Altenbuch bleibt in der Südspessart-Allianz

Die Gemeinde Altenbuch verlässt die Südspessart-Allianz nicht. Bürgermeister Andreas Amend hatte im September 2021 einen Austritt in den Raum gestellt. Die Zukunft der Allianz war Thema im Altenbücher Gemeinderat am Donnerstag. Archivfoto: Axel Häsler

Amend rückte von seiner früheren Position eines Austritts ab. "Ich bin nicht der, der eine Entscheidung erzwingt", sagte er in Anwesenheit von Allianzsprecher Andreas Freiburg und von Allianzmanagerin Lena Batrla. Die beiden waren nach Altenbuch gekommen, um die Vorzüge der Allianz zu präsentieren. Dazu zählte Batrla etwa das gemeinsame Amtsblatt, den Südspessart-Gutschein sowie die Ausbildungsmesse. Amend erklärte vor der Versammlung, er sei nach reichlicher Überlegung zu einem Schluss gekommen: "Erst nach den Maßnahmen und den Zielen, die wir die nächste Zeit formulieren, kann überhaupt eine Entscheidung getroffen werden. Alles andere würde alles kaputt machen."

Im Herbst vergangenen Jahres hatte sich das noch anders angehört. Damals sah der Altenbücher Bürgermeister vor allem die Ausgaben für die Allianz als Problem. Er erklärte, man gebe ohne Zuschüsse 17.000 Euro pro Jahr dafür aus - das sei "einfach zu viel". Amend sprach in diesem Zusammenhang auch von "Raffgier" und war der Meinung, der Zusammenschluss der fünf Gemeinden sei nicht reformierbar.

Der parteilose Politiker teilte am Donnerstag dann zwar noch eine Kostenaufstellung zur Allianz an die Räte aus, ging aber nicht weiter darauf ein. Eine Nachfrage zu Batrlas Präsentation hatte er jedoch. Batrla erklärte, auf Altenbuch entfalle von 2017 bis 2021 ein Kostenanteil von rund 14.000 Euro. Hier hatte sie das Regionalbudget in Höhe von 25.000 Euro von den Allianz-Kosten abgezogen. Amend hakte nach und erklärte, das Regionalbudget - mit dem Kleinprojekte gefördert werden - gehe direkt an die Bürger. "Fakt ist, wir haben 39.000 Euro an der Backe", so der Altenbücher. "Wir müssen ehrlich zueinander sein." Batrla erwiderte, es handele sich nicht um eine "Schönrechnung". Letztlich lobte Amend den Vortrag der Allianzmanagerin als "sachlich und korrekt" und bezeichnete die Allianz als "hohes Gut und eine große Chance".

Zahlen, Daten, Fakten

Amend pochte aber auf eine Weiterentwicklung der Allianz in einem gewissen Zeitrahmen und betonte den Bereich Zahlen, Daten und Fakten. Die Menschen müssten erkennen, was die Gegenleistung ist. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die 6000 Euro teure Rattenbekämpfung, die Altenbuch vor Kurzem durchführte. Er meinte, in Zusammenschluss mit den anderen Südspessart-Gemeinden hätte dies billiger ablaufen können. Allianzsprecher Freiburg sagte, er gehe konform mit Amend: "Wir müssen uns disziplinieren". Er brachte auch die Idee ein, dass sich die Gemeinderäte der Region einmal jährlich zu einer gemeinsamen Themendiskussion treffen könnten.

Vonseiten der Altenbücher Gemeinderäte kamen vereinzelt Reaktionen. So gestand Daniel Ulrich (CSU) ein, dass die Beteiligung Altenbuchs am Ideenworkshop der Allianz das nächste Mal größer ausfallen müsse. "Alles gut erst einmal", so Ulrich weiter. "Die Daumenschrauben können wir immer noch ein bisschen anziehen." Reinhold Meßner (FW) forderte für die "sehr gute" Präsentation von Batrla den Applaus der Anwesenden ein, den er dann auch bekam. Rita Follner (FW) äußerte sich positiv darüber, dass es mit der Allianz weitergeht: "Klar, jeder Bürgermeister kämpft für seinen Ort, aber wenn man zusammenbleiben will, muss man gemeinsam nach vorne blicken."

