Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Als Kind Wolkenguckerin, nun engagierte Winzerin

Alexandra Mezzela bewirtschaftet in Bürgstadt Wengert im Nebenerwerb - Rebfläche auf 3000 Quadratmeter erweitert

Bürgstadt 20.12.2021 - 16:03 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Weinbau Alexandra Mezzela Weinbau Alexandra Mezzela dark texture chalk board and grunge black board background Bildunterschrift 2021-11-09 --> » Wein wird mit Recht als das gesündeste und hygienischste Getränk betrachtet. «(Louis Pasteur, 1862-1895) Bildunterschrift 2021-11-23 --> » Wenn es im Himmel keinen Wein gibt, will ich da auch nicht hin.«(Gesehen beim Weingut Helmstetter) Bildunterschrift 2021-12-07 --> » Geld allein macht nicht glücklich, man muss schon Wein davon kaufen.«(Gelesen im Weingut Meisenzahl)

Als Quereinsteigerin steht sie nicht für eine klassische Winzertradition, wo eine Generation fachmännisch an die nächste übergibt, aber sie hat tatsächlich das Weingut in dritter Generation von ihrem Vater übernommen. Sie selbst hatte in einem Autohaus am Empfang gearbeitet, als ihr Vater plötzlich verstarb.

In Papas Fußstapfen

Ihre Anfänge beschreibt sie so: »Nun ja, der Papa ist nicht mehr da, aber der Wingert will trotzdem bearbeitet werden. Es ist schließlich schon März und nichts ist bisher getan. Ich habe mir die Reben angeschaut, ein Buch mit sieben Siegeln.« Schließlich hatte sie als Kind im Weinberg nur bei der Lese geholfen, das war's! Dann hat sie sich die Weinberge der »richtigen« Winzer angesehen und einfach alles nachgemacht. »Ich fragte denen Löcher in den Bauch und habe viel gelesen. Das war 2007«, resümiert sie.

Seither macht sie ihren Wein selbst, ist mittlerweile vom Weinvirus infiziert und mit Eifer bei der Sache. Deshalb entschließt sie sich 2010, ein Nebenerwerbswinzer-Seminar bei der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim zu absolvieren.

Aus Lieben zum Wein

Sie greift sofort zu, als sich dann 2012 die Chance bietet, direkt neben ihrer geerbten Fläche eine mit Spätburgunder gepflanzte Fläche zu kaufen. »Alexandra und Spätburgunder, eine Liebe begann«, erklärt sie. Nach ihrer Meinung gehört es auch zu einem richtigen Winzer, selber einen Weinberg anzulegen. 2012 pachtete sie eine Wiesenfläche, sanierte die dort vorhandenen Mauern und bepflanze ihren ersten Weinberg selbst - mit Sauvignon blanc. Im selben Jahr merkt sie, dass sie den produzierten Wein nicht mehr alleine trinken kann, und gründet den »Weinbau Wolkengucker«, aus Liebe zum Wein und zum Wolkengucken.

Nachdem sie das Machen des Weines mittlerweile kennengelernt hat, will sie mehr über die Weinwelt wissen, meldet sich 2014 bei der Deutschen Wein- und Sommelierschule in Koblenz an. 2015 legt sie erfolgreich die Prüfung ab und ist jetzt Sommelière WSET Level 3. Weitere Weinberge kommen durch Pacht 2015 und 2019 hinzu. 3000 Quadratmeter bewirtschaftet sie mittlerweile. Alle Reben wachsen auf Buntsandstein-Verwitterungsböden mit unterschiedlich hohem Lehmanteil.

»Ich versuche, meine Weine möglichst schonend zu behandeln. Das bedeutet, nach Möglichkeit die Schwerkraft zu nutzen und den Wein wenig mit Pumpen zu bewegen«, erklärt sie ihre Philosophie. Deshalb werden die Spätburgunder im eigenen Keller ungefiltert vom Holzfass direkt in die Flaschen abgefüllt. Damit vermeidet Alexandra Mezzela neben diversen Pumpvorgängen auch den Transport zum externen Abfüller.

Christel Ney

Hintergrund Auf den Namen "Wolkengucker" kam aus den Erinnerungen an ihre Kindheit. Da ging Alexandra Mezzela mit ihrer Oma auf den Acker, lag in den Wiesen und hat den Wolken nachgeschaut und versucht, aus den Wolken verschiedene Tiere oder Gegenstände zu deuten. Die netten/lustigen Etiketten auf den Flaschen auf den Weinflaschen hat sie nach ihren Entwürfen anfertigen lassen. Alle Wolkengucker-Weine, das sind Spätburgunder, Domina, Bacchus, Sauvignon Blanc und Müller-Thurgau, werden durch viel Handarbeit im Weinberg gemacht. Optimale Belüftung der Laubwand und reduzierte Erträge sichern gesunde und konzentrierte Trauben bei der Ernte. "Ich versuche, naturnah zu produzieren. Die Weinberge werden von mir biologisch gespritzt, teilweise aber auch konventionell" erklärt sie zum Abschluss. Häckerwirtschaft macht sie keine, aber wenn es Corona wieder zulässt, gibt es wieder den Weinausschank in den Weinbergen. ney

Hintergrund » Eine Flasche Wein enthält mehr Philosophie als alle Sachbücher.« (Louis Pasteur, franz. Naturwissenschaftler, 1822 - 1895)