Als Rüdenauer Sänger Musik für Millionen machten

Männerchor Liederkranz vor 125 Jahren gegründet

Rüdenau 30.11.2022 - 11:58 Uhr 3 Min.

Die Anfänge des 1898 gegründeten Gesangvereins waren nicht nur durch die Pflege und Darbietung des alten Liedgutes geprägt, auch die Geselligkeit in Form von Tanzkränzchen und Weihnachtsfeiern verbunden mit kleinen humoristischen Einlagen kam in dieser Zeit nicht zu kurz. Später wurden Familienabende mit einem bunten Programm aus Chorbeiträgen und Gesangsgruppen, oft begleitet von der örtlichen Blaskapelle abgehalten.

Finanzielle Sorgen hatte der Verein zu dieser Zeit nie, weil die Dirigenten meistens auf ihr Honorar verzichteten, und die Veranstaltungen in Gemeinschaftsleistung durchgeführt wurden. Eine Ausnahme war jedoch die Zeit der Inflation um 1923, als der monatliche Vereinsbeitrag auf 20 Mark erhöht werden musste. Trotz einer spontanen Sammlung, in der 13050 Mark eingingen, fiel der Kassenbericht bei der nächsten Generalversammlung des Vereins aus, weil das Vereinsvermögen wertlos geworden war. Deshalb musste auch das 25-jährige Stiftungsfest bis ins Jahr 1925 verschoben werden.

Spitzenchor der Region

Ein Glücksfall für die weitere Chorarbeit erwies sich durch die Übernahme des Dirigentenstabes durch Fritz Sauerbrey im Jahr 1955. Durch eine gezielte Mitgliederwerbung gelang es ihm, in relativ kurzer Zeit den Chor auf über 60 aktive Sänger anwachsen zu lassen (heute sind es 21). Er formte den Männerchor zu einem in Disziplin, Klangvolumen und Gestaltungsfähigkeit einmaligen Klangkörper. Neben Konzerten mit anspruchsvollen Chorwerken erzielte er 1961 beim Wertungssingen die mit Abstand beste Beurteilung, und somit die Teilnahme am Bundeschorkonzert in der Aschaffenburger Stadthalle.

Edmund Brand wurde 1963 Dirigent des Chores. Der Männerchor unter der Dirigentschaft von »Edi«, wie er liebevoll von seinen Sängern genannt wurde entwickelte sich in den nächsten Jahrzehnten zu einem der bedeutendsten Chöre innerhalb des deutschen Sängerbundes. Zahlreiche Fernsehauftritte, Platten- und Rundfunkaufnahmen prägten in dieser Zeit das Chorleben. Um beliebte Volkslieder wieder in ein zeitgemäßes Gewand zu bringen, erarbeiteten Fred Schecher (Fred-Schecher-Chor), zusammen mit Axel Alexander, Horst Franke und Gotthard Welker, eigene Arrangements für den vierstimmigen Männerchor. Gotthard Welker, damals Leiter der Musikabteilung des Hessischen Rundfunks gastierte mehrmals mit dem Hessischen Rundfunkorchester in Rüdenau.

Auch großartige Gesangssolisten besuchten den kleinen Ort. Neben den Solisten des Fred-Schecher-Chores trat vor allem Kammersänger Heinz Hoppe, der mit den Rüdenauer Sängern in herzlicher Freundschaft verbunden war, immer wieder in Rüdenau auf, wobei ihn die Sänger als Begleitchor musikalisch unterstützten.

Beitrag zur Völkerverständigung

In Abständen von zwei bis drei Jahre unternahmen die Sänger auch viele Konzertreisen ins Ausland. Begonnen hatte dies im Jahr 1975 mit einer Reise durch den US-Staat New York, auf Einladung des Zentral-New-Yorker Sängerbundes und unterstützt durch das Auswärtige Amt. Es folgten Reisen nach Österreich, Ungarn, Spanien, der Schweiz, Jugoslawien, Russland und Israel. So wurde 2019 aus Anlass der 25-jährigen Freundschaft mit dem St. Daniels Chor aus Moskau ein gemeinsames Konzert unter dem Motto »Russische Winterträume« in der St. Jakobuskirche in Miltenberg veranstaltet.

Aber nicht nur die Dirigenten prägten im Laufe der Vereinsgeschichte den Chor. Viele Vorsitzende des Vereins unterstützten zum Teil über Jahrzehnte tatkräftig die Geschicke des Männerchores. Besonders hervorzuheben ist hierbei Erich Meixner, der 46 Jahre bis 2006 das Amt des ersten Vorsitzenden begleitet hat. Die Familie Meixner ist mit dem Gesangverein seit seinem Bestehen eng verbunden. So war bereits der Großvater Ludwig Meixner Gründungsmitglied des Vereins. Auch der Vater von Erich Meixner - Ludwig war über 15 Jahre Kassier. Erich Meixner, Inhaber eines Industrieunternehmens zeigte sich über Jahrzehnte hin als großzügiger Sponsor des Vereins, und schuf für viele Aktivitäten erst die Voraussetzungen und Möglichkeiten, die normalerweise für Vereine in dieser Größe nicht zu stemmen wären. Sein Ideenreichtum und sein organisatorisches Geschick, aber vor allem seine vielseitigen persönlichen Beziehungen waren in der Zeit seiner Vorstandschaft für den Verein von großer Bedeutung. Als Motor und Initiator seines Vereins wurde ihm deshalb 1989 die Karl-Friedrich-Leucht-Medaille verliehen, die höchste Auszeichnung, welche der Maintal-Sängerbund zu vergeben hat.

Nach dem 100. Vereinsjubiläum wurde 1999 Holger Blüder, Leiter der Musikschule Obernburg, neuer Chorleiter. Er hielt bis 2010 den Dirigentenstab in der Hand und war während dieser Zeit ein unverzichtbares Element des Männerchores. Im Jahr 2006 wurde die Vorstandschaft umgestaltet, und Leo Bischof wurde Vorstandssprecher des Vereins. 2014 wurde Arnulf Brand neuer Vorstandssprecher und bestimmt zusammen mit zwei weiteren Vorstandskollegen bis heute die Geschicke des Gesangvereins. 2018 wurde Rebecca Schmitt Chorleiterin beim Gesangverein Liederkranz, und seit Anfang dieses Jahres übernahm Ariane Wüst, als zweite Frau den Dirigentenstab.

Werner Rodenfels