An der Gemeinderatssitzung nahmen auch Wolfgang Hörnig (SPD), der Bürgermeister von Faulbach, sowie der Stadtprozeltener Bürgermeister Rainer Kroth (CSU) teil. Hörnig sagte nach der Sitzung gegenüber unserer Redaktion, er habe auf diesen Ausgang gehofft. In der Sitzung sei auch erkannt worden, dass Altenbuch etwa im Rahmen der Evaluierung hätte präsenter sein können. "Das Ergebnis ist toll für die Allianz", so Hörnig.

Zwischenruf: Geschwätz von gestern? Die Nachricht schlug im September 2021 ein wie eine Bombe: Altenbuch überlegt, aus der Südspessart-Allianz auszutreten. In den Kopf gesetzt hatte sich das Bürgermeister Andreas Amend. Die Ankündigung schlug hohe Wellen in der Region, seine Amtskollegen zeigten sich besorgt. Monatelang schwebte der mögliche Austritt wie ein Damoklesschwert über den fünf Gemeinden. Allianzsprecher Andreas Freiburg befürchtete schon, Altenbuch könne zu einer einsamen "Insel" werden. Auch für Freiburg kam die Kehrtwende Amends in der Ratssitzung am Donnerstag überraschend. Dann doch keine knallharte Abstimmung über die Zukunft der Allianz, sondern ein Amend, der in sich gegangen war. Ein Hitzkopf, dessen Ideen sich mit der Zeit abgekühlt haben? Oder passt das Sprichwort: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Vielleicht hat den Charakterkopf aus dem Spessart auch die enge Zusammenarbeit des Südspessarts bei den Flüchtlingen zum Umdenken bewegt. Denn das sei eine "super Leistung", so der Altenbücher. Krumm nahm ihm am Donnerstag - zumindest öffentlich - niemand, dass er die Pferde im Herbst vergangenen Jahres so scheu gemacht hatte. Da einigten sich Amend und Allianzmanagerin Lena Batrla im Laufe der Sitzung spontan auf das "Du" und die Versammlung endete in angenehmen Plaudereien und befreitem Lachen. Julie Hofmann

Gemeinderat Altenbuch in Kürze In der Sitzung des Altenbücher Gemeinderates am Donnerstag wurden außerdem diese Themen besprochen. Flüchtlinge: Für Geflüchtete aus der Ukraine wurden in Collenberg und Stadtprozelten zwei Aufnahmelager errichtet. In Collenberg sind bereits die ersten Flüchtlinge angekommen. Die Gemeinde Altenbuch sucht weiterhin nach Freiwilligen, welche bei der Betreuung mithelfen. Das teilte Bürgermeister Andreas Amend (parteilos) mit. Altenbuch habe sich für 110 Schichten ab dem 4. April bis zum 31. Mai bereit erklärt, jedoch seien noch nicht alle Schichtplätze belegt. Interessierte Bürger können sich beim Bürgermeister in Helferlisten eintragen. Den Transport zu den Unterkünften in Collenberg und Stadtprozelten gewährleistet die Gemeinde Altenbuch. Kindergarten: Die Fertigstellung des Außenbereiches des Kindergartens wird sich aufgrund von Lieferengpässen verzögern. Zudem kann aufgrund der derzeitigen hohen Materialkosten die geplante Kinderspielhalle erst im Verlauf des nächsten Jahres umgesetzt werden. Der Innenbereich des Kindergartens und der Krippe ist "zu 99 Prozent fertig", so Amend. Feuerwehr: Auch der Preis des neuen Feuerwehrfahrzeuges erhöht sich. Geschätzt beträgt die Höhe der Mehrkosten circa 70.000 Euro, der genaue Preis wird jedoch erst bis Ende April vorliegen. Das teilte Amend mit. Der Bürgermeister möchte trotz erhöhter Kosten keine neuen zusätzlichen Kredite aufnehmen, da er eine höhere Verschuldung für nicht tragbar hält. Die genaue Lieferzeit des Fahrzeuges ist noch unklar, zur Überbrückung wird weiterhin das alte Feuerwehrauto verwendet. (kim)