten. »Wir wollen, dass sich die Mitglieder wohlfühlen.«

Küchen-Wunsch

Dazu gehöre zum Beispiel auch ein Thema, das immer wieder mal auf den Tisch komme: Dem Verein fehlt eine Küche. Das sei wohl unter anderem eine Aufgabe für die kommende Amtszeit, so Grimm, der schon seit drei Jahren in der Vorstandschaft engagiert ist. Auch sei man darauf erpicht, dass man sich wieder mehr um die Jugend kümmern und diese fördern möchte. Man habe noch einige Pläne im Kopf, aber es müsse natürlich alles im Rahmen ihrer Möglichkeiten umzusetzen sein. Finanziell stehe der Verein gut da, obwohl erst kürzlich mehrere tausende Euro in dringende Arbeiten im Hafen investiert wurden. Ihnen liege auf jeden Fall der Umweltaspekt am Herzen, den wollten sie auch weiterhin hochhalten. Nicht umsonst bekomme der Yachtclub jährlich die »Blaue Flagge«, ein Umweltzertifikat für Sportboothäfen, verliehen. Die Anfrage nach Liegeplätzen sei im Moment enorm, der deutliche Anstieg sei sicher auch Corona geschuldet. Viele würden zudem gerade ihren Bootsführerschein machen.

Was die zwei mit ihrem Team auf jeden Fall möchten, ist die Teilnahme an Miltenberger Festen, die hoffentlich 2022 alle wieder stattfinden können, so Grimm. Der Yachtclub habe sich jahrelang immer gerne bei Miltenberger Festivitäten engagiert. So wollen sie zum Beispiel wieder beim Mainuferfest 2022 mitmachen. In Bezug auf wassersportliche Aktivitäten habe auch hier der Verein viele Ideen, aber oft sei es so, dass es versicherungstechnisch mittlerweile meist große Hürden gebe. Dem Thema Presse und Öffentlichkeit möchte sich Carsten Reimers mehr widmen. Man wolle Transparenz schaffen und Aktivitäten mehr an die Öffentlichkeit transportieren.

Anja Keilbach

Hintergrund: Yachtclub Miltenberg Der Verein hat zur Zeit ungefähr 50 Mitglieder und acht Anwärter. Der Hafen verfügt über 52 Liegeplätze. Norbert Haas (87) war Gründer des Yachtclubs. Haas, jetzt Ehrenmitglied, wurde zusammen mit Rudi Klein und Michael Berberich (beide 30 Jahre Vereinsaktivität) und Helmut Dörr (40 Jahre) während der 50-Jahr-Feier geehrt. Desweiteren gab es noch viele andere Ehrungen. Der neue Vorstand: Konrad Grimm, Vorsitzender, Carsten Reimers, Zweiter Vorsitzender, Charles Freind, Erster Kassierer, Hartwig Roth, Zweiter Kassierer, Stefanie Arnheiter, Schriftführerin, Darius Roth, Hafenwart, Stephan Köpf, Technischer Leiter, Uwe Zeitler, Jugendleiter, Ralf Reuß, Umweltschutzbeauftragter, Beisitzer Michael Berberich und Rudi Klein. anke