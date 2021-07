»Als Wanderregion sind wir in der Bundesliga«

Der Odenwaldklub zertifiziert Wandertouren. Dabei kommen GPS-Geräte zum Einsatz. Entspannung pur: Am Eingang eines Weinberges bei Bürgstadt erstmal die Seele baumeln lassen. Foto: Bernd Ullrich

Wandern ist im Trend, nicht erst seit Corona. Aber die Pandemie hat die Wanderlust der Deutschen noch einmal gründlich befördert. Einer Erhebung des Instituts für Demoskopie Allensbach zufolge, wanderten in 2020 rund 32 Millionen Deutsche über 14 Jahre ab und zu, rund 7 Millionen sogar häufig. Von den Vielwanderern gehen sechs Millionen monatlich auf die Piste, 3,5 Millionen mehrmals monatlich. Unsere Region profitiert davon, wie unsere Gespräche mit den Tourismus-Experten zeigen.

Michael Seiterle, Geschäftsführer Tourismusverband Spessart-Mainland e.V.: Das Wandern ist mit Abstand die wichtigste Aktivität unserer Gäste, wenn es um die Urlaubsausgestaltung geht. Daneben sind zählen Wandertourentipps zu den gefragtesten Broschüren bei unserem Tourismusverband, der für der touristische Vermarktung und Entwicklung des gesamten Spessarts und Mainvierecks zuständig ist. Besonders gefragt sind Halbtagestouren und unsere »Leuchttürme« - die drei Spessartwege. Dabei ist der Wandertourismus nicht nur Selbstzweck, sondern ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wir wissen, dass in »normalen« Jahren drei Millionen Übernachtungsgäste und über 20 Millionen Tagesbesucher zu uns in den Spessart und an den Main kommen - viele davon (auch) wegen unserer herausragenden Wandermöglichkeiten. Der Tourismus bringt Jahr für Jahr über 800 Mio. Euro in die Region - ohne den Wandertourismus wäre es nur ein Bruchteil davon. Als Wanderregion spielen wir damit ganz oben mit in der Bundesliga.

Brigitte Duffeck: Geschäftsführerin Churfranken e.V.: Wir erleben auf Wanderstrecken häufig Paare, nicht selten Rentner und gerade am Wochenende Gruppen von Menschen, die erkennbar noch im Berufsleben stehen. Dazu wird dann auch gerne eingekehrt. Churfranken profitiert von seiner günstigen Lage und Erreichbarkeit, gerade auch für Menschen aus der Metropolregion Rhein-Main. So wundert es nicht, dass das Angebot an Wanderwegen in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Auf der Interaktiven Karte unter churfranken.de haben Wanderlustige Zugriff auf fast 300 Wanderstrecken zwischen Großostheim und Faulbach/Altenbuch. Allesamt leicht begehbare Einzeltouren zwischen rund 6 und 16 km Länge. Bei aller Digitalität ist die traditionelle Wanderbroschüre aber noch immer sehr gefragt. Interessanterweise wollen und nutzen unsere Wandergäste die Kombi von beidem: klassisch gedruckt, plus das digitale Angebot. Klassiker unter den Wanderrouten unserer Region ist der Fränkische Rotwein Wanderweg. Nicht zuletzt sind die zahlreichen Gäste unverzichtbar für die Wertschöpfung vieler Unternehmen unserer Region.

Ulrike Ackermann: Leiterin der Tourismusgemeinschaft »Drei am Main«: Letztes Jahr wurden neue Wanderattraktionen in Bürgstadt und Miltenberg umgesetzt, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Der Odenwaldclub hat einen »Jugendwanderweg Historie und Fantasie« in Bürgstadt initiiert. Die neun markanten Sandsteinskulpturen zur Nibelungensage, die gemeinsam mit Schülern gestaltet wurden, befinden sich entlang des Fernwanderwegs Nibelungensteig. Oberhalb des Marktplatzes in Miltenberg wurde der Erlebnisweg »3 im Wald« (Natur-Barfußpfad, Kunstpfad und Baumerklärpfad) neu geschaffen. Durch das spektakuläre Naturdenkmal Felsenmeer geht der Rundweg über den Ottostein bis zu einem Aussichtspunkt und zurück zur Mildenburg. Es wurden circa 300 neue Wegweiser im Stadtwald angebracht. In der Wanderbroschüre »Wandern zwischen Odenwald und Spessart« werden zehn besonders schöne Wanderwege mit Wegbeschreibungen, Karten, technischen Details, Bildern sowie Einkehr- und Übernachtungstipps vorgestellt. Durch unsere gute Zusammenarbeit mit den Akteuren von Churfranken e.V. und Spessart-Mainland sind die Touren auch auf den interaktiven Karten von »outdooractive« und »tourinfra« auf deren Webseiten verlinkt.

Yvonne Etzel: Leiterin Touristische Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Odenwald: Wandern spielt im Bayerischen Odenwald und im Odenwald insgesamt eine herausragende Rolle. Wandern ist eines der Hauptmotive, warum Menschen in den Odenwald kommen, dicht gefolgt vom Mountainbiking und Kulturtourismus. Besonders beliebt bei Wanderern sind das Frühjahr und der Herbst. Durch die Ausweisung von Fernwanderwegen, die vom Deutschen Wanderverband als Qualitätswanderwege Wanderbares Deutschland zertifiziert wurden, hier vor allem der Nibelungensteig (aber auch Neckarsteig, Burgensteig und Alemannenweg), wird der Odenwald deutschlandweit als Wanderregion beworben. Der Nibelungensteig hat sich inzwischen als eigene Marke in der Region etabliert und hat zur deutlichen Zunahme von Wanderern im Bayerischen Odenwald geführt. Die Beherbergungsbetriebe sind inzwischen eingestellt, Gäste auch nur für eine Nacht zu beherbergen und darüber hinaus Lunchpakete und Gepäcktransfer anzubieten. Sehr gefragt sind auch die vom Odenwaldklub zertifizierten Qualitätsrundwanderwege für Tagestouren.

Der Nibelungensteig ist gespickt von kulturhistorischen Schätzen, wie die Burg Wildenberg, die Gotthardsruine und die Barockstadt Amorbach, die gleich zwei barocke Kirchen und eine zauberhafte historische Altstadt zu bieten hat. Aber auch zahlreiche Kleinode, wie alte Bildstöcke, Quellen, Brunnen oder Kapellen säumen unsere Wanderwege.

Fazit: Mit großem Engagement leisten die vier Tourist-Organisationen in enger Zusammenarbeit mit dem Dachverband der Wandervereine und seinen vielen ehrenamtlichen Helfern eine tolle Arbeit für unsere Region! Und die Entwicklung geht immer weiter: So hat der Dachverband der Wandervereine im Spessart mit ihrer Sommer-Aktion zum dritten Mal die Sommer-Wander-Challenge aufgelegt um noch mehr Menschen für das Wandern zu begeistern.

