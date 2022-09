Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Altenbuch erstellt Notfallplanfür eventuellen »Blackout«

Gemeinderat: Zufluchtsorte mit Notstromaggregaten

Altenbuch 30.09.2022 - 19:05 Uhr < 1 Min.

Dieser Problematik hat sich auch die Gemeinde Altenbuch gestellt, und einen vorläufigen Notfallplan für den »Ernstfall« ausgearbeitet.

Bürgermeister Andreas Amend: »Da die örtlichen Feuerwehren einen entscheidenden Einfluss bei einem längeren Stromausfall haben, und beim Eintritt die Bewältigung der Folgen zunächst den Kommunen mit ihren Feuerwehren obliegt, müssen diese entsprechend gut vorbereitet sein.«

Die Kreisbrandinspektion Miltenberg hat mit einer Empfehlung für einen Einsatzplan für Feuerwehren bei flächendeckendem, lang anhaltendem Stromausfall bereits wertvolle Vorarbeit geleistet. Kreisbrandrat Martin Spilger betonte in der Sitzung am Donnerstag, dass dieser Einsatzplanentwurf die örtlichen Feuerwehren bei der Ausarbeitung ihrer eigenen Einsatzpläne unterstützen soll. Spezielle örtlich Bedingungen müssten hier natürlich mit einfließen, so Spilger.

Bürgermeister Andreas Amend informierte, aktuell seien bei einem Blackout als Notfallstützpunkte die Festhalle, das Bürgerhaus sowie das Feuerwehrhaus vorgesehen. Im Feuerwehrhaus gebe es ein Notstromaggregat, im Bürgerhaus sei ein vorhanden, die Lieferung eines Aggregats stehe noch aus. Für den Betrieb sei ein 1000-Liter-Dieseltank gefüllt vorhanden. Der Hochbehälter für die Wasserversorgung reiche für drei Tage, so Amend, dann müsste über notstrombetriebene Pumpen aus Breitenbrunn versorgt werden.

Die Gemeinde könne in den genannten Gebäuden Orte zum Aufwärmen schaffen und die Bevölkerung für einen begrenzten Zeitraum mit Essen und Trinken versorgen Sein Blick gehe diesbezüglich vor allem auf die Kranken, Alten und hilfebedürftigen Bürger der Gemeinde. Amend machte aber klar, dass die Gemeinde in solch einer Ausnahmesituation nicht allen Bewohnern helfen könne. Jeder Haushalt müsse selbst eine gewisse Vorsorge für ein solches Szenario treffen.

wero