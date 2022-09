Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Altenbuch erstellt Notfallplanfür eventuellen »Blackout«

Gemeinderat: Zufluchtsorte mit Notstromaggregaten

Altenbuch 30.09.2022 - 17:30 Uhr 2 Min.

Bürgermeister Andreas Amend: »Da die örtlichen Feuerwehren einen entscheidenden Einfluss bei einem längeren Stromausfall haben, und beim Eintritt die Bewältigung der Folgen zunächst den Kommunen mit ihren Feuerwehren obliegt, müssen diese entsprechend gut vorbereitet sein.«

Die Kreisbrandinspektion Miltenberg hat mit einer Empfehlung für einen Einsatzplan für Feuerwehren bei flächendeckendem, lang anhaltendem Stromausfall bereits wertvolle Vorarbeit geleistet. Kreisbrandrat Martin Spilger betonte in der Sitzung am Donnerstag, dass dieser Einsatzplanentwurf die örtlichen Feuerwehren bei der Ausarbeitung ihrer eigenen Einsatzpläne unterstützen soll. Spezielle örtlich Bedingungen müssten hier natürlich mit einfließen, so Spilger.

Bürgermeister Andreas Amend informierte, aktuell seien bei einem Blackout als Notfallstützpunkte die Festhalle, das Bürgerhaus sowie das Feuerwehrhaus vorgesehen. Im Feuerwehrhaus gebe es ein Notstromaggregat, im Bürgerhaus sei ein vorhanden, die Lieferung eines Aggregats stehe noch aus. Für den Betrieb sei ein 1000-Liter-Dieseltank gefüllt vorhanden. Der Hochbehälter für die Wasserversorgung reiche für drei Tage, so Amend, dann müsste über notstrombetriebene Pumpen aus Breitenbrunn versorgt werden.

Die Gemeinde könne in den genannten Gebäuden Orte zum Aufwärmen schaffen und die Bevölkerung für einen begrenzten Zeitraum mit Essen und Trinken versorgen Sein Blick gehe diesbezüglich vor allem auf die Kranken, Alten und hilfebedürftigen Bürger der Gemeinde. Amend machte aber klar, dass die Gemeinde in solch einer Ausnahmesituation nicht allen Bewohnern helfen könne. Jeder Haushalt müsse selbst eine gewisse Vorsorge für ein solches Szenario treffen.

Werner Rodenfels

Gemeinderat Altenbuch in Kürze Altenbuch. In der Ge­mein­de­rat­sit­zung am Donnerstag in Altenbuch wur­de über fol­gen­de wei­te­re The­men be­ra­ten und beschlossen. Biotop Waldstraße: Die Reparatur der beschädigten Teichfolie des seit August leergepumpten kleinen Biotops, das auch gleichzeitig als Rückhaltebecken zum Beispiel bei Starkregen dient, ist laut Bürgermeister Amend nicht so einfach umzusetzen, und müsse durch eine Fachfirma durchgeführt werden. Erste Angebote zeigen Kosten in Höhe von etwa 56.000 Euro für solch eine Sanierung des Teiches. Dies sei jedoch im aktuellen Haushalt 2022 von der Gemeinde nicht zu stemmen, so der Bürgermeister. Er versprach aber für das Jahr 2023 dies umzusetzen. ILEK: Die Mitgliedsgemeinden der Allianz Südspessart gewähren seit drei Jahren Zuwendungen für Investitionen zur Innenentwicklung. Dieses Förderprogramm dient zur Revitalisierung erhaltenswerter leerstehender Gebäude in der Region. Es soll damit einer Abwanderung und Verödung der Ortskerne entgegengewirkt werden Das Förderprogramm soll jetzt für weitere der drei Jahre fortgeführt werden. Der Steuerkreis der ILEK schlägt jedoch folgende Anpassung vor: Zukünftig soll es nicht mehr förderfähig sein, Neubauten auf Baulücken zu errichten. Ein Neubau wird nur dann bezuschusst, wenn ein leerstehendes Gebäude abgerissen wird, und dafür ein Ersatzbau errichtet wird. Die Förderrichtlinien sollen entsprechend angepasst werden. Der Rat sprach sich einstimmig dafür aus, das Förderprogramm weitere drei Jahre fortzuführen. Das Gremium stimmte auch dem Vorschlag des Steuerkreises zur Anpassung des Programms zu. wero