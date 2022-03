Altenbuchs Bürgermeister mahnt zur Sparsamkeit bei kommunaler Personalpolitik

Kritik am Kreistag

Altenbuch 13.03.2022 - 12:31 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Anlass für Amends Kritik ist, dass im Kreistag »gerade einmal zehn Kreisräte von 32« gegen die Personalpolitik des Kreises und 20 neue Stellen stimmten. Wer mehr Ausgaben plane, müsse an anderer Stelle Kosten senken, mahnt Amend. Personal sollte »nur nach Prüfung aller Möglichkeiten« eingestellt werden und nicht zu Schulden führen.

Mehr noch sagt Amend: »Das ist in der Verlängerung das Verhalten, wie es in sehr vielen Kommunen und Verbänden an der Tagesordnung ist: Geld ausgeben das wir eigentlich gar nicht haben - dann wirst du geliebt.« Auch in Verbänden herrsche »mehr Wunschdenken als Realität«. Wer großzügig Personal einstelle, habe aus dem Blick verloren, was sich Kommunen leisten können.

Schulden zu vermeiden, sei außer Mode. Altenbuchs Bürgermeister teilt weiter mit: »Die Gemeinde, die sich anstrengt ihre Aufgaben ohne Schulden zu machen, ist am Ende die Gemeinde, die im Abseits steht.«

Kevin Zahn