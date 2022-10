Alte Kirche in Reistenhausen und Pavillon im alten Pfarrgarten in Fechenbach sollen Trauorte werden

Gemeinderat in Kürze

Blitzschutz Kirche Fechenbach: Ein TÜV-Gutachten hat gezeigt, dass der Blitzschutz an der Kirche St. Stephanus in Fechenbach dringend erneuert werden muss. Insbesondere beim Blitzschutz des Kirchturmes bestehe dringender Handlungsbedarf, teilte Bürgermeister Andreas Freiburg mit. Weil der Kirchturm in der Kostenträgerschaft der Gemeinde liegt, sei diese verpflichtet, die Reparaturmaßnahmen zu tragen. Freiburg erklärte, dass es sehr schwierig gewesen sei, überhaupt eine Fachfirma zu finden, die diese Arbeiten ausführen könne. Auch würden die Krankosten von rund 11.000 Euro nur für die Gestellung eines der Höhe gerecht werdenden Kranwagens überproportional bei den Maßnahmen zu Buche schlagen. Hinzu kämen dann noch die Kosten der Elektrofachfirma für die Erneuerung des Blitzschutzes. Weil diese Reparaturarbeiten dringend erforderlich und alternativlos sind, stimmte das Ratsgremium einer Beauftragung an die Fachfirma zu.

Umzäunung Bachspringquelle: Bei den letzten Begehungen der Wasserversorgungsanlagen durch das Landratsamt Miltenberg wurde die defekte Umzäunung der Bachspringquell" in Fechenbach bemängelt. Weil das umzäunte Gelände als Wasserschutzgebiet ausgewiesen ist, bestand dringender Handlungsbedarf. Das günstigste und den Forderungen des Landratsamts gerecht werdende Angebot für eine Erneuerung der Begrenzung (mit Wildzaun) beläuft sich auf etwa 12.400 Euro. Das Ratsgremium billigte einstimmig die Beauftragung der Maßnahmen.

Krisen- und Notfallmanagement: Das Thema "Notfallmanagement" bei einem längeren Stromausfall (Blackout) steht zurzeit, aufgrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Situation Deutschlands, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, bei vielen Kommunen immer wieder auf der Tagesordnung vieler Gemeinderatssitzungen. So fand vor kurzem auch in Collenberg mit den Vertretern der Verwaltung, des Bauhofs, der Feuerwehren, des Roten Kreuzes und den Helfern vor Ort ein Termin statt, bei dem die notwendigen Maßnahmen in solch einem Fall erörtert wurden. Hierzu fand auch eine Ortsbegehung aller gemeindeeigenen Gebäude statt. Alle Beteiligten arbeiten zurzeit an einem Notfallhandbuch, das im Krisenfall Schritte und Abläufe festlegt, um eine möglichst reibungslose Bewältigung der Lage sicherzustellen. Dieses Notfallhandbuch soll aber nicht nur bei einem möglichen längeren Stromausfall, sondern auch bei anderen Naturkatastrophen wie zum Beispiel bei einem Mainhochwasser oder bei Starkregen Verwendung finden.