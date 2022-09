Alternative Klangwelten in Hausens alter Dorfkirche

Konzert: Sylwia Zytynska, Peter Schärli und Charlotte Hug beeindrucken als »Duoplus«

Hausen 13.09.2022 - 12:10 Uhr 2 Min.

Ein zu großen Teilen improvisiertes Konzert gaben Sylwia Zytynska (Mitte) und Peter Schärli zusammen mit Violinistin Charlotte Hug am Samstag in der Alten Dorfkirche in Hausen.

Der Name hat seinen Ursprung in der Herangehensweise: Das bereits seit 20 Jahren gemeinsam kreativ aktive Duo Zytynska/Schärli tritt immer wieder mit wechselnden, weiteren Musikern und Künstlern auf. Die Kombination, welche die Besucher dieses Mal erleben durften, war perfekt aufeinander abgestimmt. Zytynska übernahm diverse Perkussioninstrumente, welche teils auch als Bindeglied zwischen Rhythmus und Melodie fungierten, während Hug Violine und Schärli Trompete spielte. Was bei der bloßen Erwähnung noch nichts Besonderes darstellen mag, wurde durch die frische, ideenreiche Umsetzung dann ein Event mit vielen Facetten.

Schon der Einstieg ließ Großes erahnen: Zytynska schritt mitten durch die Besucherreihen, spielte Trommel und ließ ein weiteres Instrument über den Boden rollen, was ebenfalls Geräusche erzeugte. Es folgte ein bis auf einige Ausnahmen oder feststehende Momente, die quasi als Rahmen oder Eckpfeiler dienen sollten, Improvisationen. Schärli verstand es, mit seiner Trompete einerseits sehr melodiebezogen zu agieren, auf der anderen Seite aber auch akustische Flächen zu erschaffen, die ihresgleichen suchten und die Zuhörer in ihren Bann zogen. Die Violine von Hug wurde sehr häufig für Klangerzeugungen genutzt, die nicht unbedingt so zu erwarten waren und gerade deshalb ein nicht-alltägliches Hörerlebnis boten. In vielen eingestreuten Abschnitten wurde aber deutlich, dass sie dieses Instrument auch im »herkömmlichen« Stil bestens meistert. Verschiedene, mit der Stimme erzeugte Laute untermalten die Stücke zusätzlich.

Die Art und Weise, wie die drei es verstanden, ihre für den Moment auserkorenen Ansätze jederzeit miteinander zu verweben und in instrumentale Dialoge zu treten sorgte für viel Kurzweil. Nicht nur von der Aufstellung der drei Beteiligten mittendrin, sondern auch innerhalb der Spontan-Kompositionen war dann Zytynska mit vielen tollen Ideen. Dynamik wurde groß geschrieben, es wurden neben opulent tönenden Passagen auch solche akustisch inszeniert, bei denen es auf Merkmale wie Schwingung, das Abflachen von Klängen und auf einzelne tonale und rhythmische Momente ankam, die sehr viel Raum zum »Atmen« erhielten. Dass die Alte Dorfkirche für ein solches Vorhaben die perfekten akustisch-architektonischen Voraussetzungen bot, unterstrich die Wirkung noch.

Die Krönung des Auftritts war ein weiteres Element: Der draußen einsetzende, starke Regen war auch drinnen zu vernehmen und der Umstand, dass gleichzeitig Blitze des Gewitters im großen, senkrecht verlaufenden Fenster direkt hinter den drei Kreativen zu sehen waren, hätte keine Lightshow der Welt ersetzen können. Verdientermaßen ernteten Zytynska, Schärli und Hug viel Applaus für ihre Darbietung.

Das Kulturreferat des Landkreises Miltenberg als Veranstalter hatte damit einen frühen Höhepunkt in seiner diesjährigen Kulturwochenherbst-Reihe gesetzt. Schön und gleichermaßen wichtig war bei dem Ganzen auch das Statement, dass es auch abseits ausgetretener Pfade viele interessante Ansätze gibt und dass den Künstlern, welche solche wählen, die Chance gegeben wird, diese zu präsentieren, um die Kulturlandschaft zu bereichern.

Marco Burgemeister