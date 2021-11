Altes Kino in Buchen wird abgerissen

Blick in den Neckar-Odenwald

Das stillgelegte Kino in der Buchener Altstadt soll im Frühjahr abgerissen werden. Die Firma Hollerbach-Bau will dort ein neues Wohn- und Geschäftshaus errichten.

Stadtsanierung: Das ehemalige Kino in der Buchener Altstadt soll im Frühjahr abgerissen werden. Das berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ)von der vergangenen Gemeinderatssitzung. Nach den Worten von Bürgermeister Roland Burger hat die Firma Hollerbach-Bau aus Hardheim das Gebäude gekauft. Sie will nach dem Abriss an gleicher Stelle ein Wohn- und Geschäftshaus errichten. Das Kino hatte im Jahr 2011 seinen Betrieb eingestellt. Die Stadt Buchen hatte das Gebäude im Jahr 2016 erworben.

Jubiläum: Die Stadt Buchen bereitet sich auf ein Doppel-Jubiläum vor. Wie Bürgermeister Roland Burger nach einem Artikel der RNZ bei der vergangenen Gemeinderatssitzung mitteilte, wolle man im Jahr 2023 die erste Erwähnung der Stadt vor 1250 Jahren und ein Jahr später die Eingemeindung der Ortsteile in die Gesamtstadt vor dann 50 Jahren feiern. Ab Dezember sollen sich Bürger an der Ideenfindung zu den Feierlichkeiten beteiligen können. Außerdem will man einen Festausschuss gründen, der die Details planen soll.

Tourismus: Die Leader-Aktionsgruppe Badisch Franken beschloss in ihrer vergangenen Sitzung, zwei Projekte in Buchen und Walldürn zu fördern. Das teilte sie in einer Presseinformation mit. So bezuschusst die Europäische Union den Neubau eines barrierefreien Ausstellungsgebäudes an der Tropfsteinhöhle im Stadtteil Eberstadt. Darin sollen die Besucher mit hochtechnologischen Mitteln und dreidimensionaler Technik in die Welt von vor 240 Millionen Jahren versetzt werden. So wird man unter anderem einen Eindruck von meterhohen Schachtelhalmen und Dinosauriern erhalten. Auch die Fastnachtsgesellschaft »Fideler Aff« aus Walldürn darf sich über Fördergeld freuen. Diese plant ein Tanz- und Trainingszentrum, das nicht nur Vereinsmitgliedern, sondern allen interessierten Bürgern offenstehen soll. Außerdem soll der Raum auch als Treffpunkt für Jugendliche und für private Feiern genutzt werden können.

Neckar-Odenwald-Kreis