Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Alltag gesund gestalten und die Umwelt schützen

Ausstellung: »Planet Gesundheit« in Villa Schulz Amorbach bis 7. Mai sonntags für alle Interessierten geöffnet - Führungen für Schulklassen

Amorbach 29.01.2023 - 18:16 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Umweltausstellung "Planet Gesundheit" Bildunterschrift 2023-01-30 --> Umweltausstellung »Planet Gesundheit«. Foto: Paikja Brenner

»Wir sind uns alle einig, dass der Umweltschutz unser gemeinsames Hauptziel darstellt«, meinte Michael Dittrich, Stellvertretender der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), die die Idee für das Projekt ins Leben gerufen hat. Bei der Auftaktveranstaltung mit dabei waren Hannes und Meike Wolf der Joachim und Susanne Schulz Stiftung, Landrat Christian Engelhardt, erster Vorsitzender des Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, und Paul Siemes vom Naturpark Neckartal-Odenwald.

Ziel: Die Erde gut erhalten

Entstanden ist die Idee schon vor dreieinhalb Jahren und nun zelebrierten die Kooperationspartner und Unterstützer die offizielle Eröffnungsfeier.

Die Ausstellung sei zudem eine Leitplanke für zukünftige Projekte, wobei der Bereich »Umwelt und Bildung« als vorläufiger Höhepunkt dient. »Eines Tages, wenn Aliens unseren Planeten entdecken, sollen sie sich darüber erfreuen, wie gut die Menschheit die Erde erhalten hat und nicht das Gegenteil«, appellierte Hannes Wolf mit Humor.

»Unser oberstes Ziel ist es vor allem, Schulen mit einzubringen und die Neugierde der Kinder zu wecken«, erklärte Regina Kaysan, die die Ausstellung mitorganisiert hat. Klassen weiterführender Schulen können für spielerisch gestaltete Führungen mit Begleitprogramm angemeldet werden (https://www.planetgesundheit.org).

Dabei erleben sie einen fiktiven Tagesablauf von einem Morgen im Badezimmer bis zu einem Nachmittag am Badesee. Nachdem sich die Schüler in Gruppen und auf die verschiedenen Bereiche aufgeteilt haben, können sie sich an den interaktiven Wänden durch Infotexte oder durch Audiobeiträge von dem Kabarettisten Eckart von Hirschhausen selbst aufklären.

Punktesammeln bei Quiz

Zusätzlich können sie mit einer Chipkarte, die sie am Anfang im Foyer erhalten haben, an einem Quiz mit insgesamt fünf Fragen teilnehmen und Punkte erzielen. Zum Schluss hält jede Gruppe noch eine kleine Präsentation über das eigene Thema. Das Team mit den meisten Punkten wird zum Umweltprofi gekürt. So sollen die Schüler für den Klima- und Umweltschutz sowie für die daraus folgende Gesundheit des Menschen interessiert werden.

Infos mit Aha-Effekt

»Anfangs waren alle noch etwas schüchtern, aber nachdem die Gruppen zugeordnet wurden, hat sich das schnell geändert. In den Räumen wurde es lebendiger und lauter und die Schüler waren richtig interessiert«, so Kaysan. Vor allem der Bereich »Chemie im Badezimmer« sei gut angekommen. Dort wird eine App vorgestellt, mit der man Kosmetikprodukte scannen kann und Informationen erhält. Die junge Generation erlebe oft einen Aha-Effekt, weil ihnen oft gar nicht bewusst sei, welche negativen Auswirkungen manche Inhaltsstoffe auf den menschlichen Körper haben.

bDie Ausstellung »Planet Gesundheit« ist bis zum 7. Mai sonntags für jeden ohne Anmeldung von 10.30 bis 16.30 Uhr kostenfrei zugänglich.

paib

Hintergrund Umweltausstellung »Planet Gesundheit«. Foto: